Amikor a babánk nagyobb lett, Natural Response cumisüvegre váltottunk, és nagyon szeretjük. Kisfiam vegyes táplálásban részesül, így nagyon fontos volt számunkra, hogy a cumisüveg ne okozzon cumizavart, ne zavarja a szoptatást, és szerencsére ilyen jellegű problémánk egyáltalán nincs. Mivel hasfájással is bajlódtunk az elején, fontos volt a jó szelep, és jelenleg a 3-as erősségű fej szelepe és átfolyási sebessége tökéletesnek bizonyult. A kisfiam sokkal kevesebbet bukik, amióta erre az üvegre váltottunk. Nagyon szeretem benne azt is, hogy nem kellett megválni az előző cumisüvegeink alkatrészeitől sem (azok még az előző sorozat Philips Natural üvegek, és simán bele lehet tenni az új üveg cumifejét), mert minden mindennel kompatibilis, így természetesen a Philips kézi mellszívóval is, amit használunk. Könnyű szétszedni és összerakni, valamint tisztítani is.