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Összes sorozat

  • Támogatja a csecsemő saját ivási ritmusát
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  • Támogatja a csecsemő saját ivási ritmusát
  • Támogatja a csecsemő saját ivási ritmusát
  • Támogatja a csecsemő saját ivási ritmusát
  • Támogatja a csecsemő saját ivási ritmusát
  • Támogatja a csecsemő saját ivási ritmusát
  • Támogatja a csecsemő saját ivási ritmusát
  • Támogatja a csecsemő saját ivási ritmusát
  • Támogatja a csecsemő saját ivási ritmusát
  • Támogatja a csecsemő saját ivási ritmusát
  • Támogatja a csecsemő saját ivási ritmusát
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  • Támogatja a csecsemő saját ivási ritmusát
  • Támogatja a csecsemő saját ivási ritmusát
  • Támogatja a csecsemő saját ivási ritmusát
  • Támogatja a csecsemő saját ivási ritmusát
  • Támogatja a csecsemő saját ivási ritmusát
  • Támogatja a csecsemő saját ivási ritmusát
  • Támogatja a csecsemő saját ivási ritmusát
  • Támogatja a csecsemő saját ivási ritmusát
  • Támogatja a csecsemő saját ivási ritmusát

Philips Avent Natural ResponseCumisüveg

SCY906/02

4.8
| (177) Értékelések | 96% ajánlja ezt a terméket
Támogatja a csecsemő saját ivási ritmusát
A Natural Response cumifej csak akkor engedi ki a tejet, amikor a csecsemő éppen aktívan iszik. A csecsemők ugyanúgy, a természetes ritmusuk szerint ihatnak, nyelhetnek és vehetnek levegőt, ahogyan az anyamellen tennék. Ezáltal megkönnyíti a szoptatás és a cumisüveges táplálás felváltva történő alkalmazását.
Összes előny megtekintése
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anyukák által világszerte ajánlott márka1

Kompatibilis termékek
Hasfájást csökkentő cumifej

Hasfájást csökkentő cumifej

SCY764/02

Az anyamellhez hasonlóan működő cumifej

Támogatja a csecsemő saját ivási ritmusát

  • 2 db cumisüveg

  • 330 ml

  • Gyors átfolyású cumi

  • 6+ hó

A cumifej akkor engedi ki a tejet, amikor a csecsemő éppen aktívan iszik

A cumifej akkor engedi ki a tejet, amikor a csecsemő éppen aktívan iszik

A Natural Response cumifej a csecsemő természetes táplálkozási ritmusával összhangban működve megkönnyíti a szoptatás és a cumisüveges táplálás kombinálását. A cumifej egyedülálló nyílással rendelkezik, amely csak akkor engedi ki a tejet, amikor a csecsemő éppen aktívan iszik. Vagyis, amikor a baba éppen nyel vagy levegőt vesz, a tejáramlás szünetel.

Természetes mellre tapadás a mell alakú cumifejjel

Természetes mellre tapadás a mell alakú cumifejjel

A széles, puha és rugalmas cumifej a tervezésénél fogva a mell alakját és érzetét imitálja, ezzel elősegítve, hogy a baba kényelmesen tudjon a mellre tapadni és enni.

A hasfájás és a kellemetlen érzés csökkentésére tervezve

A hasfájás és a kellemetlen érzés csökkentésére tervezve

A hasfájást csökkentő szelep a tervezésénél fogva etetés közben megakadályozza, hogy levegő kerüljön a baba pocakjába, így csökkentve a hasfájást és a kellemetlen érzéseket.

Műszaki adatok

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Értékelések

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4.8

5-ből

177

Értékelések

96%

ajánlja ezt a terméket

25/04/2024

România

România

Ellenőrzött vevő

Excelent

Sunt cele mai bune,le folosim din prima zi,sunt bună și pt colici

Előnyök

Nu curge laptele dacă se răstoarnă biberonul

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Natural Response SCY906/01 Biberon 330 ml

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Natural Response SCY906/01 Biberon 330 ml

29/03/2023

România

România

Am primit acest produs în campania de testare

Mărimea biberonului este excelenta pentru capacitatea de hrană cerută de bebe . Am observat că laptele ramane călduț o perioadă mai lungă de timp la noile biberoane Response decât cele normale Natural Avent.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Natural Response SCY906/01 Biberon 330 ml

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Natural Response SCY906/01 Biberon 330 ml

17/03/2023

România

România

Tetina este excelenta!

Am primit acest produs în campania de testare organizată de Philips Avent. Tetina este extrem de moale si de flexibila, debitul este excelent, determina bebelusul sa traga activ pentru a veni lapticul, imita alaptatul natural. Consider ca tetinele Natural Response sunt cele mai bune deoarece bebelusul poate accepta cu usurinta atat alaptarea naturala cat si biberonul. Acest produs este excelent! Usor acceptat de bebelus!

Előnyök

Tetina moale, usor de curatat

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Natural Response SCY906/01 Biberon 330 ml

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Natural Response SCY906/01 Biberon 330 ml

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
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