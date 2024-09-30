Go to promotion

Nyári kedvencek! Akár 33% kedvezmény

17

n

01

ó

:

44

p

:

22

mp

Megnézem

TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

Összes sorozat

  • Támogatja a csecsemő saját ivási ritmusát
  • Támogatja a csecsemő saját ivási ritmusát
  • Támogatja a csecsemő saját ivási ritmusát
  • Támogatja a csecsemő saját ivási ritmusát
  • Támogatja a csecsemő saját ivási ritmusát
  • Támogatja a csecsemő saját ivási ritmusát
  • Támogatja a csecsemő saját ivási ritmusát
  • Támogatja a csecsemő saját ivási ritmusát
  • Támogatja a csecsemő saját ivási ritmusát
  • Támogatja a csecsemő saját ivási ritmusát
  • Támogatja a csecsemő saját ivási ritmusát
  • Támogatja a csecsemő saját ivási ritmusát
  • Támogatja a csecsemő saját ivási ritmusát
  • Támogatja a csecsemő saját ivási ritmusát
  • Támogatja a csecsemő saját ivási ritmusát
  • Támogatja a csecsemő saját ivási ritmusát

Philips Avent Natural ResponseCumifej

SCY966/02

5
| (64) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket
Támogatja a csecsemő saját ivási ritmusát
A Natural Response cumifej csak akkor engedi ki a tejet, amikor a csecsemő éppen aktívan iszik. A csecsemők ugyanúgy, a természetes ritmusuk szerint ihatnak, nyelhetnek és vehetnek levegőt, ahogyan az anyamellen tennék. Ezáltal megkönnyíti a szoptatás és a cumisüveges táplálás felváltva történő alkalmazását.
Összes előny megtekintése
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

anyukák által világszerte ajánlott márka1

Az anyamellhez hasonlóan működő cumifej

Támogatja a csecsemő saját ivási ritmusát

  • Natural Response cumifej

  • 2 db

  • Sűrű ételekhez

A cumifej akkor engedi ki a tejet, amikor a baba éppen aktívan iszik

A cumifej akkor engedi ki a tejet, amikor a baba éppen aktívan iszik

A Natural Response cumifej a baba természetes táplálkozási ritmusával összhangban működve megkönnyíti a szoptatás és a cumisüveges táplálás kombinálását. A cumifej egyedülálló nyílással rendelkezik, amely csak akkor engedi ki a tejet, amikor a baba éppen aktívan iszik. Vagyis, amikor a baba éppen nyel vagy levegőt vesz, a tejáramlás szünetel.

Természetes mellre tapadás a mell alakú cumifejjel

Természetes mellre tapadás a mell alakú cumifejjel

A széles, puha és rugalmas cumifej a tervezésénél fogva a mell alakját és érzetét imitálja, ezzel elősegítve, hogy a baba kényelmesen tudjon a mellre tapadni és enni.

A hasfájás és a kellemetlen érzés csökkentésére tervezve

A hasfájás és a kellemetlen érzés csökkentésére tervezve

A hasfájást csökkentő szelep a tervezésénél fogva etetés közben megakadályozza, hogy levegő kerüljön a baba pocakjába, így csökkentve a hasfájást és a kellemetlen érzéseket.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Pótalkatrész vagy tartozék keresése

Tovább a pótalkatrészekhez és tartozékokhoz

Alkatrészek és tartozékok

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

5.0

5-ből

64

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

3
2
1

30/09/2024

România

România

Tetine philips avent natural

Cele mai bune tetine pt nou nascuti. Tetinele sunt foarte moi si calitative. Recenzie din campanie Philips

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Natural Response SCY966/02 Set 2x Tetină Debit 6

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Natural Response SCY966/02 Set 2x Tetină Debit 6

30/09/2024

România

România

Recenzie din campanie Philips

Produsul este ok. Recomand acest produs. Nu ezita!

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Natural Response SCY966/02 Set 2x Tetină Debit 6

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Natural Response SCY966/02 Set 2x Tetină Debit 6

30/09/2024

România

România

Produs excelent

Cel mic l-a acceptat din prima, material calitativ. Recenzie din campanie Philips

Előnyök

Material calitativ

Hátrányok

Niciunul

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Natural Response SCY966/02 Set 2x Tetină Debit 6

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Natural Response SCY966/02 Set 2x Tetină Debit 6

Iratkozzon fel hírlevelünkre az exkluzív ajánlatainkért​

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.

Szeretnék promóciós üzeneteket kapni a Philips termékeiről, szolgáltatásairól, eseményeiről és promócióiról a preferenciáim és viselkedésem alapján. Bármikor leiratkozhatok.

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Az anya- és gyermekápolási márkák és termékek 10 109 felhasználója körében 2023-ban, globálisan végzett online elégedettségi felmérés alapján. 

  1. A korábbi csomagolással összehasonlítva.

  2. Az etetőcumi-csomagok globális éves értékesítése alapján, a műanyag etetőcumitok nettó súlya alapján.

  3. 0% BPA, a 2011/10. sz. EU rendeletnek megfelelően.