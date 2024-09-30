2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Natural Response cumifej
2 db
Sűrű ételekhez
A Natural Response cumifej a baba természetes táplálkozási ritmusával összhangban működve megkönnyíti a szoptatás és a cumisüveges táplálás kombinálását. A cumifej egyedülálló nyílással rendelkezik, amely csak akkor engedi ki a tejet, amikor a baba éppen aktívan iszik. Vagyis, amikor a baba éppen nyel vagy levegőt vesz, a tejáramlás szünetel.
A széles, puha és rugalmas cumifej a tervezésénél fogva a mell alakját és érzetét imitálja, ezzel elősegítve, hogy a baba kényelmesen tudjon a mellre tapadni és enni.
A hasfájást csökkentő szelep a tervezésénél fogva etetés közben megakadályozza, hogy levegő kerüljön a baba pocakjába, így csökkentve a hasfájást és a kellemetlen érzéseket.
5.0
5-ből
64
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Renee87
30/09/2024
România
Tetine philips avent natural
Cele mai bune tetine pt nou nascuti. Tetinele sunt foarte moi si calitative. Recenzie din campanie Philips
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Natural Response SCY966/02 Set 2x Tetină Debit 6
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Natural Response SCY966/02 Set 2x Tetină Debit 6
Ibn S
30/09/2024
România
Recenzie din campanie Philips
Produsul este ok. Recomand acest produs. Nu ezita!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Natural Response SCY966/02 Set 2x Tetină Debit 6
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Natural Response SCY966/02 Set 2x Tetină Debit 6
Ailui
30/09/2024
România
A promóció része
Produs excelent
Cel mic l-a acceptat din prima, material calitativ. Recenzie din campanie Philips
Előnyök
Material calitativ
Hátrányok
Niciunul
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Natural Response SCY966/02 Set 2x Tetină Debit 6
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Natural Response SCY966/02 Set 2x Tetină Debit 6
Az anya- és gyermekápolási márkák és termékek 10 109 felhasználója körében 2023-ban, globálisan végzett online elégedettségi felmérés alapján.
A korábbi csomagolással összehasonlítva.
Az etetőcumi-csomagok globális éves értékesítése alapján, a műanyag etetőcumitok nettó súlya alapján.
0% BPA, a 2011/10. sz. EU rendeletnek megfelelően.