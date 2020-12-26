2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
SH70/50
Megszűnt
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Az SH70 cserefejek kompatibilisek a Shaver series 7000 (S7xxx) és a Star Wars SW7700 borotvákkal.
Az újonnan tervezett pengék a legoptimálisabb vágási pozícióban biztosítják a borotválást, így csökkentve a bőr feszítése és húzódása által okozott irritációt.
Az alaposabb borotválás érdekében az elektromos borotvába épített kettős vágóél kényelmesen megemeli a szőrszálat és a bőrfelszín alatt vágja el.
3.4
5-ből
24
Értékelések
Bayern11
26/12/2020
Magyarország
A terméket jószívvel ajánlom
A terméket immáron közel két éve használom problémamentesen. Nagyban megkönnyíti a borotválkozást, hiszen gyakorlatilag esélytelen, hogy kipattogjon a bőröm vagy megvágjam magam, mint ahogy arra többször volt példa, mikor hagyományos borotvát használtam. A működése is hibátlan és könnyen tisztítható.
Előnyök
Könnyen használható, biztonságos, jó akkumulátor üzemidő
Hátrányok
Eddig nincs rá példa.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SH70/70 Borotvaegység
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SH70/70 Borotvaegység
Pisti72
24/01/2019
Magyarország
Könnyű használat, higiénikus, tökéletes simaság borotválkozás után.
A borotvafejek cseréjével újra tökéletes simaság érhető el az arcon. Könnyű használat, higiénikus, tökéletes simaság borotválkozás után.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SH70/60 Borotvafejek
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SH70/60 Borotvafejek
KFerenc
18/01/2019
Magyarország
Tökéletes
8 hónapja használom, elég kemény arcszörzettel rendelkezem, de jól viszi, nem húzza elég sima lesz tőle az arcom, persze nem annyira mint pengével, de kényelmesebb, gyorsabb a használata.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SH70/60 Borotvafejek
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SH70/60 Borotvafejek