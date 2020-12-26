Go to promotion

Nyári kedvencek! Akár 33% kedvezmény

16

n

00

ó

:

54

p

:

14

mp

Megnézem

TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

Összes sorozat

  • Az SH70 típust az SH71 váltotta fel.
  • Az SH70 típust az SH71 váltotta fel.
  • Az SH70 típust az SH71 váltotta fel.
  • Az SH70 típust az SH71 váltotta fel.
  • Az SH70 típust az SH71 váltotta fel.
  • Az SH70 típust az SH71 váltotta fel.
  • Az SH70 típust az SH71 váltotta fel.
  • Az SH70 típust az SH71 váltotta fel.
  • Az SH70 típust az SH71 váltotta fel.
  • Az SH70 típust az SH71 váltotta fel.

Gyártás megszűnt

Borotvafejek

SH70/50

3.4
| (24) Értékelések
Az SH70 típust az SH71 váltotta fel.
A borotva két év alatt 9 millió szőrszálat vág le az arcról. Cserélje ki a borotvafejeket, hogy újra 100%-os teljesítményt kapjon. Kompatibilis a Series 7000 borotvával.
Összes előny megtekintése

A legjobb eredmény érdekében 2 évente cserélje a borotvafejeket

Az SH70 típust az SH71 váltotta fel.

  • Megszűnt

  • Vásároljon helyette SH71 típust

Cserefejek a Shaver series 7000 sorozatú borotvákhoz

Cserefejek a Shaver series 7000 sorozatú borotvákhoz

Az SH70 cserefejek kompatibilisek a Shaver series 7000 (S7xxx) és a Star Wars SW7700 borotvákkal.

A GentleTrack körkések alapos, bőrbarát borotválást biztosítanak

A GentleTrack körkések alapos, bőrbarát borotválást biztosítanak

Az újonnan tervezett pengék a legoptimálisabb vágási pozícióban biztosítják a borotválást, így csökkentve a bőr feszítése és húzódása által okozott irritációt.

Kényelmes és alapos borotválkozás a Super Lift & Cut borotvának köszönhetően

Kényelmes és alapos borotválkozás a Super Lift & Cut borotvának köszönhetően

Az alaposabb borotválás érdekében az elektromos borotvába épített kettős vágóél kényelmesen megemeli a szőrszálat és a bőrfelszín alatt vágja el.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

3.4

5-ből

24

Értékelések

26/12/2020

Magyarország

Magyarország

A terméket jószívvel ajánlom

A terméket immáron közel két éve használom problémamentesen. Nagyban megkönnyíti a borotválkozást, hiszen gyakorlatilag esélytelen, hogy kipattogjon a bőröm vagy megvágjam magam, mint ahogy arra többször volt példa, mikor hagyományos borotvát használtam. A működése is hibátlan és könnyen tisztítható.

Előnyök

Könnyen használható, biztonságos, jó akkumulátor üzemidő

Hátrányok

Eddig nincs rá példa.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SH70/70 Borotvaegység

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SH70/70 Borotvaegység

24/01/2019

Magyarország

Magyarország

Könnyű használat, higiénikus, tökéletes simaság borotválkozás után.

A borotvafejek cseréjével újra tökéletes simaság érhető el az arcon. Könnyű használat, higiénikus, tökéletes simaság borotválkozás után.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SH70/60 Borotvafejek

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SH70/60 Borotvafejek

18/01/2019

Magyarország

Magyarország

Tökéletes

8 hónapja használom, elég kemény arcszörzettel rendelkezem, de jól viszi, nem húzza elég sima lesz tőle az arcom, persze nem annyira mint pengével, de kényelmesebb, gyorsabb a használata.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SH70/60 Borotvafejek

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SH70/60 Borotvafejek

Iratkozzon fel hírlevelünkre az exkluzív ajánlatainkért​

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.

Szeretnék promóciós üzeneteket kapni a Philips termékeiről, szolgáltatásairól, eseményeiről és promócióiról a preferenciáim és viselkedésem alapján. Bármikor leiratkozhatok.

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.