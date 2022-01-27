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Összes sorozat

  • Az SH90 típust az SH91 váltotta fel.
  • Az SH90 típust az SH91 váltotta fel.
  • Az SH90 típust az SH91 váltotta fel.
  • Az SH90 típust az SH91 váltotta fel.
  • Az SH90 típust az SH91 váltotta fel.
  • Az SH90 típust az SH91 váltotta fel.
  • Az SH90 típust az SH91 váltotta fel.
  • Az SH90 típust az SH91 váltotta fel.

Gyártás megszűnt

Borotvafejek

SH90/70

5
| (10) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket
Az SH90 típust az SH91 váltotta fel.
A borotva két év alatt 9 millió szőrszálat vág le az arcról. Cserélje ki a borotvafejeket, hogy újra 100%-os teljesítményt kapjon. Kompatibilis a Series 9000 borotvával.
Összes előny megtekintése

A legjobb eredmény érdekében 2 évente cserélje a borotvafejeket

Az SH90 típust az SH91 váltotta fel.

  • Megszűnt

  • Vásároljon helyette SH91 típust

Borotvája teljesítményének megőrzése a legegyszerűbb módon

Borotvája teljesítményének megőrzése a legegyszerűbb módon

A bővített megoldás segítségével Philips borotvájának karbantartása egyszerűbb, mint valaha. Az új kialakítás lehetővé teszi az új borotvafejek mindössze két lépésben történő felszerelését, elősegítve ezzel a borotva alapos tisztítását és a napi borotválkozás optimalizálását.

Cserélje le a borotvafejet mindössze két lépésben

Cserélje le a borotvafejet mindössze két lépésben

A legújabb Philips borotvák rendelkeznek egy beépített csere-emlékeztetővel, amelyet a borotvaegység szimbóluma jelöl. Ez a szimbólum világítani kezd, ezzel jelezve, hogy cserélni kell a borotvafejeket.

Egyszerűen cserélhető fejek

Egyszerűen cserélhető fejek

1. Húzza le a borotvafejtartót. 2. Cserélje ki a borotvafejeket újakra. 3. Illessze vissza a borotvafejtartót. 4. A borotva alaphelyzetbe állításához tartsa lenyomva a be- és kikapcsoló gombot több mint 5 másodpercig.

Műszaki adatok

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Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

5.0

5-ből

10

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
1

27/01/2022

Česká republika

Česká republika

Ellenőrzött vevő

Skvěle oholeni

Produkt používám už asi 4 roky a neměnil bych. Oholí i delší vousy a je to rychle.

Előnyök

Rychlost a kvalita

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SH90/70 Holicí hlavy

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SH90/70 Holicí hlavy

09/08/2021

Česká republika

Česká republika

Ellenőrzött vevő

Výrobek je dobrý a užitečný

S vyrobkem jsem velmi spokojen. Za přijatelnou cenu požadovaná kvalita.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SH90/70 Holicí hlavy

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SH90/70 Holicí hlavy

09/08/2021

Česká republika

Česká republika

Ellenőrzött vevő

Výrobek je dle manžela neskutečně výkoný.

Tento holící s trojek doporučujeme všem. je TOP:-))))

Előnyök

lehký a praktický ve všech směrech

Hátrányok

žádné

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SH90/70 Holicí hlavy

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SH90/70 Holicí hlavy

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
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