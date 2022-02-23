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  • A készülék eredeti állapotának visszaállítása
  • A készülék eredeti állapotának visszaállítása
  • A készülék eredeti állapotának visszaállítása
  • A készülék eredeti állapotának visszaállítása
  • A készülék eredeti állapotának visszaállítása
  • A készülék eredeti állapotának visszaállítása

Gyártás megszűnt

Shaver S9000 PrestigeCsereborotvafejek

SH98/70

4.3
| (11) Értékelések | 91% ajánlja ezt a terméket
A készülék eredeti állapotának visszaállítása
A borotva két év alatt 9 millió szőrszálat vág le az arcról. Cserélje ki a borotvafejeket, hogy újra 100%-os teljesítményt kapjon. Kompatibilis a Series 9000 Prestige borotvával.
Összes előny megtekintése

A legjobb eredmény érdekében 2 évente cserélje a borotvafejeket

A készülék eredeti állapotának visszaállítása

  • Nano technológiájú precíziós vágópengék

  • Kompatibilitás: SP981X, SP982X, SP986X

Cserefejek az S9000 Prestige borotvához

Cserefejek az S9000 Prestige borotvához

Az SH98 cserefejek kompatibilisek a lekerekített borotvafejjel (SP981X, SP982X és SP986X) rendelkező S9000 Prestige borotvákkal. Viszont nem kompatibilisek a szögletes formájú borotvafejjel (SP983X, SP984X, SP987X és SP988X) rendelkező S9000 Prestige készülékekkel, amelyek az SH91 fejet használják. Az SH91 cserefejek mind a szögletes, mind a lekerekített borotvafejekkel rendelkező S9000 Prestige borotvával kompatibilisek.

Egyszerű csere

Egyszerű csere

1. Húzza le a borotvaegység burkolólemezét. 2. Helyezze be az új borotvafej-rögzítőelemet. 3. A borotva alaphelyzetbe állításához tartsa lenyomva a be/kikapcsoló gombot 5 másodpercnél tovább.

Borotvája teljesítményének megőrzése a legegyszerűbb módon

Borotvája teljesítményének megőrzése a legegyszerűbb módon

A bővített megoldás segítségével Philips borotvájának karbantartása egyszerűbb, mint valaha. Az új kialakítás lehetővé teszi az új borotvafejek mindössze két lépésben történő felszerelését, elősegítve ezzel a borotva alapos tisztítását és a napi borotválkozás optimalizálását.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

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Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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4.3

5-ből

11

Értékelések

91%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2

23/02/2022

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Életem legjobb borotvája!

54 éve elektromos borotvát használok, és ez a készülék a legjobb!

Előnyök

hatásosan lenyírja a szőrt, legyen az a leg eldugottabb helyen

Hátrányok

Az ára!

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver S9000 Prestige SH98/70 Csereborotvafejek

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver S9000 Prestige SH98/70 Csereborotvafejek

09/08/2021

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Kiválóan működik

Már egy fejegység csere után is irritáció mentesen dolgozik.

Előnyök

Gyors és irritációmentes borotvákozás.

Hátrányok

Nincs ilyen :-)

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver S9000 Prestige SH98/70 Csereborotvafejek

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver S9000 Prestige SH98/70 Csereborotvafejek

16/08/2021

Česká republika

Česká republika

Ellenőrzött vevő

Výrobek udržuje vysoký standard celého přístroje

Po zakoupení holicího strojku Philips Shaver S9000 jsem se rázem ocitl v jiném světě holení. Strojek holí jemně, precizně a skutečně dokáže velmi jemné oholení, aniž by byla tvář jakkoliv podrážděna. Zakoupil jsem poté do rezervy holicí hlavy SH98/70, protože je výrobcem doporučena pravidelná výměna pro zajištění skutečně hladkého oholení.

Előnyök

Perfektní oholení, jemnost, šetrnost k pokožce.

Hátrányok

Snad jen pořizovací cena, provozní náklady jsou vyšší.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver S9000 Prestige SH98/70 Náhradní holicí hlavy

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver S9000 Prestige SH98/70 Náhradní holicí hlavy

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.