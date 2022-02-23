2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Nano technológiájú precíziós vágópengék
Kompatibilitás: SP981X, SP982X, SP986X
Az SH98 cserefejek kompatibilisek a lekerekített borotvafejjel (SP981X, SP982X és SP986X) rendelkező S9000 Prestige borotvákkal. Viszont nem kompatibilisek a szögletes formájú borotvafejjel (SP983X, SP984X, SP987X és SP988X) rendelkező S9000 Prestige készülékekkel, amelyek az SH91 fejet használják. Az SH91 cserefejek mind a szögletes, mind a lekerekített borotvafejekkel rendelkező S9000 Prestige borotvával kompatibilisek.
1. Húzza le a borotvaegység burkolólemezét. 2. Helyezze be az új borotvafej-rögzítőelemet. 3. A borotva alaphelyzetbe állításához tartsa lenyomva a be/kikapcsoló gombot 5 másodpercnél tovább.
A bővített megoldás segítségével Philips borotvájának karbantartása egyszerűbb, mint valaha. Az új kialakítás lehetővé teszi az új borotvafejek mindössze két lépésben történő felszerelését, elősegítve ezzel a borotva alapos tisztítását és a napi borotválkozás optimalizálását.
4.3
5-ből
11
Értékelések
91%
ajánlja ezt a terméket
mobilcopy
23/02/2022
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Életem legjobb borotvája!
54 éve elektromos borotvát használok, és ez a készülék a legjobb!
Előnyök
hatásosan lenyírja a szőrt, legyen az a leg eldugottabb helyen
Hátrányok
Az ára!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver S9000 Prestige SH98/70 Csereborotvafejek
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver S9000 Prestige SH98/70 Csereborotvafejek
Bulgár
09/08/2021
Magyarország
Ellenőrzött vevő
Kiválóan működik
Már egy fejegység csere után is irritáció mentesen dolgozik.
Előnyök
Gyors és irritációmentes borotvákozás.
Hátrányok
Nincs ilyen :-)
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver S9000 Prestige SH98/70 Csereborotvafejek
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver S9000 Prestige SH98/70 Csereborotvafejek
Albedo0.31
16/08/2021
Česká republika
Ellenőrzött vevő
Výrobek udržuje vysoký standard celého přístroje
Po zakoupení holicího strojku Philips Shaver S9000 jsem se rázem ocitl v jiném světě holení. Strojek holí jemně, precizně a skutečně dokáže velmi jemné oholení, aniž by byla tvář jakkoliv podrážděna. Zakoupil jsem poté do rezervy holicí hlavy SH98/70, protože je výrobcem doporučena pravidelná výměna pro zajištění skutečně hladkého oholení.
Előnyök
Perfektní oholení, jemnost, šetrnost k pokožce.
Hátrányok
Snad jen pořizovací cena, provozní náklady jsou vyšší.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver S9000 Prestige SH98/70 Náhradní holicí hlavy
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver S9000 Prestige SH98/70 Náhradní holicí hlavy