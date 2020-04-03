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Gyártás megszűnt

2000 seriesFülhallgató

SHB2505WT/10

4.9

| (16) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

Elérhető

Fehér
Fehér
Fekete
Fekete

Szüntelen zenehallgatás

Semmi sem állhat utadba, ha veled vannak kedvenc zeneszámaid. Ez az igazi vezeték nélküli, in-ear fülhallgató kiváló hangzást, és akár 20 órányi lejátszási időt biztosít a hordozható töltőtokkal. Nyomd meg kétszer a többfunkciós gombot a telefon hangsegédjének felébresztéséhez.

Összes előny megtekintése

Szüntelen zenehallgatás

  • 6 mm-es meghajtók/hátul zárt

  • Bluetooth®

  • Fehér

6 mm-es neodímium akusztikus meghajtók. Nagyszerű hangzás, ütős mélyhang

A 6 mm-es neodímium akusztikus meghajtók nagyszerű hangzást és ütős mélyhangokat biztosítanak. Az ovális akusztikus cső maximális passzív zajvédelmet biztosít. A monó mód segítségével szabadon hagyhatod egyik füled, ha tudni szeretnéd, mi történik a külvilágban.

Monó mód, ha az egyik füled szabadon kívánod hagyni

Puha, gumírozott szárnyas rögzítőelemek. Biztonságos és kényelmes

A tökéletesen illeszkedő és könnyű kialakításnak köszönhetően igazi kényelemben élvezheted kedvenc zenéidet. A puha, gumírozott szárnyas rögzítőelemek biztonságosan illeszkednek a külső fül hajlataiba. A cserélhető gumi betétek tökéletesen illeszkednek a fülbe, szoros illeszkedést biztosítva, hogy egyetlen ütemről se maradj le.

Műszaki adatok

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Értékelések

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4.9

5-ből

16

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

3
2
1

03/04/2020

Slovensko

Slovensko

super volba

Kupil som si ich v Planeu uplne som nebol presvedceny o tom ze ich chcem lebo som bol rozhodnuty pre inu znacku ale ukecali ma a teraz som mega spokojny. Super zvuk , vyborne sedia v usiach a super je ze si z power banky zabudovanej v obale mozem nabijat telefon

Előnyök

integrovana powerbanka, dobry zvuk, vyborne sedia v usiach

Hátrányok

trochu vacsie puzdro ale kedze je v nom powerbanka ta sa to da

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 2000 series SHB2505BK Slúchadlá

Használat dátuma 2019-12-03

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 2000 series SHB2505BK Slúchadlá

Használat dátuma 2019-12-03

02/09/2022

България

България

Ellenőrzött vevő

Страхотен

Продукта е отличен, бих го препоръчал на друг да си го закупи

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 2000 series SHB2505BK Слушалки

Használat dátuma 2022-08-02

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 2000 series SHB2505BK Слушалки

Használat dátuma 2022-08-02

01/09/2022

България

България

Ellenőrzött vevő

Продукта е перфектен

Прекрасен звук, удобни и батерията издържа дълго време.

Előnyök

Удобни

Hátrányok

Не намирам

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 2000 series SHB2505WT Слушалки

Használat dátuma 2022-05-01

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 2000 series SHB2505WT Слушалки

Használat dátuma 2022-05-01

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.