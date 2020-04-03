2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Szüntelen zenehallgatás
Semmi sem állhat utadba, ha veled vannak kedvenc zeneszámaid. Ez az igazi vezeték nélküli, in-ear fülhallgató kiváló hangzást, és akár 20 órányi lejátszási időt biztosít a hordozható töltőtokkal. Nyomd meg kétszer a többfunkciós gombot a telefon hangsegédjének felébresztéséhez.
6 mm-es meghajtók/hátul zárt
Bluetooth®
Fehér
A 6 mm-es neodímium akusztikus meghajtók nagyszerű hangzást és ütős mélyhangokat biztosítanak. Az ovális akusztikus cső maximális passzív zajvédelmet biztosít. A monó mód segítségével szabadon hagyhatod egyik füled, ha tudni szeretnéd, mi történik a külvilágban.
A tökéletesen illeszkedő és könnyű kialakításnak köszönhetően igazi kényelemben élvezheted kedvenc zenéidet. A puha, gumírozott szárnyas rögzítőelemek biztonságosan illeszkednek a külső fül hajlataiba. A cserélhető gumi betétek tökéletesen illeszkednek a fülbe, szoros illeszkedést biztosítva, hogy egyetlen ütemről se maradj le.
4.9
5-ből
16
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Agent777
03/04/2020
Slovensko
super volba
Kupil som si ich v Planeu uplne som nebol presvedceny o tom ze ich chcem lebo som bol rozhodnuty pre inu znacku ale ukecali ma a teraz som mega spokojny. Super zvuk , vyborne sedia v usiach a super je ze si z power banky zabudovanej v obale mozem nabijat telefon
Előnyök
integrovana powerbanka, dobry zvuk, vyborne sedia v usiach
Hátrányok
trochu vacsie puzdro ale kedze je v nom powerbanka ta sa to da
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 2000 series SHB2505BK Slúchadlá
Használat dátuma 2019-12-03
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 2000 series SHB2505BK Slúchadlá
Használat dátuma 2019-12-03
Zari1982
02/09/2022
България
Ellenőrzött vevő
Страхотен
Продукта е отличен, бих го препоръчал на друг да си го закупи
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 2000 series SHB2505BK Слушалки
Használat dátuma 2022-08-02
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 2000 series SHB2505BK Слушалки
Használat dátuma 2022-08-02
Plam1
01/09/2022
България
Ellenőrzött vevő
Продукта е перфектен
Прекрасен звук, удобни и батерията издържа дълго време.
Előnyök
Удобни
Hátrányok
Не намирам
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 2000 series SHB2505WT Слушалки
Használat dátuma 2022-05-01
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 2000 series SHB2505WT Слушалки
Használat dátuma 2022-05-01