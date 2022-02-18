2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
SHB3595BK/10
8,6 mm-es meghajtók, hátul zárt
In-ear (fülbe helyezhető)
6 óra működési idő
A fülhallgatót bármely Bluetooth eszközzel párosítva kristálytiszta zenei élményben lehet része – vezeték nélkül.
A fülbetétek három különböző – kis, nagy és közepes – méretben érhetők el, így mindenki megtalálja a neki megfelelőt.
A kompakt és hatékony 8,6 mm-es meghajtók pontos hangzást nyújtanak erőteljes basszussal, így útközben is remek hangélményben lehet része.
1.0
5-ből
1
Vélemény
18/02/2022
România
Produs Foarte slab
Produsul are un design frumos, aceste casti nu au un fir foarte lung. Problema este ca, o luna după folosire, sistemul de pronire s-a defectat întrucât s-a desprins plasticul de deasupra butonului. Am luat alte casti,același model (Am crezut ca a fost o întâmplare deprinderea plasticului). Astăzi s-au defectat și acestea. (Aceeași problema).
Ez az értékelés a következőhöz készült: 3000 series SHB3595BK Căşti Bluetooth
Ez az értékelés a következőhöz készült: 3000 series SHB3595BK Căşti Bluetooth