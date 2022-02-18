TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

Összes sorozat

  • Vezeték nélküli szabadság, erőteljes hangzás.
  • Vezeték nélküli szabadság, erőteljes hangzás.

Gyártás megszűnt

3000 seriesBluetooth fejhallgató

SHB3595BK/10

1
| (1) Vélemény
Vezeték nélküli szabadság, erőteljes hangzás.
A kompakt SHB3595 Bluetooth fülhallgató erőteljes hangzást nyújt, és akár 6 órán át élvezheted a zenét vezeték nélkül. Hordozható megoldás a kényelmes használatért.
Összes előny megtekintése

Vezeték nélküli szabadság, erőteljes hangzás.

  • 8,6 mm-es meghajtók, hátul zárt

  • In-ear (fülbe helyezhető)

  • 6 óra működési idő

Bluetooth 4.1 + HSP/HFP/A2DP/AVRCP támogatás

Bluetooth 4.1 + HSP/HFP/A2DP/AVRCP támogatás

A fülhallgatót bármely Bluetooth eszközzel párosítva kristálytiszta zenei élményben lehet része – vezeték nélkül.

A tökéletes illeszkedéshez 3 fülbetét közül választhat

A tökéletes illeszkedéshez 3 fülbetét közül választhat

A fülbetétek három különböző – kis, nagy és közepes – méretben érhetők el, így mindenki megtalálja a neki megfelelőt.

A hatékony 8,6 mm-es meghajtók tiszta és erőteljes hangzást nyújtanak

A hatékony 8,6 mm-es meghajtók tiszta és erőteljes hangzást nyújtanak

A kompakt és hatékony 8,6 mm-es meghajtók pontos hangzást nyújtanak erőteljes basszussal, így útközben is remek hangélményben lehet része.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

1.0

5-ből

1

Vélemény

5
4
3
2

18/02/2022

România

România

Produs Foarte slab

Produsul are un design frumos, aceste casti nu au un fir foarte lung. Problema este ca, o luna după folosire, sistemul de pronire s-a defectat întrucât s-a desprins plasticul de deasupra butonului. Am luat alte casti,același model (Am crezut ca a fost o întâmplare deprinderea plasticului). Astăzi s-au defectat și acestea. (Aceeași problema).

Ez az értékelés a következőhöz készült: 3000 series SHB3595BK Căşti Bluetooth

Ez az értékelés a következőhöz készült: 3000 series SHB3595BK Căşti Bluetooth

Iratkozzon fel hírlevelünkre az exkluzív ajánlatainkért​

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.

Szeretnék promóciós üzeneteket kapni a Philips termékeiről, szolgáltatásairól, eseményeiről és promócióiról a preferenciáim és viselkedésem alapján. Bármikor leiratkozhatok.

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.