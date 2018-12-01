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Összes sorozat

  • Ultrakönnyű kialakítás. Erőteljes hangzás.
  • Ultrakönnyű kialakítás. Erőteljes hangzás.
  • Ultrakönnyű kialakítás. Erőteljes hangzás.
  • Ultrakönnyű kialakítás. Erőteljes hangzás.
  • Ultrakönnyű kialakítás. Erőteljes hangzás.
  • Ultrakönnyű kialakítás. Erőteljes hangzás.
  • Ultrakönnyű kialakítás. Erőteljes hangzás.
  • Ultrakönnyű kialakítás. Erőteljes hangzás.
  • Ultrakönnyű kialakítás. Erőteljes hangzás.
  • Ultrakönnyű kialakítás. Erőteljes hangzás.
  • Ultrakönnyű kialakítás. Erőteljes hangzás.
  • Ultrakönnyű kialakítás. Erőteljes hangzás.
  • Ultrakönnyű kialakítás. Erőteljes hangzás.
  • Ultrakönnyű kialakítás. Erőteljes hangzás.
  • Ultrakönnyű kialakítás. Erőteljes hangzás.
  • Ultrakönnyű kialakítás. Erőteljes hangzás.

Gyártás megszűnt

Vezeték nélküli Bluetooth® fülhallgató

SHB4205BK/00

4.5
| (8) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket
Ultrakönnyű kialakítás. Erőteljes hangzás.
Üdvözlünk a súlytalanság szabadságában, ahol nincsenek akadályozó kábelek! A Philips Flite Hyprlite vezeték nélküli nyakpántos fülhallgató olyan vékony és könnyű, hogy alig érzed a füledben.
Összes előny megtekintése

Gravitációval szembeszálló fejhallgatók

Ultrakönnyű kialakítás. Erőteljes hangzás.

  • 12,2 mm-es meghajtók/ hátul nyitott

  • In-ear (fülbe helyezhető)

Basszuscső a gazdag basszushangzásért

Basszuscső a gazdag basszushangzásért

Az innovatív basszuscsövek a fülhallgatóban növelik a levegőáramlást a gazdag, mély basszushangzás érdekében.

Az erőteljes meghajtók tiszta hangzást nyújtanak

Az erőteljes meghajtók tiszta hangzást nyújtanak

Az erőteljes 12,2 mm-es meghajtók tiszta, élénk hangokat adnak vissza.

Távvezérlő a kihangosított telefonáláshoz és a zenehallgatáshoz

Távvezérlő a kihangosított telefonáláshoz és a zenehallgatáshoz

A könnyen használható távvezérlő lehetővé teszi a zeneszámok lejátszását/megállítását, illetve a hívások fogadását egy egyszerű gombnyomással.

Műszaki adatok

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Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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4.5

5-ből

8

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

3
2
1

01/12/2018

România

România

Foarte bune...

Excelente din toate punctele de vedere... Sunet foarte clar, acumulatorul foarte bun...

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHB4205WT Căşti wireless cu Bluetooth®

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHB4205WT Căşti wireless cu Bluetooth®

24/04/2020

Polska

Polska

Są naprawdę super

Szybko łączą się z telefonem, sam dźwięk wyraźny i głośny. Pilocik z mikrofonem bardzo ułatwia korzystanie.Pasują do praktycznie każdego ubrania, jestem usatysfakcjonowa. Po pół roku użytkowania wyglądają praktycznie jak nowe.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHB4205WT Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHB4205WT Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

17/05/2019

Polska

Polska

Super sprzęt

Jedynie co ,to bateria słaba ale dzień wytrzymuje. Reszta super.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHB4205WT Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHB4205WT Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

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