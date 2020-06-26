2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
SHB8850NC/00
Jobb hangzás, kevesebb zaj
Nincs kábel, nincs zaj, és nincs kompromisszum. A fejlett ActiveShield™ aktív zajkioltó technológiának köszönhetően belefeledkezhet a zenébe. Csatlakozzon vezeték nélkül az egyérintéses NFC párosítási lehetőséggel, élvezze a zenét, és fogadja a hívásokat okosvezérléssel a fülpárnákon.
32 mm-es meghajtókkal, hátul zárt
Fülre illeszkedő
Puha fülpárnák
Kis méretre összehajtható
Kis méretre összehajtható kialakításának köszönhetően tökéletes útitárs.
A Multi-point funkció lehetővé teszi, hogy Philips Bluetooth fejhallgatóját egyidejűleg két Bluetooth-kompatibilis eszközhöz csatlakoztassa. Csak párosítsa össze a két eszközt a fejhallgatóval, és máris élvezheti a filmet vagy zenét, miközben gond nélkül fogadhatja a hívásokat.
5.0
5-ből
1
Vélemény
100%
ajánlja ezt a terméket
Guzik
26/06/2020
Polska
Super działa NC
bardzo dobra jakość dźwięku lecz fatalne wykonane poduszki i gąbka na pałąku.Nietrwałe i się kruszą
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHB8850NC Słuchawki bezprzewodowe z funkcją redukcji szumów
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHB8850NC Słuchawki bezprzewodowe z funkcją redukcji szumów
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