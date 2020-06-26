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Gyártás megszűnt

Vezeték nélküli zajkioltó fejhallgató

SHB8850NC/00

5

| (1) Vélemény | 100% ajánlja ezt a terméket

Jobb hangzás, kevesebb zaj

Nincs kábel, nincs zaj, és nincs kompromisszum. A fejlett ActiveShield™ aktív zajkioltó technológiának köszönhetően belefeledkezhet a zenébe. Csatlakozzon vezeték nélkül az egyérintéses NFC párosítási lehetőséggel, élvezze a zenét, és fogadja a hívásokat okosvezérléssel a fülpárnákon.

Összes előny megtekintése

vezeték nélkül

Jobb hangzás, kevesebb zaj

  • 32 mm-es meghajtókkal, hátul zárt

  • Fülre illeszkedő

  • Puha fülpárnák

  • Kis méretre összehajtható

Puha, ergonomikus fülpárnák a hosszú távon is kényelmes viseletért

Puha, ergonomikus fülpárnák a hosszú távon is kényelmes viseletért

A hordozás és a tárolás megkönnyítése céljából kis méretre összehajtható

A hordozás és a tárolás megkönnyítése céljából kis méretre összehajtható

Kis méretre összehajtható kialakításának köszönhetően tökéletes útitárs.

A Multi-point funkció segítségével egyszerre két eszközön lehet zenét lejátszani és hívást lebonyolítani

A Multi-point funkció segítségével egyszerre két eszközön lehet zenét lejátszani és hívást lebonyolítani

A Multi-point funkció lehetővé teszi, hogy Philips Bluetooth fejhallgatóját egyidejűleg két Bluetooth-kompatibilis eszközhöz csatlakoztassa. Csak párosítsa össze a két eszközt a fejhallgatóval, és máris élvezheti a filmet vagy zenét, miközben gond nélkül fogadhatja a hívásokat.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

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Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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5.0

5-ből

1

Vélemény

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
1

26/06/2020

Polska

Polska

Super działa NC

bardzo dobra jakość dźwięku lecz fatalne wykonane poduszki i gąbka na pałąku.Nietrwałe i się kruszą

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHB8850NC Słuchawki bezprzewodowe z funkcją redukcji szumów

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHB8850NC Słuchawki bezprzewodowe z funkcją redukcji szumów

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. A pillanatnyi értékek változóak lehetnek