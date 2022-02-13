2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
SHC5200/10
FM-átvitelű
kényelmes kialakítás
Akár 14 órányi lejátszási idő
A 32 mm-es hangszóró egy kompakt, de mégis nagy teljesítményű készülék, mely bármilyen bemeneti teljesítmény esetén torzításmentes hangzást nyújt.
A tipikus kültéri fejhallgatók általában egy állítható fejpánttal szabályozhatók. Ez kellemetlen lehet, mivel a beállítást általában minden alkalommal újra el kell végezni. Ennek a fejhallgatónak a rugalmas, önmagát beállító belső fejpántjával hamarabb és könnyebben hallgathat zenét. A fejpánt automatikusan igazodik a fej formájához és méretéhez.
A tartós, könnyű, minőségi anyagok, amelyekből ez a Philips fejhallgató áll, kényelmesebbé teszik a tartós viselést.
3.7
5-ből
9
Értékelések
večik
13/02/2022
Česká republika
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Perfektní výrobek
Vybral jsem si tento výrobek, protože mám od stejného výrobce i televizi. S firmou Philips mám dobré zkušenosti. Používám i holicí strojek Philips. Jsou to kvalitní a bezproblémové výrobky.
Előnyök
Minimální kazivost.
Hátrányok
Zatím žádné
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHC5200 Bezdrátová HiFi sluchátka
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHC5200 Bezdrátová HiFi sluchátka
marretit
19/08/2019
Polska
Dobre słuchawki do TV
Kiedyś nie byłem przekonany do słuchawek do telewizora, jednak Philips tym modelem sprawił, że uwielbiam to rozwiązanie. To zupełnie inna jakość dźwięku, zwłaszcza gdy mówimy o filmach gdzie audio odgrywa istotną rolę ;)
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHC5200 Bezprzewodowe słuchawki Hi-Fi
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHC5200 Bezprzewodowe słuchawki Hi-Fi
Slimtimdmc1982
04/07/2019
Україна
Комфортный дизайн
Звук на высоте. Телевизор смотреть одно удовольствие
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHC5200 Бездротові навушники HiFi
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHC5200 Бездротові навушники HiFi