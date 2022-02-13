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  • Vezeték nélküli szabadság
  • Vezeték nélküli szabadság
  • Vezeték nélküli szabadság
  • Vezeték nélküli szabadság
  • Vezeték nélküli szabadság
  • Vezeték nélküli szabadság
  • Vezeték nélküli szabadság
  • Vezeték nélküli szabadság
  • Vezeték nélküli szabadság
  • Vezeték nélküli szabadság
  • Vezeték nélküli szabadság
  • Vezeték nélküli szabadság
  • Vezeték nélküli szabadság
  • Vezeték nélküli szabadság
  • Vezeték nélküli szabadság
  • Vezeték nélküli szabadság
  • Vezeték nélküli szabadság

Vezeték nélküli HiFi fejhallgató

SHC5200/10

3.7
| (9) Értékelések
Vezeték nélküli szabadság
Nem kell többé vezetékekkel bajlódnia; szabadon mozoghat otthonában zenehallgatás közben. A Philips SHC5200/10 fejhallgató tölthető és könnyű súlyú kialakításának köszönhetően nem okoz gondot a hosszan tartó használat sem.
Összes előny megtekintése

Teljesen feltölthető vezeték nélküli fejhallgató

Vezeték nélküli szabadság

  • FM-átvitelű

  • kényelmes kialakítás

  • Akár 14 órányi lejátszási idő

A 32 mm-es hangszóró kiváló teljesítményű hangzást nyújt

A 32 mm-es hangszóró egy kompakt, de mégis nagy teljesítményű készülék, mely bármilyen bemeneti teljesítmény esetén torzításmentes hangzást nyújt.

Önmagát beállító belső fejpánt

A tipikus kültéri fejhallgatók általában egy állítható fejpánttal szabályozhatók. Ez kellemetlen lehet, mivel a beállítást általában minden alkalommal újra el kell végezni. Ennek a fejhallgatónak a rugalmas, önmagát beállító belső fejpántjával hamarabb és könnyebben hallgathat zenét. A fejpánt automatikusan igazodik a fej formájához és méretéhez.

A kis súly kényelmesebbé teszi a hosszan tartó használatot.

A tartós, könnyű, minőségi anyagok, amelyekből ez a Philips fejhallgató áll, kényelmesebbé teszik a tartós viselést.

Műszaki adatok

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Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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3.7

5-ből

9

Értékelések

3

13/02/2022

Česká republika

Česká republika

Ellenőrzött vevő

Perfektní výrobek

Vybral jsem si tento výrobek, protože mám od stejného výrobce i televizi. S firmou Philips mám dobré zkušenosti. Používám i holicí strojek Philips. Jsou to kvalitní a bezproblémové výrobky.

Előnyök

Minimální kazivost.

Hátrányok

Zatím žádné

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHC5200 Bezdrátová HiFi sluchátka

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHC5200 Bezdrátová HiFi sluchátka

19/08/2019

Polska

Polska

Dobre słuchawki do TV

Kiedyś nie byłem przekonany do słuchawek do telewizora, jednak Philips tym modelem sprawił, że uwielbiam to rozwiązanie. To zupełnie inna jakość dźwięku, zwłaszcza gdy mówimy o filmach gdzie audio odgrywa istotną rolę ;)

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHC5200 Bezprzewodowe słuchawki Hi-Fi

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHC5200 Bezprzewodowe słuchawki Hi-Fi

04/07/2019

Україна

Україна

Комфортный дизайн

Звук на высоте. Телевизор смотреть одно удовольствие

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHC5200 Бездротові навушники HiFi

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHC5200 Бездротові навушники HiFi

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.