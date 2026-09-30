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Fejhallgató mikrofonnal

SHL5005WT/00

Elérhető

Fehér
Fehér
Fekete
Fekete

A zene élvezetéhez

Bárhová is megy, a fejhallgató segítségével élvezheti kedvenc zeneszámait. A puha fülpárnáknak köszönhetően nem áll semmi a hosszas zenehallgatás útjában, a nagyszerű hangminőség pedig soha nem tapasztalt élményt nyújt.

Összes előny megtekintése

Bárhová is megy!

A zene élvezetéhez

  • 32 mm-es meghajtókkal, hátul zárt

  • Fülre illeszkedő

  • Puha fülpárnák

  • Összehajtható

Az egyszerű tárolás és hordozhatóság érdekében összehajtható

Az egyszerű tárolás és hordozhatóság érdekében összehajtható

A 32 mm-es hangszóró-meghajtóknak köszönhető a nagyszerű hangzás és a mély basszus

A 32 mm-es hangszóró-meghajtóknak köszönhető a nagyszerű hangzás és a mély basszus

Beépített mikrofon, mellyel zenéről telefonhívásra válthat

A beépített mikrofon lehetővé teszi, hogy egyszerűen váltson zenehallgatásról hívásfogadásra – könnyedén, hogy Ön mindig kapcsolatban maradjon azzal, ami a legfontosabb Önnek.

Műszaki adatok

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.