2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
SHL5005WT/00
A zene élvezetéhez
Bárhová is megy, a fejhallgató segítségével élvezheti kedvenc zeneszámait. A puha fülpárnáknak köszönhetően nem áll semmi a hosszas zenehallgatás útjában, a nagyszerű hangminőség pedig soha nem tapasztalt élményt nyújt.
32 mm-es meghajtókkal, hátul zárt
Fülre illeszkedő
Puha fülpárnák
Összehajtható
Az egyszerű tárolás és hordozhatóság érdekében összehajtható
A 32 mm-es hangszóró-meghajtóknak köszönhető a nagyszerű hangzás és a mély basszus
A beépített mikrofon lehetővé teszi, hogy egyszerűen váltson zenehallgatásról hívásfogadásra – könnyedén, hogy Ön mindig kapcsolatban maradjon azzal, ami a legfontosabb Önnek.
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