2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Otthoni TV, zene
Hosszan tartó, kényelmes használat
In-line hangerőszabályzós
4.2
5-ből
33
Értékelések
89%
ajánlja ezt a terméket
Thungsten
08/07/2021
Magyarország
Hangsáv jo, kivitelezés nem elegge strapabíró
A hang átvitel kiváló, nincs gond a tartományokkal, szép és egyensúlyozott a frekvenciák ereje. Több user viszont törékeny fejpántot jelzett, ami gyenge pont. A kábel viszont erős, eléggé hosszú, TV-hez ideális. Alapjában véve kényelmes a fülnek.
Előnyök
Minőségi hangzás
Hátrányok
Nem szabad leesnie, vagy össznyomva tartani és cipelni, a gyenge kivitele miatt.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHP2500 Beltéri, vezetékes TV-fejhallgató
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHP2500 Beltéri, vezetékes TV-fejhallgató
NEMOMEIMPUNELACESSIT
28/02/2020
România
Excelente pentru muzica, filme, jocuri, 1080 px.
Am folosit caştile Philips SHP2500 de aprox. 10 ani si sunt foarte mulţumit. De o lună am cumpărat altele, bineînţeles, acelaşi model.
Előnyök
Sunet şi bas pur, atenuarea reală a zgomotului ambiental, fiabilitate .
Hátrányok
Reglajul sunetului pe fir şi banda de plastic care uneşte castile cedează, e adevărat în timp mai îndelungat, dar sunetul se păstrează la fel ca la prima utilizare.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHP2500 Căşti TV cu fir, pentru interior
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHP2500 Căşti TV cu fir, pentru interior
ADAM 83
14/06/2025
Polska
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Słuchawki przewodowe Philips
Słuchawki bardzo dobrej jakości mimo że słuchawki są dość duże są bardzo lekkie, dźwięk także bardzo dobrej jakości ogólnie produkt bardzo dobrej jakości
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHP2500 Przewodowe słuchawki telewizyjne
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHP2500 Przewodowe słuchawki telewizyjne
Az optimális és erősebb hang érdekében a fejhallgató csatlakoztatásakor ajánlott a számítógép első paneljének portjait használni.