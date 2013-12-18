2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Nagyszerű hangzás
Csodálatosan visszaadjuk a zenei és hangfelvételeket! Csak csatlakoztasson a notebookhoz, és mi zenei és hangfelvételeit életre keltve nagyszerű hangélményt varázsolunk. Praktikus kábelkezelésünknek köszönhetően még az íróasztalon sem lesz rendetlenség!
Tápellátás USB-n keresztül
Audiobemenet
A Philips PC-hangszóró jó hangminőséget és telt mélyhangzást biztosít a dobozos hangsugárzó rendszerből.
A plug-and-play opció nyújtotta kényelemnek köszönhetően az USB kábel közvetlenül egy USB aljzatba illeszthető, és az Ön notebookja automatikusan azonosítja azt, mint külső USB eszközt.
Egyetlen egyszerű csatlakoztatással élvezheti a hordozható készülékeken és a számítógépen tárolt összes zenefájlt. Csak csatlakoztassa a készüléket a Philips készüléken található AUDIO-IN (3,5 mm-es) porthoz. A számítógépek esetében a csatlakoztatás jellemzően a headset kimenetről történik. A csatlakoztatást követően közvetlenül élvezheti a teljes zenei kollekciót a kiváló minőségű hangsugárzókon. A Philips egyszerűen nyújt jobb hangminőséget.
4.0
5-ből
2
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
kilson71
18/12/2013
Polska
juz wystawialem wczesniej opinie dla tego produktu...
Produkt jest dobry w swojej cenie. Wyglad i wykonanie solidne i ladne. Brakuje troche mocy, glosnosci.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SPA20 Notebook USB speakers
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SPA20 Notebook USB speakers
kilson71
22/09/2013
Polska
Udany produkt, prosty i ladny styl
Jedyny minus odrobine krotkie kable. I zbyt mala glebia dzwieku.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SPA20 Notebook USB speakers
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SPA20 Notebook USB speakers