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Gyártás megszűnt

USB hangszórók notebookhoz

SPA20/00

4

| (2) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

Nagyszerű hangzás

Csodálatosan visszaadjuk a zenei és hangfelvételeket! Csak csatlakoztasson a notebookhoz, és mi zenei és hangfelvételeit életre keltve nagyszerű hangélményt varázsolunk. Praktikus kábelkezelésünknek köszönhetően még az íróasztalon sem lesz rendetlenség!

Összes előny megtekintése

Nagyszerű hangzás

  • Tápellátás USB-n keresztül

  • Audiobemenet

Teltebb mély hang

A Philips PC-hangszóró jó hangminőséget és telt mélyhangzást biztosít a dobozos hangsugárzó rendszerből.

USB-csatlakozós tápellátás

USB-csatlakozós tápellátás

A plug-and-play opció nyújtotta kényelemnek köszönhetően az USB kábel közvetlenül egy USB aljzatba illeszthető, és az Ön notebookja automatikusan azonosítja azt, mint külső USB eszközt.

Audiobemenet a könnyű hordozható zenelejátszáshoz

Audiobemenet a könnyű hordozható zenelejátszáshoz

Egyetlen egyszerű csatlakoztatással élvezheti a hordozható készülékeken és a számítógépen tárolt összes zenefájlt. Csak csatlakoztassa a készüléket a Philips készüléken található AUDIO-IN (3,5 mm-es) porthoz. A számítógépek esetében a csatlakoztatás jellemzően a headset kimenetről történik. A csatlakoztatást követően közvetlenül élvezheti a teljes zenei kollekciót a kiváló minőségű hangsugárzókon. A Philips egyszerűen nyújt jobb hangminőséget.

Műszaki adatok

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Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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4.0

5-ből

2

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

5
3
2
1

18/12/2013

Polska

Polska

juz wystawialem wczesniej opinie dla tego produktu...

Produkt jest dobry w swojej cenie. Wyglad i wykonanie solidne i ladne. Brakuje troche mocy, glosnosci.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SPA20 Notebook USB speakers

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SPA20 Notebook USB speakers

22/09/2013

Polska

Polska

Udany produkt, prosty i ladny styl

Jedyny minus odrobine krotkie kable. I zbyt mala glebia dzwieku.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SPA20 Notebook USB speakers

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SPA20 Notebook USB speakers

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.