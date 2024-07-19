2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
1500 W, akár 28 g/perc gőzkibocsátás
Vízszintes és függőleges gőzölés
Levehető víztartályok (100 ml & 200 ml)
OptimalTEMP technológia
Állítható gőzölőfej
A 7000 Series a gyűrődések eltávolítása mellett felfrissíti a ruhákat (és a puha bútorokat, függönyöket, játékokat), valamint eltávolítja a szagokat azáltal, hogy a baktériumok akár 99,9%-át* elpusztítja.
Az innovatív, állítható fej segítségével bármilyen szögből kisimíthatja a gyűrődéseket, így függőleges vagy vízszintes irányú gőzölést is használhat, ahogy kedve tartja!
A gőzölőlemez hegyes végével pontosan és könnyen simíthatja ki a gyűrődéseket a nehezen elérhető helyeken, például gomboknál, galléroknál és redőknél.
Díjak
4.7
5-ből
118
Értékelések
94%
ajánlja ezt a terméket
Štistko 69
19/07/2024
Česká republika
Ruční naparovac
Zatím jsem velmi spokojena a nadšena. Doufam, ze spokojenost bude pokračovat ;-) Používám jak ve svisle, tak vodorovné poloze, Obsluha jednoduchá , rychlá, 👌👍🏻
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 7000 Series STH7060/80 Ruční napařovač
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 7000 Series STH7060/80 Ruční napařovač
Qwerzz
27/07/2022
Česká republika
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Funguje
Tento malý parní generátor funguje podle mých představ. Osvěží, vyhladí, to vše za chvilku.
Előnyök
Funguje
Hátrányok
Větší než jsem si myslel
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 7000 Series STH7060/80 Ruční napařovač
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 7000 Series STH7060/80 Ruční napařovač
MichaelaMorava
23/07/2022
Česká republika
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Výrobek splnil očekávání
Výrobek splnil mé očekávání. Rychle upraví pomačkané oblečení. Snadná manipulace. Už netřeba vytahovat žehličku a složitě žehlit
Előnyök
Rychlost
Hátrányok
Snad jen trochu větší váha
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 7000 Series STH7060/80 Ruční napařovač
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 7000 Series STH7060/80 Ruční napařovač
Külső intézmény által bevizsgálva Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538 és Candida albicans ATCC 10231 baktériumok vonatkozásában, 10 másodperces gőzölési idővel.
A Philips GC362 készülékhez képest, a Philips belső tesztjelentése alapján