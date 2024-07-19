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  • Használja ki a ruhatárában rejlő lehetőségeket
  • Használja ki a ruhatárában rejlő lehetőségeket
  • Használja ki a ruhatárában rejlő lehetőségeket
  • Használja ki a ruhatárában rejlő lehetőségeket
  • Használja ki a ruhatárában rejlő lehetőségeket
  • Használja ki a ruhatárában rejlő lehetőségeket
  • Használja ki a ruhatárában rejlő lehetőségeket
  • Használja ki a ruhatárában rejlő lehetőségeket
  • Használja ki a ruhatárában rejlő lehetőségeket
  • Használja ki a ruhatárában rejlő lehetőségeket
  • Használja ki a ruhatárában rejlő lehetőségeket
  • Használja ki a ruhatárában rejlő lehetőségeket
  • Használja ki a ruhatárában rejlő lehetőségeket
  • Használja ki a ruhatárában rejlő lehetőségeket
  • Használja ki a ruhatárában rejlő lehetőségeket
  • Használja ki a ruhatárában rejlő lehetőségeket
  • Használja ki a ruhatárában rejlő lehetőségeket
  • Használja ki a ruhatárában rejlő lehetőségeket
  • Használja ki a ruhatárában rejlő lehetőségeket

Kézi gőzölő 7000 SeriesKézi gőzölő

STH7060/80

4.7
| (118) Értékelések | 94% ajánlja ezt a terméket

1 díj

Használja ki a ruhatárában rejlő lehetőségeket
A Philips 7000 Series kézi gőzölőkészülék segítségével ruhái pillanatok alatt készen állnak, hogy felvegye őket. Az állítható fejjel és a hegyes végű gőzölőlemezzel bármilyen szögből gyorsan és kényelmesen eltávolíthatja a gyűrődéseket, az OptimalTemp technológia pedig garantáltan megakadályozza a megégést.
Összes előny megtekintése

Praktikus, gyors és hatékony gőzölés

Használja ki a ruhatárában rejlő lehetőségeket

  • 1500 W, akár 28 g/perc gőzkibocsátás

  • Vízszintes és függőleges gőzölés

  • Levehető víztartályok (100 ml & 200 ml)

  • OptimalTEMP technológia

  • Állítható gőzölőfej

Elpusztítja a baktériumok akár 99,9%-át* a frissebb ruhákért

A 7000 Series a gyűrődések eltávolítása mellett felfrissíti a ruhákat (és a puha bútorokat, függönyöket, játékokat), valamint eltávolítja a szagokat azáltal, hogy a baktériumok akár 99,9%-át* elpusztítja.

Állítható fej a kényelmes és könnyű gőzöléshez

Az innovatív, állítható fej segítségével bármilyen szögből kisimíthatja a gyűrődéseket, így függőleges vagy vízszintes irányú gőzölést is használhat, ahogy kedve tartja!

A hegyes vasalóorr segítségével ruhái bármely részét hatékonyan elérheti

A gőzölőlemez hegyes végével pontosan és könnyen simíthatja ki a gyűrődéseket a nehezen elérhető helyeken, például gomboknál, galléroknál és redőknél.

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Díjak

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Értékelések

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4.7

5-ből

118

Értékelések

94%

ajánlja ezt a terméket

19/07/2024

Česká republika

Česká republika

Ruční naparovac

Zatím jsem velmi spokojena a nadšena. Doufam, ze spokojenost bude pokračovat ;-) Používám jak ve svisle, tak vodorovné poloze, Obsluha jednoduchá , rychlá, 👌👍🏻

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 7000 Series STH7060/80 Ruční napařovač

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 7000 Series STH7060/80 Ruční napařovač

27/07/2022

Česká republika

Česká republika

Ellenőrzött vevő

Funguje

Tento malý parní generátor funguje podle mých představ. Osvěží, vyhladí, to vše za chvilku.

Előnyök

Funguje

Hátrányok

Větší než jsem si myslel

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 7000 Series STH7060/80 Ruční napařovač

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 7000 Series STH7060/80 Ruční napařovač

23/07/2022

Česká republika

Česká republika

Ellenőrzött vevő

Výrobek splnil očekávání

Výrobek splnil mé očekávání. Rychle upraví pomačkané oblečení. Snadná manipulace. Už netřeba vytahovat žehličku a složitě žehlit

Előnyök

Rychlost

Hátrányok

Snad jen trochu větší váha

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 7000 Series STH7060/80 Ruční napařovač

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 7000 Series STH7060/80 Ruční napařovač

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Külső intézmény által bevizsgálva Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538 és Candida albicans ATCC 10231 baktériumok vonatkozásában, 10 másodperces gőzölési idővel.

  2. A Philips GC362 készülékhez képest, a Philips belső tesztjelentése alapján