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Összes sorozat

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  • A mindennapi kalandokra tervezve
  • A mindennapi kalandokra tervezve
  • A mindennapi kalandokra tervezve
  • A mindennapi kalandokra tervezve
  • A mindennapi kalandokra tervezve
  • A mindennapi kalandokra tervezve
  • A mindennapi kalandokra tervezve
  • A mindennapi kalandokra tervezve
  • A mindennapi kalandokra tervezve
  • A mindennapi kalandokra tervezve
  • A mindennapi kalandokra tervezve
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  • A mindennapi kalandokra tervezve
  • A mindennapi kalandokra tervezve
  • A mindennapi kalandokra tervezve
  • A mindennapi kalandokra tervezve
  • A mindennapi kalandokra tervezve
  • A mindennapi kalandokra tervezve
  • A mindennapi kalandokra tervezve
  • A mindennapi kalandokra tervezve
  • A mindennapi kalandokra tervezve
  • A mindennapi kalandokra tervezve

FidelioValódi vezeték nélküli fülhallgató

T2/00

2 Díjak

A mindennapi kalandokra tervezve
Gyönyörű megjelenés. Hihetetlen hangzás. Ez a prémium minőségű, valódi vezeték nélküli fülhallgató a legszélesebb hangteret és a fülbe illeszkedő fülhallgatók között a legrészletgazdagabb hangzást hozza létre. Továbbá a legokosabb zajszabályozást biztosítja. A zenék, hívások, filmek, podcastok mind-mind magukkal ragadnak.
Összes előny megtekintése

A mindennapi kalandokra tervezve

  • Kiváló, természetes hangzás

  • Noise Canceling Pro+ zajkioltás

  • Kiváló hívásminőség

  • Időtálló Fidelio-dizájn

Kiváló. Philips hangzás Fidelio készülékhez

Kiváló. Philips hangzás Fidelio készülékhez

Ezek a kiváló fülhallgatók a feszes, szabályzott basszustól a meleg középtartományig és a ragyogó magas hangokig tökéletes, természetes hangzást biztosítanak a hangszerek pontos elkülönítésével. A kiegyensúlyozott armatúrás és grafén bevonatú dinamikus meghajtók minden eddiginél több részletet játszanak le. Olyan formában hallhatja a kedvenc előadói zeneszámait, ahogyan azt megírták.

Úgy merülhet bele, ahogyan szeretne. Noise Canceling Pro+

Úgy merülhet bele, ahogyan szeretne. Noise Canceling Pro+

Az adaptív zajkioltás gyorsan alkalmazkodik a környezethez, így valós időben szűri ki a külső zajokat, beleértve a szél süvítését. Bárhol is van, a zenétől a hívásokig bármibe belemerülhet anélkül, hogy a kisujját is meg kellene mozdítania. Ha módosítani szeretné az áthallhatóság szintjét vagy a szélzajszűrést, egyszerűen használja a Philips Headphones alkalmazást.

Kiváló hívásminőség. Minden szó tisztán és jól hallható

Kiváló hívásminőség. Minden szó tisztán és jól hallható

Nyugodtan kezdeményezhet hívást a legforgalmasabb, legzajosabb helyekről is. Az irányérzékeny mikrofonok a hangjára összepontosítanak, míg a speciális AI algoritmusok megakadályozzák, hogy a háttérzajok elrontsák a hívást. Ha rendkívül szeles az idő, a csontvezetéses érzékelő megbízhatóan veszi ki a hangját, így továbbra is hallható marad.

Műszaki adatok

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Díjak

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
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