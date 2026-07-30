2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
T2/00
Kiváló, természetes hangzás
Noise Canceling Pro+ zajkioltás
Kiváló hívásminőség
Időtálló Fidelio-dizájn
Ezek a kiváló fülhallgatók a feszes, szabályzott basszustól a meleg középtartományig és a ragyogó magas hangokig tökéletes, természetes hangzást biztosítanak a hangszerek pontos elkülönítésével. A kiegyensúlyozott armatúrás és grafén bevonatú dinamikus meghajtók minden eddiginél több részletet játszanak le. Olyan formában hallhatja a kedvenc előadói zeneszámait, ahogyan azt megírták.
Az adaptív zajkioltás gyorsan alkalmazkodik a környezethez, így valós időben szűri ki a külső zajokat, beleértve a szél süvítését. Bárhol is van, a zenétől a hívásokig bármibe belemerülhet anélkül, hogy a kisujját is meg kellene mozdítania. Ha módosítani szeretné az áthallhatóság szintjét vagy a szélzajszűrést, egyszerűen használja a Philips Headphones alkalmazást.
Nyugodtan kezdeményezhet hívást a legforgalmasabb, legzajosabb helyekről is. Az irányérzékeny mikrofonok a hangjára összepontosítanak, míg a speciális AI algoritmusok megakadályozzák, hogy a háttérzajok elrontsák a hívást. Ha rendkívül szeles az idő, a csontvezetéses érzékelő megbízhatóan veszi ki a hangját, így továbbra is hallható marad.
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