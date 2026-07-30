Úgy merülhet bele, ahogyan szeretne. Noise Canceling Pro+

Az adaptív zajkioltás gyorsan alkalmazkodik a környezethez, így valós időben szűri ki a külső zajokat, beleértve a szél süvítését. Bárhol is van, a zenétől a hívásokig bármibe belemerülhet anélkül, hogy a kisujját is meg kellene mozdítania. Ha módosítani szeretné az áthallhatóság szintjét vagy a szélzajszűrést, egyszerűen használja a Philips Headphones alkalmazást.