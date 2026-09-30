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  • A parktól az utcáig
  • A parktól az utcáig

1000 seriesIn-ear sportfülhallgató mikrofonnal

TAA1009RD/10

Elérhető

Fekete
Fekete
Piros
Piros
Sötétszürke
Sötétszürke

A parktól az utcáig

Élvezd a zene áradását ezzel az izzadságálló fülhallgatóval, amely tiszta hangzással és energikus mélyhangokkal kíséri lépteidet. A rugalmas szárnyas rögzítőelemek gondoskodnak róla, hogy a fülbetétek ne mozduljanak el, az 1,2 méteres vezeték pedig pont megfelelő hosszúságú, hogy elérjen a zsebben tartott telefonig.

Összes előny megtekintése

A parktól az utcáig

  • 12 mm-es meghajtók a tiszta hangzásért

  • Szárnyas rögzítőelemes kialakítás a biztos illeszkedésért

  • 1,2 m kábelhosszúság

  • IPX4 védettség fröccsenés/izzadás ellen

Tiszta hangzás, energikus mélyhangok

A tökéletesen hangolt 12 mm-es neodímium meghajtók tiszta hangzást biztosítanak, a basszusnyílások pedig növelik a mélyhangteljesítményt. A hallgatók kényelmesen illeszkednek a fülbe, anélkül, hogy hallójáratba nyomódnának.

Fülhallgató, amely a helyén marad még a legintenzívebb mozgás közben is

A rugalmas, kontúros fülhorgok segítségével úgy állíthatod be ezt a könnyű fülhallgatót, hogy kényelmesen és tökéletesen illeszkedjen. Szabadon mozoghatsz, és nem kell aggódnod amiatt, hogy a fülhallgató pont akkor fog kiesni, amikor a legkevésbé kellene.

3 gombos, vezetéken elhelyezett vezérlő. Egyszerű zene- és hívásvezérlés.

A mellékelt 3 gombos, vezetéken elhelyezett vezérlővel egyszerűen és kényelmesen használhatja a fülhallgatót. Kezdeményezzen hívásokat, navigálja lejátszási listáit, és kérjen hangsegédjétől bármit – mindezt az okostelefon megérintése nélkül.

Műszaki adatok

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.