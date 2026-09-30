2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
TAA1009RD/10
Elérhető
A parktól az utcáig
Élvezd a zene áradását ezzel az izzadságálló fülhallgatóval, amely tiszta hangzással és energikus mélyhangokkal kíséri lépteidet. A rugalmas szárnyas rögzítőelemek gondoskodnak róla, hogy a fülbetétek ne mozduljanak el, az 1,2 méteres vezeték pedig pont megfelelő hosszúságú, hogy elérjen a zsebben tartott telefonig.
12 mm-es meghajtók a tiszta hangzásért
Szárnyas rögzítőelemes kialakítás a biztos illeszkedésért
1,2 m kábelhosszúság
IPX4 védettség fröccsenés/izzadás ellen
A tökéletesen hangolt 12 mm-es neodímium meghajtók tiszta hangzást biztosítanak, a basszusnyílások pedig növelik a mélyhangteljesítményt. A hallgatók kényelmesen illeszkednek a fülbe, anélkül, hogy hallójáratba nyomódnának.
A rugalmas, kontúros fülhorgok segítségével úgy állíthatod be ezt a könnyű fülhallgatót, hogy kényelmesen és tökéletesen illeszkedjen. Szabadon mozoghatsz, és nem kell aggódnod amiatt, hogy a fülhallgató pont akkor fog kiesni, amikor a legkevésbé kellene.
A mellékelt 3 gombos, vezetéken elhelyezett vezérlővel egyszerűen és kényelmesen használhatja a fülhallgatót. Kezdeményezzen hívásokat, navigálja lejátszási listáit, és kérjen hangsegédjétől bármit – mindezt az okostelefon megérintése nélkül.
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