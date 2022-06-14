2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Mosható fülpárnák
Könnyű és strapabíró
IP55 por- és vízvédelem
Ez a vezeték nélküli, fülre illeszkedő fejhallgató egyetlen feltöltéssel akár 35 órányi lejátszási időt biztosít az edzéseidhez és tulajdonképpen bármihez. A teljes feltöltés kevesebb mint 2 órát vesz igénybe. Ennél is többre van szükséged? A 15 perces töltés plusz 2 óra lejátszási időt biztosít.
A fülpárnák puha, szellőző huzata az egyszerű tisztítás érdekében levehető, belsejükben pedig hűsítő gél található. Mindegy, hogy mit csinálsz, amikor ezt a fejhallgatót viseled, a fülpárnákat újra és újra friss érzetűvé varázsolhatod.
Az IP55 besorolás azt jelenti, hogy fejhallgatód ugyanolyan jól működik a poros ösvényeken, mint a heves záporban. Bárhogy is izzadsz, és bármerre is jársz, semmi sem fog megállítani.
4.6
5-ből
17
Értékelések
85%
ajánlja ezt a terméket
Maximus42
14/06/2022
Magyarország
Remek hangzás
Pár hete vásároltam a terméket és azóta egyre jobban szeretem. Sportoláshoz szerettem volna egy vezeték nélküli fejhallgatót ezért választottam ezt. A fő ok amiért mellette döntöttem az a szövet fülpárnák amik nem izzadnak rá a fülre több órás használat után sem valamint a por és cseppállóság is elengedhetetlen egy ilyen fejhallgatónál. A hangzás remek, megfelelő mértékű baszus van a termékben. Hosszú használat után is kényelmes.
Előnyök
cseppállóság, szövet fülpárnák
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAA4216BK Vezeték nélküli sportfülhallgató
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAA4216BK Vezeték nélküli sportfülhallgató
Emil21
21/06/2022
Slovensko
Super výdrž
Športové slúchadlá so super výdržou a odnímateľnými náušníkmi, ktoré sa dajú vyčistiť po náročných športových výkonoch
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAA4216BK Bezdrôtové športové slúchadlá
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAA4216BK Bezdrôtové športové slúchadlá
Zulu8
06/06/2022
Slovensko
Idealne sportove sluchadla
Velmi lahke sluchadla cez hlavu s chladivym gelom v nausnikoch, ktore si mozem po narocnych aktivitach preprat a udrzat tak vzdy ciste.
Előnyök
lahke sluchadla aj pre deti
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAA4216BK Bezdrôtové športové slúchadlá
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAA4216BK Bezdrôtové športové slúchadlá