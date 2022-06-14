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  • Maradj aktív. Érezd, milyen friss vagy. Tombolj a zenére.
  • Maradj aktív. Érezd, milyen friss vagy. Tombolj a zenére.
  • Maradj aktív. Érezd, milyen friss vagy. Tombolj a zenére.
  • Maradj aktív. Érezd, milyen friss vagy. Tombolj a zenére.
  • Maradj aktív. Érezd, milyen friss vagy. Tombolj a zenére.
  • Maradj aktív. Érezd, milyen friss vagy. Tombolj a zenére.
  • Maradj aktív. Érezd, milyen friss vagy. Tombolj a zenére.
  • Maradj aktív. Érezd, milyen friss vagy. Tombolj a zenére.
  • Maradj aktív. Érezd, milyen friss vagy. Tombolj a zenére.
  • Maradj aktív. Érezd, milyen friss vagy. Tombolj a zenére.
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  • Maradj aktív. Érezd, milyen friss vagy. Tombolj a zenére.
  • Maradj aktív. Érezd, milyen friss vagy. Tombolj a zenére.
  • Maradj aktív. Érezd, milyen friss vagy. Tombolj a zenére.
  • Maradj aktív. Érezd, milyen friss vagy. Tombolj a zenére.
  • Maradj aktív. Érezd, milyen friss vagy. Tombolj a zenére.
  • Maradj aktív. Érezd, milyen friss vagy. Tombolj a zenére.
  • Maradj aktív. Érezd, milyen friss vagy. Tombolj a zenére.
  • Maradj aktív. Érezd, milyen friss vagy. Tombolj a zenére.
  • Maradj aktív. Érezd, milyen friss vagy. Tombolj a zenére.

Gyártás megszűnt

Vezeték nélküli sportfülhallgató

TAA4216BK/00

4.6
| (17) Értékelések | 85% ajánlja ezt a terméket
Maradj aktív. Érezd, milyen friss vagy. Tombolj a zenére.
Ezt a strapabíró, könnyű, vezeték nélküli, fülre illeszthető fejhallgatót az aktív életstílushoz tervezték. A fülpárnák levehető és mosható huzata biztosítja, hogy mindig kényelmesen érezd magad, akár a futópadon edzel, akár a parton sétálsz. A 35 órányi lejátszási idővel sosem maradsz zene nélkül.
Összes előny megtekintése

Maradj aktív. Érezd, milyen friss vagy. Tombolj a zenére.

  • Mosható fülpárnák

  • Könnyű és strapabíró

  • IP55 por- és vízvédelem

Juss messzebbre. 35 órányi lejátszási idő

Juss messzebbre. 35 órányi lejátszási idő

Ez a vezeték nélküli, fülre illeszkedő fejhallgató egyetlen feltöltéssel akár 35 órányi lejátszási időt biztosít az edzéseidhez és tulajdonképpen bármihez. A teljes feltöltés kevesebb mint 2 órát vesz igénybe. Ennél is többre van szükséged? A 15 perces töltés plusz 2 óra lejátszási időt biztosít.

Sportoláshoz vagy utazáshoz. Mosható fülpárnák

Sportoláshoz vagy utazáshoz. Mosható fülpárnák

A fülpárnák puha, szellőző huzata az egyszerű tisztítás érdekében levehető, belsejükben pedig hűsítő gél található. Mindegy, hogy mit csinálsz, amikor ezt a fejhallgatót viseled, a fülpárnákat újra és újra friss érzetűvé varázsolhatod.

IP55 por- és vízvédelem

IP55 por- és vízvédelem

Az IP55 besorolás azt jelenti, hogy fejhallgatód ugyanolyan jól működik a poros ösvényeken, mint a heves záporban. Bárhogy is izzadsz, és bármerre is jársz, semmi sem fog megállítani.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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4.6

5-ből

17

Értékelések

85%

ajánlja ezt a terméket

2

14/06/2022

Magyarország

Magyarország

Remek hangzás

Pár hete vásároltam a terméket és azóta egyre jobban szeretem. Sportoláshoz szerettem volna egy vezeték nélküli fejhallgatót ezért választottam ezt. A fő ok amiért mellette döntöttem az a szövet fülpárnák amik nem izzadnak rá a fülre több órás használat után sem valamint a por és cseppállóság is elengedhetetlen egy ilyen fejhallgatónál. A hangzás remek, megfelelő mértékű baszus van a termékben. Hosszú használat után is kényelmes.

Előnyök

cseppállóság, szövet fülpárnák

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAA4216BK Vezeték nélküli sportfülhallgató

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAA4216BK Vezeték nélküli sportfülhallgató

21/06/2022

Slovensko

Slovensko

Super výdrž

Športové slúchadlá so super výdržou a odnímateľnými náušníkmi, ktoré sa dajú vyčistiť po náročných športových výkonoch

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAA4216BK Bezdrôtové športové slúchadlá

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAA4216BK Bezdrôtové športové slúchadlá

06/06/2022

Slovensko

Slovensko

Idealne sportove sluchadla

Velmi lahke sluchadla cez hlavu s chladivym gelom v nausnikoch, ktore si mozem po narocnych aktivitach preprat a udrzat tak vzdy ciste.

Előnyök

lahke sluchadla aj pre deti

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAA4216BK Bezdrôtové športové slúchadlá

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAA4216BK Bezdrôtové športové slúchadlá

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.