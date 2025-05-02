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Összes sorozat

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  • Nélkülözhetetlen az edzéshez
  • Nélkülözhetetlen az edzéshez
  • Nélkülözhetetlen az edzéshez
  • Nélkülözhetetlen az edzéshez
  • Nélkülözhetetlen az edzéshez
  • Nélkülözhetetlen az edzéshez
  • Nélkülözhetetlen az edzéshez
  • Nélkülözhetetlen az edzéshez
  • Nélkülözhetetlen az edzéshez
  • Nélkülözhetetlen az edzéshez
  • Nélkülözhetetlen az edzéshez
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  • Nélkülözhetetlen az edzéshez
  • Nélkülözhetetlen az edzéshez
  • Nélkülözhetetlen az edzéshez
  • Nélkülözhetetlen az edzéshez
  • Nélkülözhetetlen az edzéshez
  • Nélkülözhetetlen az edzéshez
  • Nélkülözhetetlen az edzéshez
  • Nélkülözhetetlen az edzéshez
  • Nélkülözhetetlen az edzéshez
  • Nélkülözhetetlen az edzéshez

Valódi vezeték nélküli fülhallgató

TAA5508BK/00

4.9
| (37) Értékelések | 97% ajánlja ezt a terméket

2 Díjak

Nélkülözhetetlen az edzéshez
Akár edzőteremben, akár az utcán használod, a zajszűrő, vezeték nélküli sportfülhallgató motiválja a mozdulataid. A zene és a podcastok remekül szólnak, és a telefonbeszélgetések is tisztán hallhatók, ha leállítod a zenét. A megbízható, fülbe illeszkedő kialakítás szépen a helyén tartja a fülhallgatót.
Összes előny megtekintése

Nélkülözhetetlen az edzéshez

  • Részletgazdag, természetes hangzás

  • Noise Canceling Pro zajkioltás

  • Tisztább hívások útközben is

  • Megbízható illeszkedés a fülben

Merülj el szabadon a zenehallgatásban. Noise Canceling Pro

Merülj el szabadon a zenehallgatásban. Noise Canceling Pro

Zajos edzőterem? Szeles park? Az adaptív zajkioltás gyorsan reagál a környezetre, és valós időben csökkenti a külső zajokat, beleértve a szél süvítését is. Ha forgalmas utak közelében visz az utad, a fülhallgató megérintésével aktiválhatod az Éber üzemmódot, így hallani fogod a környezeti zajokat.

Tisztább hívások útközben is. Téged fognak hallani, nem a zajt

Tisztább hívások útközben is. Téged fognak hallani, nem a zajt

Hívás közben egy külön mikrofon veszi fel a hangod, miközben egy mesterséges intelligenciát használó algoritmus eltávolítja a környezeti háttérzajt. A beszélgetőpartnered téged fog hallani, nem a forgalmat vagy a melletted lévő emberek csevegését.

Megbízható illeszkedés a fülben. Te mozogsz, a fülhallgató marad

Megbízható illeszkedés a fülben. Te mozogsz, a fülhallgató marad

Bárhogyan mozogsz, ezek a fülhallgatók nem mozdulnak el. A szilikon fülbetétek texturált tapadási mintázatának köszönhetően a fülhallgatók a fülben maradnak, és izzadt kézzel is könnyen megfoghatók. A fülhallgatók felülete fényvisszaverő, ami elősegíti a láthatóságot éjszaka.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Díjak

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Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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4.9

5-ből

37

Értékelések

97%

ajánlja ezt a terméket

2
1

02/05/2025

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Ár-érték aránya nagyon kedvező.

Nagyon kényelmes és jó minőségű a hangja. Nem csúszik ki a fülemből.

Előnyök

Nagyon kedvező az ára és mégis jó minőségű a hang, valamint nem csúszik ki a fülből.

Hátrányok

Eddig olyat nem tapasztaltam.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAA5508BK Valódi vezeték nélküli fülhallgató

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAA5508BK Valódi vezeték nélküli fülhallgató

11/04/2025

Polska

Polska

Ellenőrzött vevő

Świetny sprzęt godny polecenia!

Słuchawki są rewelacyjne. Bardzo dobrze leżą w uszach, dźwięk jest czysciutki, głęboki i ciepły jak to u Philipsa. Na jednym ładowaniu przy maksymalnej głośności spokojnie wytrzymują 8 godzin. Samo ładowanie również jest bardzo szybkie. Zdecydowanie polecam

Előnyök

Dopasowanie, dźwięk, czas działania

Hátrányok

Nie zauwazylem

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

24/05/2024

Polska

Polska

Warte swojej ceny

Bardzo polecam ten słuchawki, warte swojej ceny. Proste w obsłudze. Lekkie, piękny design. Świetnie oddają dźwięk, duża moc. Doskonale dopasowane do ucha. Każdej aktywnej osobie polecam.

Előnyök

Moc, design, proste w obsłudze

Hátrányok

Brak

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Szoftverfrissítés szükséges. A Philips Headphones alkalmazás értesíteni fogja, ha a legújabb szoftververzió elérhető.