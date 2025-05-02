2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Részletgazdag, természetes hangzás
Noise Canceling Pro zajkioltás
Tisztább hívások útközben is
Megbízható illeszkedés a fülben
Zajos edzőterem? Szeles park? Az adaptív zajkioltás gyorsan reagál a környezetre, és valós időben csökkenti a külső zajokat, beleértve a szél süvítését is. Ha forgalmas utak közelében visz az utad, a fülhallgató megérintésével aktiválhatod az Éber üzemmódot, így hallani fogod a környezeti zajokat.
Hívás közben egy külön mikrofon veszi fel a hangod, miközben egy mesterséges intelligenciát használó algoritmus eltávolítja a környezeti háttérzajt. A beszélgetőpartnered téged fog hallani, nem a forgalmat vagy a melletted lévő emberek csevegését.
Bárhogyan mozogsz, ezek a fülhallgatók nem mozdulnak el. A szilikon fülbetétek texturált tapadási mintázatának köszönhetően a fülhallgatók a fülben maradnak, és izzadt kézzel is könnyen megfoghatók. A fülhallgatók felülete fényvisszaverő, ami elősegíti a láthatóságot éjszaka.
Díjak
4.9
5-ből
37
Értékelések
97%
ajánlja ezt a terméket
Faireball
02/05/2025
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Ár-érték aránya nagyon kedvező.
Nagyon kényelmes és jó minőségű a hangja. Nem csúszik ki a fülemből.
Előnyök
Nagyon kedvező az ára és mégis jó minőségű a hang, valamint nem csúszik ki a fülből.
Hátrányok
Eddig olyat nem tapasztaltam.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAA5508BK Valódi vezeték nélküli fülhallgató
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAA5508BK Valódi vezeték nélküli fülhallgató
barkar1986
11/04/2025
Polska
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Świetny sprzęt godny polecenia!
Słuchawki są rewelacyjne. Bardzo dobrze leżą w uszach, dźwięk jest czysciutki, głęboki i ciepły jak to u Philipsa. Na jednym ładowaniu przy maksymalnej głośności spokojnie wytrzymują 8 godzin. Samo ładowanie również jest bardzo szybkie. Zdecydowanie polecam
Előnyök
Dopasowanie, dźwięk, czas działania
Hátrányok
Nie zauwazylem
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
3bitt
24/05/2024
Polska
Warte swojej ceny
Bardzo polecam ten słuchawki, warte swojej ceny. Proste w obsłudze. Lekkie, piękny design. Świetnie oddają dźwięk, duża moc. Doskonale dopasowane do ucha. Każdej aktywnej osobie polecam.
Előnyök
Moc, design, proste w obsłudze
Hátrányok
Brak
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Szoftverfrissítés szükséges. A Philips Headphones alkalmazás értesíteni fogja, ha a legújabb szoftververzió elérhető.