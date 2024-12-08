2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Fül köré illeszkedő, valódi vezeték nélküli
Légvezetés
IP55 por- és vízvédelem
Akár 28 órányi lejátszási idő
A fülhallgató fül köré illeszkedő kialakítása azt jelenti, hogy nem kell kísérletezni a különféle méretű fülbetétekkel. Ehelyett kényelmes fülhorgok ölelik körbe a fület, a végükön a gumival bevont rögzítőelem pedig lágyan simul a fül mögé az extra biztonságos rögzítés és az el nem mozduló illeszkedés érdekében.
Legyen szó zenéről, hangoskönyvekről, podcastokról vagy edzéshez összeállított lejátszási listákról, kiváló hangzást és nagyszerű basszusokat élvezhet, bármit is hallgat! A fülhallgatók biztonságosan illeszkednek a fülkagyló ívébe, a precíziós meghajtók pedig közvetlenül a fülcsatornába irányítják a hangokat anélkül, hogy elzárnák azt, így Ön az audió hallgatása közben a környezeti zajokat is hallja.
Séta az erdőben? Futás az esőben? Az IP55 besorolás azt jelenti, hogy a fül köré illeszkedő fülhallgatót nem zavarja az izzadság, a nedvesség vagy a por. Így nem hozható fel mentségként arra, hogy a kanapén töltse a napot! Ha a szabadban végzi a mozgást, egy fénysáv gondoskodik a láthatóságáról.
4.8
5-ből
6
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Zetunia
08/12/2024
Polska
Ciekawa i interesująca propozycja
Słuchawki są bardzo ciekawą propozycją, szczególnie dla sportowców lub dla osób, które chciałaby jednocześnie słyszeć i otoczenie i muzykę. Dobrze dopasowują się do ucha, nie spadają, mimo ruchu, ale po ok. 2/3 godzinach noszenia lekko bolą uszy (z zewnątrz), może to jednak wina mojej budowy ucha. Ogólnie jakość dźwięku bardzo dobra, z powodzeniem można odtwarzać różne gatunki muzyczne, ale także oglądać filmy czy rozmawiać przez nie. Trzeba jednak pamiętać, że przez swoją otwartą budowę nie wytłumiają całkowicie otoczenia, więc nie sprawdzą osobom, które chciałyby się odciąć od dźwięków z zewnątrz. Dużym plusem jest wytrzymała bateria i szybki czas ładowania. Małym minusem jest kwestia zgubienia zasięgu, parę razy zdarzyło mi się, ze gdy oddaliłam się zbyt daleko od telefonu to słuchawki zgubiły zasięg i mimo powrotu do telefonu już go nie odzyskały. Musiałam je zdjąć, schować do pudełka i ponownie założyć oraz włączyć. Fajnie, że słuchawki posiadają kolorowe diody, które można wedle potrzeb włączać i wyłączać. Nie do końca opanowałam jeszcze sterowanie, mogłoby być ciut bardziej intuicyjne, ale dużym plusem jest kompatybilna z słuchawkami aplikacja, dzięki której można z poziomu telefonu poustawiać niektóre parametry. Ogólnie ciekawa propozycja, bardzo mi się spodobały i mogę je polecić.
Előnyök
wytrzymała bateria, kompatybilna aplikacja, słyszalne otoczenie, mimo działających słuchawek, diody, trzymają się ucha
Hátrányok
niekiedy gubią zasięg i nie łączą się ponownie, sterowanie muzyką z poziomu słuchawek
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 6000 series TAA6709BK Sportowe otwarte słuchawki true wireless
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 6000 series TAA6709BK Sportowe otwarte słuchawki true wireless
Brunetka1232
03/12/2024
Polska
Stylowe, fajny kolor
Słuchawki dopasowują się do ucha, nie wypadają, mają ładny kolor. Jakoś dźwięku jest znakomita, mimo ze sa sportowe i uzywam je na siłowi, używam je również do rozmow i oglądania filmów. Mimo wysokiej ceny, są jej warte.
Előnyök
Wygodne, jakos dzwieku
Hátrányok
Brak
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 6000 series TAA6709BK Sportowe otwarte słuchawki true wireless
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 6000 series TAA6709BK Sportowe otwarte słuchawki true wireless
Majk@
01/12/2024
Polska
Eleganckie słuchawki
Słuchawki zaskoczyły mnie bardzo pozytywnie nie nie tylko przy bieganiu czy innych sportach co uprawiam po pracy ale także bardzo dobrze sprawują się przy pracach wokół domu jak koszenie trawy czy grabienie liści. Dźwięk wychodzący z tych słuchawek jest elegancki mocowanie na uszy jest genialne bateria która trzyma ponad 28 godzin to jest klasa. Nie napisać nic złego tylko same pozytywy
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 6000 series TAA6709BK Sportowe otwarte słuchawki true wireless
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 6000 series TAA6709BK Sportowe otwarte słuchawki true wireless