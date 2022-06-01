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  • Eddz okosabban
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Gyártás megszűnt

Valódi vezeték nélküli sportfülhallgató

TAA7306BK/00

4.4
| (11) Értékelések | 88% ajánlja ezt a terméket
Eddz okosabban
Fuss gyorsabban. Ugorj magasabbra. A valódi vezeték nélküli sportfülhallgató levehető fülhoroggal rendelkezik a kivételesen biztonságos illeszkedésért. A stimuláló hangzás segít az összpontosításban, a beépített pulzusmérő pedig elősegíti, hogy a szervezeteddel összhangban végezd az edzést.
Összes előny megtekintése

Eddz okosabban

  • Fülbe illeszkedő

  • Pulzusmérő

  • Fülhorgok vagy szárnyas rögzítőelemek

  • UV tisztítás

Rugalmas illeszkedés. Fülhorgok vagy szárnyas rögzítőelemek

Rugalmas illeszkedés. Fülhorgok vagy szárnyas rögzítőelemek

A kis és közepes intenzitású edzésekhez a rugalmas és levehető/feltehető szárnyas rögzítőelemek stabil illeszkedést biztosítanak. Ha keményebb edzésre készülsz, a levehető/feltehető fülhorgok biztosítják, hogy a fülhallgató a helyén maradjon. Válaszd ki a fülhorog vagy a szárnyas rögzítőelem színét, hogy illeszkedjen stílusodhoz.

Hallgass a testedre. Pulzusmérő

Hallgass a testedre. Pulzusmérő

Eddz okosabban pulzusmérővel, amely kompatibilis a népszerű fitneszalkalmazásokkal és a Philips Headphones alkalmazással. Ha az általad kiválasztott alkalmazás támogatja a folyamatos adatfrissítést, edzés közben bemondja a füledbe a pulzusértékeket. Így tudni fogod, mikor edzhetsz keményebben, és mikor lassíts le.

Adj bele mindent, maradj friss. UV tisztítás

Adj bele mindent, maradj friss. UV tisztítás

Súlyzózz keményen. Pattanj fel a futópadra. Bárhogy is szereted beindítani endorfintermelésed, ez a fejhallgató biztosítja, hogy kedved szerint izzaszd meg magad! Ha végeztél, egyszerűen pattintsd be a fülhallgatót a töltőtokba, az UV tisztítási ciklus pedig a baktériumok akár 99%-át eltávolítja.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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4.4

5-ből

11

Értékelések

88%

ajánlja ezt a terméket

4
3

01/06/2022

Česká republika

Česká republika

Ellenőrzött vevő

perfektní zvuk, super drží v uších,

Výběr byl, jasný kvůli voděodolnosti, možné výměny nádstavců

Előnyök

voděodolnost

Hátrányok

nefunkční appka v mobilu...ale i tak fungují

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAA7306BK Skutečně bezdrátová sportovní sluchátka

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAA7306BK Skutečně bezdrátová sportovní sluchátka

25/05/2025

Україна

Україна

Навушники дуже якісні.

Переваги: Якість пакування. Змінні набори різнокольорових гнучких дужок і амбушур. Окремий чохол з карабіном, щоби носити на поясі. Застосунок для керування. Якість звуку. Недоліки: Жаль, що такі офігенні навушники знято з виробництва (так написано на офіційному сайті)

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAA7306BK Справжні бездротові спортивні навушники

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAA7306BK Справжні бездротові спортивні навушники

07/10/2023

Polska

Polska

Ellenőrzött vevő

Świetni dzwięk

Słuchawki grają bardzo dobrze pomimo awarii uważam, że jest to świetny zakup. P.S. Reklamacja w sklepie przebiegła pomyślnie i otrzymałem nowe słuchawki.

Előnyök

Głęboki bas

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAA7306BK Sportowe słuchawki bezprzewodowe true wireless

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAA7306BK Sportowe słuchawki bezprzewodowe true wireless

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.