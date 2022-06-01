2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Fülbe illeszkedő
Pulzusmérő
Fülhorgok vagy szárnyas rögzítőelemek
UV tisztítás
A kis és közepes intenzitású edzésekhez a rugalmas és levehető/feltehető szárnyas rögzítőelemek stabil illeszkedést biztosítanak. Ha keményebb edzésre készülsz, a levehető/feltehető fülhorgok biztosítják, hogy a fülhallgató a helyén maradjon. Válaszd ki a fülhorog vagy a szárnyas rögzítőelem színét, hogy illeszkedjen stílusodhoz.
Eddz okosabban pulzusmérővel, amely kompatibilis a népszerű fitneszalkalmazásokkal és a Philips Headphones alkalmazással. Ha az általad kiválasztott alkalmazás támogatja a folyamatos adatfrissítést, edzés közben bemondja a füledbe a pulzusértékeket. Így tudni fogod, mikor edzhetsz keményebben, és mikor lassíts le.
Súlyzózz keményen. Pattanj fel a futópadra. Bárhogy is szereted beindítani endorfintermelésed, ez a fejhallgató biztosítja, hogy kedved szerint izzaszd meg magad! Ha végeztél, egyszerűen pattintsd be a fülhallgatót a töltőtokba, az UV tisztítási ciklus pedig a baktériumok akár 99%-át eltávolítja.
4.4
5-ből
11
Értékelések
88%
ajánlja ezt a terméket
Hrazda
01/06/2022
Česká republika
A promóció része
Ellenőrzött vevő
perfektní zvuk, super drží v uších,
Výběr byl, jasný kvůli voděodolnosti, možné výměny nádstavců
Előnyök
voděodolnost
Hátrányok
nefunkční appka v mobilu...ale i tak fungují
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAA7306BK Skutečně bezdrátová sportovní sluchátka
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAA7306BK Skutečně bezdrátová sportovní sluchátka
Ihor78
25/05/2025
Україна
Навушники дуже якісні.
Переваги: Якість пакування. Змінні набори різнокольорових гнучких дужок і амбушур. Окремий чохол з карабіном, щоби носити на поясі. Застосунок для керування. Якість звуку. Недоліки: Жаль, що такі офігенні навушники знято з виробництва (так написано на офіційному сайті)
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAA7306BK Справжні бездротові спортивні навушники
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAA7306BK Справжні бездротові спортивні навушники
Toruń1981
07/10/2023
Polska
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Świetni dzwięk
Słuchawki grają bardzo dobrze pomimo awarii uważam, że jest to świetny zakup. P.S. Reklamacja w sklepie przebiegła pomyślnie i otrzymałem nowe słuchawki.
Előnyök
Głęboki bas
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAA7306BK Sportowe słuchawki bezprzewodowe true wireless
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAA7306BK Sportowe słuchawki bezprzewodowe true wireless