2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Páratlan hangminőség
Noise Canceling Pro zajkioltás
Kristálytiszta hívások
Megbízható illeszkedés a fülben
Nem akarsz aggódni a napi töltés miatt? 7 óra lejátszási időt és a tok segítségével még 21 óra extra időt kapsz. Tedd vissza a fülhallgatókat a tokba, és 2 óra alatt teljesen feltölti őket – ha pedig egy gyors töltésre van szükséged, mindössze 15 perc alatt plusz egy óra lejátszási időt biztosít. A tok vezeték nélkül vagy USB-C-n keresztül tölthető.
Telefonon hívnak futás közben? Ezzel a fejhallgatóval nem kell szélcsendes helyet keresned a hívás fogadásához. Ha telefonálsz, két AI-mikrofon és egy csontvezetéses mikrofon dolgozik össze azért, hogy a hangod tisztán hallható legyen.
Az IPX5 besorolásnak köszönhetően ezek a fülhallgatók nem törődnek egy csepp esővel vagy akár a zivatarral, így soha nem adnak okot arra, hogy a kanapén töltsd a napot. Ha pedig az edzőteremben izzasztod meg magad, a fülhallgatód azt sem bánja.
4.9
5-ből
37
Értékelések
97%
ajánlja ezt a terméket
Faireball
02/05/2025
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Ár-érték aránya nagyon kedvező.
Nagyon kényelmes és jó minőségű a hangja. Nem csúszik ki a fülemből.
Előnyök
Nagyon kedvező az ára és mégis jó minőségű a hang, valamint nem csúszik ki a fülből.
Hátrányok
Eddig olyat nem tapasztaltam.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAA5508BK Valódi vezeték nélküli fülhallgató
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAA5508BK Valódi vezeték nélküli fülhallgató
barkar1986
11/04/2025
Polska
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Świetny sprzęt godny polecenia!
Słuchawki są rewelacyjne. Bardzo dobrze leżą w uszach, dźwięk jest czysciutki, głęboki i ciepły jak to u Philipsa. Na jednym ładowaniu przy maksymalnej głośności spokojnie wytrzymują 8 godzin. Samo ładowanie również jest bardzo szybkie. Zdecydowanie polecam
Előnyök
Dopasowanie, dźwięk, czas działania
Hátrányok
Nie zauwazylem
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
3bitt
24/05/2024
Polska
Warte swojej ceny
Bardzo polecam ten słuchawki, warte swojej ceny. Proste w obsłudze. Lekkie, piękny design. Świetnie oddają dźwięk, duża moc. Doskonale dopasowane do ucha. Każdej aktywnej osobie polecam.
Előnyök
Moc, design, proste w obsłudze
Hátrányok
Brak
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Az akkumulátor üzemideje tájékoztató jellegű, és az alkalmazás körülményeitől függően változhat.