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Összes sorozat

  • Hangolódj rá az edzésre
  • Hangolódj rá az edzésre
  • Hangolódj rá az edzésre
  • Hangolódj rá az edzésre
  • Hangolódj rá az edzésre
  • Hangolódj rá az edzésre
  • Hangolódj rá az edzésre
  • Hangolódj rá az edzésre
  • Hangolódj rá az edzésre
  • Hangolódj rá az edzésre
  • Hangolódj rá az edzésre
  • Hangolódj rá az edzésre
  • Hangolódj rá az edzésre
  • Hangolódj rá az edzésre
  • Hangolódj rá az edzésre
  • Hangolódj rá az edzésre
  • Hangolódj rá az edzésre
  • Hangolódj rá az edzésre
  • Hangolódj rá az edzésre
  • Hangolódj rá az edzésre
  • Hangolódj rá az edzésre
  • Hangolódj rá az edzésre
  • Hangolódj rá az edzésre
  • Hangolódj rá az edzésre

Valódi vezeték nélküli sportfülhallgató

TAA7507BK/00

4.9
| (37) Értékelések | 97% ajánlja ezt a terméket
Hangolódj rá az edzésre
Az inspiráló lejátszási listáktól az edződdel folytatott telefonbeszélgetésekig – ezek a valódi vezeték nélküli fülhallgatók mindig mozgásban tartanak. Élvezd a kiváló hangzást és zajszűrést, plusz a megbízható illeszkedést, amely a mindennapi távoktól a nagy futásokig gondoskodik róla, hogy az eszköz a füledben maradjon.
Összes előny megtekintése

Hangolódj rá az edzésre

  • Páratlan hangminőség

  • Noise Canceling Pro zajkioltás

  • Kristálytiszta hívások

  • Megbízható illeszkedés a fülben

Ne aggódj! Akár 28 órányi lejátszási idő a tok segítségével

Ne aggódj! Akár 28 órányi lejátszási idő a tok segítségével

Nem akarsz aggódni a napi töltés miatt? 7 óra lejátszási időt és a tok segítségével még 21 óra extra időt kapsz. Tedd vissza a fülhallgatókat a tokba, és 2 óra alatt teljesen feltölti őket – ha pedig egy gyors töltésre van szükséged, mindössze 15 perc alatt plusz egy óra lejátszási időt biztosít. A tok vezeték nélkül vagy USB-C-n keresztül tölthető.

Kristálytiszta hívások, még szeles időben is

Kristálytiszta hívások, még szeles időben is

Telefonon hívnak futás közben? Ezzel a fejhallgatóval nem kell szélcsendes helyet keresned a hívás fogadásához. Ha telefonálsz, két AI-mikrofon és egy csontvezetéses mikrofon dolgozik össze azért, hogy a hangod tisztán hallható legyen.

Gyerünk a szabadba. IPX5 vízállóság

Gyerünk a szabadba. IPX5 vízállóság

Az IPX5 besorolásnak köszönhetően ezek a fülhallgatók nem törődnek egy csepp esővel vagy akár a zivatarral, így soha nem adnak okot arra, hogy a kanapén töltsd a napot. Ha pedig az edzőteremben izzasztod meg magad, a fülhallgatód azt sem bánja.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

4.9

5-ből

37

Értékelések

97%

ajánlja ezt a terméket

2
1

02/05/2025

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Ár-érték aránya nagyon kedvező.

Nagyon kényelmes és jó minőségű a hangja. Nem csúszik ki a fülemből.

Előnyök

Nagyon kedvező az ára és mégis jó minőségű a hang, valamint nem csúszik ki a fülből.

Hátrányok

Eddig olyat nem tapasztaltam.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAA5508BK Valódi vezeték nélküli fülhallgató

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAA5508BK Valódi vezeték nélküli fülhallgató

11/04/2025

Polska

Polska

Ellenőrzött vevő

Świetny sprzęt godny polecenia!

Słuchawki są rewelacyjne. Bardzo dobrze leżą w uszach, dźwięk jest czysciutki, głęboki i ciepły jak to u Philipsa. Na jednym ładowaniu przy maksymalnej głośności spokojnie wytrzymują 8 godzin. Samo ładowanie również jest bardzo szybkie. Zdecydowanie polecam

Előnyök

Dopasowanie, dźwięk, czas działania

Hátrányok

Nie zauwazylem

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

24/05/2024

Polska

Polska

Warte swojej ceny

Bardzo polecam ten słuchawki, warte swojej ceny. Proste w obsłudze. Lekkie, piękny design. Świetnie oddają dźwięk, duża moc. Doskonale dopasowane do ucha. Każdej aktywnej osobie polecam.

Előnyök

Moc, design, proste w obsłudze

Hátrányok

Brak

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Az akkumulátor üzemideje tájékoztató jellegű, és az alkalmazás körülményeitől függően változhat.