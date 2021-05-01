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Összes sorozat

  • Gubancmentes dallamok
  • Gubancmentes dallamok
  • Gubancmentes dallamok
  • Gubancmentes dallamok
  • Gubancmentes dallamok
  • Gubancmentes dallamok
  • Gubancmentes dallamok
  • Gubancmentes dallamok
  • Gubancmentes dallamok
  • Gubancmentes dallamok
  • Gubancmentes dallamok
  • Gubancmentes dallamok

Gyártás megszűnt

In-ear vezeték nélküli fülhallgató mikrofonnal

TAE1205BK/00

1
| (3) Értékelések
Gubancmentes dallamok
Legyen kéznél a zenéd. A fröccsenés- és izzadságálló, vezeték nélküli fülhallgató kényelmesen illeszkedik a fülbe; nagyszerű hangzást és akár 7 órányi lejátszási időt biztosít. Ha többre van szükséged, a 15 perces gyorstöltés további 1 óra zenehallgatást tesz lehetővé.
Összes előny megtekintése

Gubancmentes dallamok

  • 8 mm-es meghajtók/hátul zárt

  • kényelmes kialakítás

  • IPX4 védettség fröccsenés/izzadás ellen

  • Kiváló passzív zajszűrés

IPX4 védettség fröccsenés és izzadás ellen

Az IPX4 besorolás azt jelenti, hogy ez a „true wireless” vezeték nélküli fülhallgató ellenáll a fröccsenéseknek, bármelyik irányból érkezzenek is. Nem árt neki egy kis izzadság, és nem kell aggódnod akkor sem, ha elázol.

Biztos, rugalmas, kényelmes

A rugalmas, szárnyas rögzítőelemek biztonságosan illeszkednek a fülkagyló hajlataiba, lehetővé téve a biztos illeszkedést és a jobb passzív zajszűrést. Az ovális akusztikus cső és a cserélhető gumi fülbetét kényelmesen illeszkedik a fülbe. A lapos fülhallgatókábel kényelmesen fut a nyak mögött, akár bent, akár kint vannak a hallgatók.

Mágneses fülhallgatók. Lapos, gubancmentes kábel.

Ez a fülhallgató egymáshoz tapadó mágneses hallgatókkal és a gubancolódásnak ellenálló lapos kábellel rendelkezik. Amikor kihúzod a táskádból vagy a zsebedből, nem kell kibogozni ahhoz, hogy hallgathasd a lejátszási listádat.

Műszaki adatok

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Értékelések

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1.0

5-ből

3

Értékelések

5
4
3
2

01/05/2021

România

România

Produsul m-a impresionat negativ

Nu recomand nimanui acest produs! In primul rand, microfonul se aude foarte rau. Se aude un bazait puternic cand incerci sa vorbesti, motiv pentru care cel care ar trebui sa te asculte nu te poate intelege, sau te poate, doar ca foarte greu. Motiv pentru care nu poti sa le folosesti in caz ca vrei sa vorbesti cu cineva. In al doilea rand, sunetul se aude foarte rau. Tot timpul se aude un tiuit puternic, sau daca incerci sa dai volumul mai tare, se aude bruiat, motiv pentru care daca vrei sa asculti muzica sau ceva, trebuie la un volum mic. In al treilea rand, nu sunt deloc "friendly-use". De exemplu daca incerci sa dai volumul mai tare, nu poti tine apasat mai mult timp, nu poti apasa mai reped(la fel si pentru volum mai mic), trebuie sa apesi pe +/-, astepti 3 secunde, apoi apesi iar si tot asa, iar dupa un minut, te poti bucura ca ai schimbat volumul, bine, adevarul e ca daca se aude baraind, nu prea ai motiv sa dai sunetul mai tare. De asemena, daca pana aici nu au fost suficiente argumente, ganditi-va ca cel putin la mine, le am de o zi, le-am lasat la incarcat 2 ore(asa scrie pe manual), au stat pornite o ora jumatate si s-au descarcat, le-am incarcat de doua ori pana acum, momentan se afla la incarcat(a treia oara).. In concluzie, feriti-va de acest model de casti, am incercat sa le returnez dar nu pot(motiv: "neigienic"). Avand in vedere ca pare a fi un produs defectuos, ar trebui sa se poata returna sau sa-mi inlocuiasca produsul cu altul nou sa macar sa mi le repare..

Előnyök

Nu pot sa gasesc.

Hátrányok

Microfonul adauga un zgomot, un bazait foarte puternic pe fundal, se aude un tiuit in casti, nu poti sa le folosesti cu un volum ridicat pentru ca se aude bazaind,

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAE1205BK Căşti intraauriculare wireless cu microfon

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAE1205BK Căşti intraauriculare wireless cu microfon

28/09/2023

Hrvatska

Hrvatska

Jako loše slušalice

Slušalice prekidaju razgovor nakon svakih 5 minuta,baterija se ultra brzo troši.ne traje po navedenom u opisu.. ne preporučujem

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAE1205BK Bežične slušalice s mikrofonom koje se umeću u uho

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAE1205BK Bežične slušalice s mikrofonom koje se umeću u uho

04/06/2025

Polska

Polska

Nie dla aktywnych! Wypadają z uszu :(

Wypadają z uszu, przy nieznacznym ruchu głowy, niezależnie od wielkości wkładek, sztywny kabel, panel sterowania i bateria wiszą przy policzkach, zamiast opierać się na ramionach, co pomaga wypadaniu słuchawek. Dźwięk, zasięg i sterowanie OK, ale wypadają przy najmniejszej aktywności, przez co są bezużyteczne.

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAE1205BK Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe z mikrofonem

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAE1205BK Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe z mikrofonem

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.