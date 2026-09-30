Beépített tálcás CD-lejátszó

Akár egy régi válogatás CD-ről van szó, akár egy új kiadásról, csúsztassa az ezüstlemezt az elöl nyíló tálcába, és élvezze az értékes zenét. A beépített CD-lejátszó az összes CD-formátumot támogatja, a zeneszámok és a lejátszási adatok pedig megjelennek a jól látható LED-kijelzőn.