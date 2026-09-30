2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
TAFT1/10
Kiváló hangvisszaadásra tervezve
A FT1 Bluetooth®-os lemezjátszó arra csábítja, hogy elmerüljön kedvenc zenéiben. Az öntött alumíniumból készült hanglemeztányér finoman forgatja a bakelitet, és van egy beépített CD-lejátszó is. Vezeték nélkül vagy vezetékkel is végezheti a beállítást és lejátszást.
Lemezjátszó és CD-lejátszó
Bluetooth® 5.4, Auracast™
Kiváló minőségű alkatrészek
RCA aux kimenet, fejhallgató-csatlakozó
Albumok. EP lemezek. Kislemezek. A Philips Fidelio FT1 lemezjátszó kiváló minőségű alkatrészek felhasználásával készült, így Ön a legtöbbet hozhatja ki a lemezeiből az elkövetkező években. A bakelitlemezek 33 1/3 vagy 45 fordulat/perc sebességgel játszhatók le: egyszerűen fordítsa el a kétfokozatú fizikai vezérlőgombot a megfelelő sebesség kiválasztásához – és engedje le a tűt.
Akár egy régi válogatás CD-ről van szó, akár egy új kiadásról, csúsztassa az ezüstlemezt az elöl nyíló tálcába, és élvezze az értékes zenét. A beépített CD-lejátszó az összes CD-formátumot támogatja, a zeneszámok és a lejátszási adatok pedig megjelennek a jól látható LED-kijelzőn.
Az FT1 gyorsan párosítható a vezeték nélküli hangszórókkal vagy fejhallgatókkal Bluetooth® csatlakozáson keresztül. Továbbá az Auracast™ segítségével annyi kompatibilis hangszóróra továbbíthatja a lemezről vagy CD-ről éppen játszott zenét, ahányra csak szeretné, így a készülék nagyszerű választás a bulikhoz. Az LC3 kodek támogatása révén pedig a lehető legjobb hangzást biztosítja.
Értékelések
A Bluetooth® szóvédjegy és emblémák a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegyei. Az Auracast™ szóvédjegy és emblémák a Bluetooth SIG, Inc. védjegyei.