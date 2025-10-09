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Fidelio Bluetooth-os® lemezjátszó

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FidelioBluetooth-os® lemezjátszó

TAFT1/10

Fidelio Bluetooth-os® lemezjátszó

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Philips Entertainment alkalmazás

Útmutatók és dokumentumok

Felhasználói útmutató

  • PDF fájl, 10.6 MB
  • 9 October 2025

EU megfelelőségi nyilatkozat

  • PDF fájl, 543 kB
  • 1 September 2025

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