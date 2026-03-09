2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
TAH2005BK/00
Puha, kényelmes fülpárnák
40 mm-es meghajtók
Könnyű fejpánt
2 m-es fejhallgatókábel
Ezzel a vezetékes, fület körülölelő fejhallgatóval addig hallgathatsz zenét, ameddig csak szeretnél. A nagy teljesítményű, 40 mm-es meghajtók kristálytiszta hangot biztosítanak. A fület körülölelő kialakítás jó passzív zajszűrést biztosít, így mások nem fogják hallani, amit te hallgatsz.
A párnázott, állítható fejpánt bármilyen fejhez illeszkedik, a puha fülpárnáknak köszönhetően pedig hosszú ideig hallgathatsz zenét. Nincs akkumulátor, így nincs korlátozva a lejátszási idő. Ideális, amikor a legújabb podcastokba merülsz bele.
A 2 m-es fejhallgatókábel tökéletesen megfelel laptophoz vagy táblagéphez való csatlakoztatáshoz. Útközben pedig a kábel lehetővé teszi, hogy a készüléket biztonságosan a zsebeden vagy a táskádban tartsd, miközben kézhasználat nélkül hallgatod a zenét.
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