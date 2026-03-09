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Gyártás megszűnt

Fület körülölelő fejhallgató

TAH2005BK/00

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A kedvenc zenédtől a legújabb podcastokig bármilyen tartalmat kényelmesen és tiszta hangzással élvezhetsz ezzel ez egyszerű, fület körülölelő felhallgatóval. Az eszköz 2 méteres kábele ideális hosszúságú a leggyakrabban használd eszközökhöz való csatlakoztatásra, így tökéletes választás a mindennapi használatra.
Összes előny megtekintése

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  • Puha, kényelmes fülpárnák

  • 40 mm-es meghajtók

  • Könnyű fejpánt

  • 2 m-es fejhallgatókábel

Kapcsold be a zenéidet

Ezzel a vezetékes, fület körülölelő fejhallgatóval addig hallgathatsz zenét, ameddig csak szeretnél. A nagy teljesítményű, 40 mm-es meghajtók kristálytiszta hangot biztosítanak. A fület körülölelő kialakítás jó passzív zajszűrést biztosít, így mások nem fogják hallani, amit te hallgatsz.

Egész nap könnyedén. Mindennapi kényelem

A párnázott, állítható fejpánt bármilyen fejhez illeszkedik, a puha fülpárnáknak köszönhetően pedig hosszú ideig hallgathatsz zenét. Nincs akkumulátor, így nincs korlátozva a lejátszási idő. Ideális, amikor a legújabb podcastokba merülsz bele.

Kedvenc készülékeidhez csatlakoztatható

A 2 m-es fejhallgatókábel tökéletesen megfelel laptophoz vagy táblagéphez való csatlakoztatáshoz. Útközben pedig a kábel lehetővé teszi, hogy a készüléket biztonságosan a zsebeden vagy a táskádban tartsd, miközben kézhasználat nélkül hallgatod a zenét.

Műszaki adatok

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.