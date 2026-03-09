Kedvenc készülékeidhez csatlakoztatható

A 2 m-es fejhallgatókábel tökéletesen megfelel laptophoz vagy táblagéphez való csatlakoztatáshoz. Útközben pedig a kábel lehetővé teszi, hogy a készüléket biztonságosan a zsebeden vagy a táskádban tartsd, miközben kézhasználat nélkül hallgatod a zenét.