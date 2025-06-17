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Összes sorozat

  • Könnyű, kényelmes, összehajtható – és napokon át hallgathatja!
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  • Könnyű, kényelmes, összehajtható – és napokon át hallgathatja!
  • Könnyű, kényelmes, összehajtható – és napokon át hallgathatja!
  • Könnyű, kényelmes, összehajtható – és napokon át hallgathatja!
  • Könnyű, kényelmes, összehajtható – és napokon át hallgathatja!
  • Könnyű, kényelmes, összehajtható – és napokon át hallgathatja!
  • Könnyű, kényelmes, összehajtható – és napokon át hallgathatja!
  • Könnyű, kényelmes, összehajtható – és napokon át hallgathatja!
  • Könnyű, kényelmes, összehajtható – és napokon át hallgathatja!
  • Könnyű, kényelmes, összehajtható – és napokon át hallgathatja!
  • Könnyű, kényelmes, összehajtható – és napokon át hallgathatja!
  • Könnyű, kényelmes, összehajtható – és napokon át hallgathatja!
  • Könnyű, kényelmes, összehajtható – és napokon át hallgathatja!
  • Könnyű, kényelmes, összehajtható – és napokon át hallgathatja!
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  • Könnyű, kényelmes, összehajtható – és napokon át hallgathatja!
  • Könnyű, kényelmes, összehajtható – és napokon át hallgathatja!
  • Könnyű, kényelmes, összehajtható – és napokon át hallgathatja!
  • Könnyű, kényelmes, összehajtható – és napokon át hallgathatja!
  • Könnyű, kényelmes, összehajtható – és napokon át hallgathatja!
  • Könnyű, kényelmes, összehajtható – és napokon át hallgathatja!
  • Könnyű, kényelmes, összehajtható – és napokon át hallgathatja!
  • Könnyű, kényelmes, összehajtható – és napokon át hallgathatja!
  • Könnyű, kényelmes, összehajtható – és napokon át hallgathatja!
  • Könnyű, kényelmes, összehajtható – és napokon át hallgathatja!
  • Könnyű, kényelmes, összehajtható – és napokon át hallgathatja!
  • Könnyű, kényelmes, összehajtható – és napokon át hallgathatja!

4000 seriesFülre illeszk., vez. nélk. fejhallgató

TAH4209BL/00

4.9

| (9) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

Elérhető

Fekete
Fekete
Kék
Kék
Rózsaszín
Rózsaszín
Selyemfehér
Selyemfehér

Könnyű, kényelmes, összehajtható – és napokon át hallgathatja!

Az akár 55 órányi lejátszási időt nyújtó vezeték nélküli, fülre illeszkedő fejhallgatóval napokig élvezheti a zenéit két töltés között. Nagyszerű hangzás, Dynamic Bass funkció a mélyebb basszusért még alacsony hangerőn is, és aktiválhatja az alacsony késleltetésű beállítást a videókhoz.

Összes előny megtekintése

Könnyű, kényelmes, összehajtható – és napokon át hallgathatja!

  • Könnyű, fülre illeszkedő fejhallgató

  • Természetes hangzás. Dinamikus mélyhang

  • Akár 55 órányi lejátszási idő

  • Tiszta hívások

Annyira könnyű és kényelmes, hogy órákon át viselheti

Annyira könnyű és kényelmes, hogy órákon át viselheti

Ez a fülre illeszkedő fejhallgató elsősorban a mindennapi kényelemre készült. A párnázott fejpánt olyan könnyű, hogy alig érezhető, a puha fülpárnák pedig úgy dönthetők, hogy pont kényelmesek legyenek. A fülpárnák memóriahabbal vannak bélelve: minél többet viseli, annál jobban fogja szeretni őket.

Nagyszerű hangzás még alacsony hangerő mellett is a dinamikus mélyhangok segítségével

Nagyszerű hangzás még alacsony hangerő mellett is a dinamikus mélyhangok segítségével

A 32 mm-es meghajtók nagyszerű hangzást biztosítanak, a fülre illeszkedő kialakítás pedig megfelelő passzív zajszűrést nyújt. Ha szereti a jó basszusokat, aktiválja a dinamikus mélyhang funkciót a Philips Headphones alkalmazáson keresztül, így akkor is élvezheti kedvenc dallamainak teljes erejét, ha csendesen hallgat zenét.

Akár 55 órányi lejátszási idő. USB-C töltés

Akár 55 órányi lejátszási idő. USB-C töltés

A vezeték nélküli fejhallgató akár 55 órányi lejátszási időt biztosít, így rengeteg lejátszási listán át kitart. Mindössze 2 óra alatt teljesen feltöltődik USB-C-n keresztül; a gyors, 15 perces töltés pedig elegendő energiát biztosít ahhoz, hogy a zene még 2 órán át szóljon.

Műszaki adatok

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Értékelések

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4.9

5-ből

9

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

3
2
1

17/06/2025

Polska

Polska

Najlepsze słuchawki, jakie miałam

Próbuję doszukać się minusów i nie umiem: świetne basy i dźwięk ogółem, bardzo długa żywotność akumulatora na jednym ładowaniu (ładuję z reguły raz na tydzień, a często korzystam aktywnie przez kilkanaście godzin dziennie), bardzo dobrze leżą i nie ugniatają uszu, a przede wszystkim - według moich rozmówców mają rewelacyjną jakość dźwięku w trakcie rozmów. Pierwszy raz mogę wyjść na ruchliwą ulicę, rozmawiać z kimś i nie dostaję co chwilę uwag, że "ojej, ale głośno, gdzie ty jesteś?" albo że wiatr huczy w mikrofon. Gubią zasięg tak naprawdę dopiero kiedy jestem na drugim końcu swojego sporego mieszkania, za trzema ścianami.

Előnyök

świetny dźwięk, mocne basy, absurdalnie długa żywotność akumulatora, rewelacyjna jakość dźwięku w czasie rozmów

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series TAH4209WT Nauszne słuchawki bezprzewodowe

Date of Use 2024-05-17

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series TAH4209WT Nauszne słuchawki bezprzewodowe

Date of Use 2024-05-17

23/05/2025

Polska

Polska

Ten produkt jest zajebisty

Kupiłem je 2 dni temu w media expert mają moc mają dobry bas i aż 55h na jednym naładowaniu

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series TAH4209BL Nauszne słuchawki bezprzewodowe

Date of Use 2025-04-23

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series TAH4209BL Nauszne słuchawki bezprzewodowe

Date of Use 2025-04-23

05/11/2024

Polska

Polska

Philips TAH4209BL/00

Byłem mile zaskoczony, gdy kupiłem słuchawki Philips TAH4209BL/00, aby tymczasowo zastąpić moje główne słuchawki podczas naprawy gwarancyjnej. Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się po nich zbyt wiele, ale spisały się lepiej, niż mogłem się spodziewać. Są warte swojej ceny - wygodne, lekkie, a plastik jest zaskakująco przyjemny w dotyku. Nawiasem mówiąc, bateria wystarcza na ponad dwa dni użytkowania, co jest dla mnie zaskakujące, zwłaszcza przy dłuższym użytkowaniu. Dźwięk jest całkiem przyzwoity, chociaż przy maksymalnej głośności staje się nieco zniekształcony, więc lepiej słuchać przy niższej głośności. Aplikacja jest ciekawym dodatkiem, ale wbudowane ustawienia EQ tylko psują dźwięk. Ogólnie rzecz biorąc, jest to świetny wybór do oglądania filmów i oglądania streamów. Nie nadają się jednak do słuchania muzyki, a przełączanie między urządzeniami nie jest tak płynne jak w droższych modelach. W swojej cenie są zdecydowanie warte rozważenia i są miłym zaskoczeniem.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series TAH4209WT Nauszne słuchawki bezprzewodowe

Date of Use 2024-10-05

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series TAH4209WT Nauszne słuchawki bezprzewodowe

Date of Use 2024-10-05

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.