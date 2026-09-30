2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
TAH7508WT/97
Adja át magát az élménynek
Akár dolgozik, akár játszik, ez a vezeték nélküli, zajkioltó fejhallgató kellemes kísérője napjainak! Az adaptív zajkioltás és a kényelmes, fülre illeszkedő kialakítás magával ragadó élményről gondoskodik. Részletgazdag hangzást biztosít, a játékokhoz és filmekhez pedig alacsony késleltetési beállítás áll rendelkezésre.
Noise Canceling Pro zajkioltás
Könnyű, fület körülölelő fejhallgató
Természetes hangzás. Dinamikus mélyhang
Akár 60 órányi lejátszási idő
Az adaptív zajkioltás gyorsan reagál a környezetre, és valós időben csökkenti a külső zajokat, beleértve a szélzajt is. Ha szeretné hallani, hogy mi történik Ön körül, az Awareness üzemmód beengedi a külső hangokat. A Quick Awareness pedig javítja a beszédhangokat, így anélkül folytathat beszélgetést, hogy eltávolítaná a fejhallgatót.
A kerek fülpárnatartók és a karcsú keret egyedi stílust kölcsönöznek ennek a fül köré illeszkedő fejhallgatónak. A memóriahabos fülpárnaborítás huzamosabb használat esetén is kényelmes, a fülpárnák pedig laposra összehajthatók és befelé forgathatók, így zsebben vagy táskában is könnyen tárolhatók.
Élvezze a gazdag hangzást a 40 mm-es meghajtókból, illetve a kiváló passzív zajszigetelést a fülre illeszkedő kialakításnak köszönhetően. Ahhoz, hogy kedvenc mélyhangjait a hangerő növelése nélkül élvezhesse, egyszerűen aktiválja a dinamikus mélyhang funkciót a multifunkciós gombbal vagy a Philips Headphones alkalmazással.
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