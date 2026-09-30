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  • Adja át magát az élménynek
  • Adja át magát az élménynek
  • Adja át magát az élménynek
  • Adja át magát az élménynek
  • Adja át magát az élménynek
  • Adja át magát az élménynek
  • Adja át magát az élménynek
  • Adja át magát az élménynek

Fület körülölelő, vezeték nélküli fejhallgató

TAH7508WT/97

Elérhető

Fehér
Fehér
Fekete
Fekete

Adja át magát az élménynek

Akár dolgozik, akár játszik, ez a vezeték nélküli, zajkioltó fejhallgató kellemes kísérője napjainak! Az adaptív zajkioltás és a kényelmes, fülre illeszkedő kialakítás magával ragadó élményről gondoskodik. Részletgazdag hangzást biztosít, a játékokhoz és filmekhez pedig alacsony késleltetési beállítás áll rendelkezésre.

Összes előny megtekintése

Adja át magát az élménynek

  • Noise Canceling Pro zajkioltás

  • Könnyű, fület körülölelő fejhallgató

  • Természetes hangzás. Dinamikus mélyhang

  • Akár 60 órányi lejátszási idő

Merülj el a zenében a Noise Canceling Pro használatával

Az adaptív zajkioltás gyorsan reagál a környezetre, és valós időben csökkenti a külső zajokat, beleértve a szélzajt is. Ha szeretné hallani, hogy mi történik Ön körül, az Awareness üzemmód beengedi a külső hangokat. A Quick Awareness pedig javítja a beszédhangokat, így anélkül folytathat beszélgetést, hogy eltávolítaná a fejhallgatót.

Könnyű, kényelmes, összehajtható és stílusos!

A kerek fülpárnatartók és a karcsú keret egyedi stílust kölcsönöznek ennek a fül köré illeszkedő fejhallgatónak. A memóriahabos fülpárnaborítás huzamosabb használat esetén is kényelmes, a fülpárnák pedig laposra összehajthatók és befelé forgathatók, így zsebben vagy táskában is könnyen tárolhatók.

Nagyszerű hangzás még alacsony hangerő mellett is a dinamikus mélyhangok segítségével

Élvezze a gazdag hangzást a 40 mm-es meghajtókból, illetve a kiváló passzív zajszigetelést a fülre illeszkedő kialakításnak köszönhetően. Ahhoz, hogy kedvenc mélyhangjait a hangerő növelése nélkül élvezhesse, egyszerűen aktiválja a dinamikus mélyhang funkciót a multifunkciós gombbal vagy a Philips Headphones alkalmazással.

Műszaki adatok

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.