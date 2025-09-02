TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

Összes sorozat

  • Felvétel egyetlen termékről
  • Fő használat közbeni fénykép
  • A termék alternatív fényképe
  • A termék alternatív fényképe
  • A termék alternatív fényképe
  • A termék alternatív fényképe
  • A termék alternatív fényképe
  • A termék alternatív fényképe
  • Fénykép a termékről használat közben
  • Fénykép a termékről használat közben
  • Fénykép a termékről használat közben
  • Fénykép a termékről használat közben
  • Fénykép a tartozékkal kiegészített termékről
  • Elsődleges kép
  • Felvétel egyetlen termékről
  • Fő használat közbeni fénykép
  • A termék alternatív fényképe
  • A termék alternatív fényképe
  • A termék alternatív fényképe
  • A termék alternatív fényképe
  • A termék alternatív fényképe
  • A termék alternatív fényképe
  • Fénykép a termékről használat közben
  • Fénykép a termékről használat közben
  • Fénykép a termékről használat közben
  • Fénykép a termékről használat közben
  • Fénykép a tartozékkal kiegészített termékről
  • Elsődleges kép

Vezeték nélküli, fülre illeszkedő gyermekfejhallgató

TAK4200MP/00

4

| (5) Értékelések | 80% ajánlja ezt a terméket

2 Díjak

Elérhető

Bíborlila
Bíborlila
Kék
Kék
Rózsaszín
Rózsaszín

Biztonságos, szórakoztató és utazásbarát

A fülkagylókon található színes LED-ekkel és a szórakoztató vezeték nélküli hangmegosztási funkcióval ezt a fejhallgatót úgy tervezték, hogy a gyerekek imádják. A hangerő a fiatal fülek védelme érdekében korlátozott, a speciális utazási mód pedig zajosabb környezetben is biztonságos zenehallgatást tesz lehetővé.

Összes előny megtekintése

Biztonságos, szórakoztató és utazásbarát

  • Vezeték nélküli, fülre illeszkedő fejhallgató

  • 85 dB-re korlátozott hangerő

  • LED-fények. Hangmegosztás

  • Tartós és összecsukható

Mindig biztonságos, mindig szórakoztató. Hangerő-korlátozás otthonra és utazáshoz*

Mindig biztonságos, mindig szórakoztató. Hangerő-korlátozás otthonra és utazáshoz*

A fiatal fülek fokozott védelmére tervezett fejhallgató hangereje otthoni zenehallgatás vagy tanulás közben 75 dB-re van korlátozva. Az otthonon kívüli, zajosabb környezetben történő használathoz a szülők a Philips Headphones alkalmazásban 85 dB-es hangerőkorlátot állíthatnak be az utazási módhoz.*

Gyermekbarát kényelem és egyszerű használat

Gyermekbarát kényelem és egyszerű használat

A fülkagylók alján található nagy, kerek vezérlőgomboknak köszönhetően a gyermekek könnyen használhatják ezt a fejhallgatót, míg a kisebb, puha párnákkal ellátott fülkagylók kényelmes viseletet biztosítanak. A párnázott fejpánt könnyen beállítható a tökéletes illeszkedés érdekében, a hátulján található pontok pedig segítenek a gyermekeknek megállapítani, hogyan kell helyesen felvenni a fejhallgatót.

Színes kialakítás LED-fényekkel

Színes kialakítás LED-fényekkel

A fülkagylókban lévő színes LED-ek és a fejhallgató sokszínű kialakítása gondoskodnak arról, hogy minden szempontból kitűnjön a tömegből. A LED-ek különböző színekben világíthatnak: nagyszerű választás azoknak a gyermekeknek, akik szeretnék kifejezni egyéni stílusukat.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Díjak

  • TPV_PBTAWARD127 képe
  • TPV_PBTAWARD135 képe

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

4.0

5-ből

5

Értékelések

80%

ajánlja ezt a terméket

3
2

02/09/2025

Polska

Polska

Słuchawki

Słuchawki są piękne z wyglądu, dzieciaki mega zadowolone, jakość dobra, nie ma szumów, długo wytrzymują, jeśli chodzi o produkt przeznaczony dla dzieci to uważam ze sa super

Előnyök

dzwiek i design

Hátrányok

nie ma

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci

Használat dátuma 2025-08-02

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci

Használat dátuma 2025-08-02

21/08/2025

Polska

Polska

Dobre pierwsze bezpieczne dla słuchu sluchawki

Kupiłem je dla siostrzenicy i uważam, że jeśli zależy wam na ochronie słuchu dzieci, to naprawdę warto. Maksymalna głośność jest dobrze ograniczona, więc nie ma ryzyka uszkodzenia słuchu, a jednocześnie nie grają zbyt cicho. Wykonanie w porządku, a wygląd to już kwestia indywidualnych upodobań. Moim zdaniem produkt warty zakupu, działa bez problemów, nie ma kłopotów z zasięgiem czy łącznością. Ogólnie solidny sprzęt w rozsądnej cenie

Előnyök

Ograniczenie głośności, jakość wykonania, dźwięk

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci

Használat dátuma 2025-07-21

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci

Használat dátuma 2025-07-21

15/08/2025

Polska

Polska

Porządne słuchawki dla dzieci

Słuchawki wykonane są z całkiem niezłego plastiku, nie uciskają mocno głowy. Nauszniki również są dość miękkie. Ku zaskoczeniu, dźwięk ma całkiem dobrą jakość jak na słuchawki dziecięce, co naprawdę dziwi. A mamy z czym porównać – w domu słuchamy serii Sony MX przez wzmacniacz Denon, a także mamy studyjne słuchawki Focal. Porównywaliśmy je również ze zwykłymi słuchawkami od Apple. Nie było żadnych problemów z podłączeniem ani z aplikacją – wszystko jest intuicyjne. Jedyną rzeczą, która wzbudziła pewne niezrozumienie, była praca podświetlenia. Działa ono i można je włączyć z poziomu aplikacji, jednak ustawienie to nie zapisuje się i po ponownym uruchomieniu podświetlenie znów nie działa – to dość dziwne. Ogólnie rzecz biorąc, to całkiem dobre słuchawki. Porządne słuchawki dla dzieci. Porządne słuchawki dla dzieci, a bateria trzyma długo – tak, jak deklaruje producent. Słuchawki spodobały się mojej 8-letniej córce – to jej pierwsze słuchawki i jest zachwycona zakupem.

Előnyök

Porządne słuchawki dla dzieci, a bateria trzyma długo – tak, jak deklaruje producent.

Hátrányok

Jedyną rzeczą, która wzbudziła pewne niezrozumienie, była praca podświetlenia. Działa ono i można je włączyć z poziomu aplikacji, jednak ustawienie to nie zapisuje się i po ponownym uruchomieniu podświetlenie znów nie działa – to dość dziwne.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci

Használat dátuma 2025-07-15

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci

Használat dátuma 2025-07-15

Iratkozzon fel hírlevelünkre az exkluzív ajánlatainkért​

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.

Szeretnék promóciós leveleket kapni – az érdeklődésem és szokásaim alapján – Philips termékekről, szolgáltatásokról, eseményekről és promóciókról. Bármikor könnyedén leiratkozhatok!

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. A hangerő normál módban 75 dB-re, utazási módban pedig 85 dB-re van korlátozva, a biztonságos zenehallgatásra vonatkozó EN 50332 szabványoknak megfelelően.