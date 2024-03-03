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Összes sorozat

Fejhallgató mikrofonnal

Gyártás megszűnt

Támogatás

Fejhallgató mikrofonnal

TAKH101BL/00

Fejhallgató mikrofonnal

Gyártás megszűnt

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Philips Headphones alkalmazás

A Philips Headphones alkalmazás lehetővé teszi, hogy teljes mértékben kihasználja a fül-/fejhallgatója nyújtotta lehetőségeket. Hozzáférhet minden funkcióhoz, ami a lehető legjobb audioélményt biztosítja a mobileszközéről.

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Philips Headphones alkalmazás

Útmutatók és dokumentumok

Lokalizált kereskedelmi tájékoztató

  • PDF fájl, 329.3 kB
  • 3 March 2024

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