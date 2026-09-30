Indulás!

Hagyd őket a képernyőt nézni, zenét hallgatni és játszani, hiszen a fülre illeszthető fejhallgatók nem bántják a füleiket. A színes fejhallgatók kényelmesek, és az általuk kínált hangerő 85 dB-re korlátozott. A gyermekek biztonságosan nézhetik a képernyőt és hallgathatják kedvenc zeneszámaikat.