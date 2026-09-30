2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
TAKH101PK/00
Indulás!
Hagyd őket a képernyőt nézni, zenét hallgatni és játszani, hiszen a fülre illeszthető fejhallgatók nem bántják a füleiket. A színes fejhallgatók kényelmesek, és az általuk kínált hangerő 85 dB-re korlátozott. A gyermekek biztonságosan nézhetik a képernyőt és hallgathatják kedvenc zeneszámaikat.
32 mm-es meghajtókkal, hátul zárt
Fülre illeszkedő
Puha fülpárnák
Ideális hosszúságú kábel, amely több szabadságot nyújt a felhasználó számára, aki eldöntheti, hol kívánja viselni az audioeszközt.
A fiatal fülek védelmét szolgáló speciális kialakítású fejhallgatók 32 mm-es akusztikus meghajtókkal rendelkeznek, amelyek hangereje 85 dB-re korlátozott. Nem kell aggódnod, a gyerekeid biztonságosan élvezhetik kedvenc zeneszámaikat, videóikat és játékaikat.
A vezetékes, fülre illeszthető gyermekfejhallgatók behajthatók, amitől egy kis csomagra hasonlítanak. Tökéletes megoldás, ha a srácok a kabátjuk zsebébe vagy egy táskába szeretnék csúsztatni őket.
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