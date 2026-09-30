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Fejhallgató mikrofonnal

TAKH101PK/00

Indulás!

Hagyd őket a képernyőt nézni, zenét hallgatni és játszani, hiszen a fülre illeszthető fejhallgatók nem bántják a füleiket. A színes fejhallgatók kényelmesek, és az általuk kínált hangerő 85 dB-re korlátozott. A gyermekek biztonságosan nézhetik a képernyőt és hallgathatják kedvenc zeneszámaikat.

Összes előny megtekintése

Indulás!

  • 32 mm-es meghajtókkal, hátul zárt

  • Fülre illeszkedő

  • Puha fülpárnák

Az 1,2 m hosszúságú kábel ideális a szabadtéri használathoz

Ideális hosszúságú kábel, amely több szabadságot nyújt a felhasználó számára, aki eldöntheti, hol kívánja viselni az audioeszközt.

32 mm-es akusztikus meghajtók. Tiszta hangzás.

A fiatal fülek védelmét szolgáló speciális kialakítású fejhallgatók 32 mm-es akusztikus meghajtókkal rendelkeznek, amelyek hangereje 85 dB-re korlátozott. Nem kell aggódnod, a gyerekeid biztonságosan élvezhetik kedvenc zeneszámaikat, videóikat és játékaikat.

Kompakt, összehajtható kialakítás. Egyszerű tárolás.

A vezetékes, fülre illeszthető gyermekfejhallgatók behajthatók, amitől egy kis csomagra hasonlítanak. Tökéletes megoldás, ha a srácok a kabátjuk zsebébe vagy egy táskába szeretnék csúsztatni őket.

Műszaki adatok

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.