Tedd a dolgodat

Élvezd ahogyan a gyerekek a fülre illeszthető fejhallgatóval kialakítják saját stílusukat. A fejhallgató elég strapabíró ahhoz, hogy bedobálják az iskolatáskákba. A hangerő 85 dB-re korlátozott. A gyerekek tetszés szerint matricákkal vagy saját műalkotásaikkal dekorálhatják a fülpárnákat.