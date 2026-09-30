2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
TAKH301PK/00
Tedd a dolgodat
Élvezd ahogyan a gyerekek a fülre illeszthető fejhallgatóval kialakítják saját stílusukat. A fejhallgató elég strapabíró ahhoz, hogy bedobálják az iskolatáskákba. A hangerő 85 dB-re korlátozott. A gyerekek tetszés szerint matricákkal vagy saját műalkotásaikkal dekorálhatják a fülpárnákat.
32 mm-es meghajtókkal, hátul zárt
Fülre illeszkedő
Puha fülpárnák
Ideális hosszúságú kábel, amely több szabadságot nyújt a felhasználó számára, aki eldöntheti, hol kívánja viselni az audioeszközt.
A fiatal fülek védelmét szolgáló speciális kialakítású fejhallgatók 32 mm-es akusztikus meghajtókkal rendelkeznek, amelyek hangereje 85 dB-re korlátozott. Nem kell aggódnod, a gyerekeid biztonságosan élvezhetik kedvenc zeneszámaikat, videóikat és játékaikat.
A gyerekek matricákkal, sőt, akár saját legutóbbi műalkotásukkal is egyénivé tehetik a fejhallgatót. A fülpárnák áttetsző külső borítása felnyitható, és belülre egy rajz helyezhető. A fejhallgató tartozéka három, matricákat és képeslapokat tartalmazó szett.
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