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Gyártás megszűnt

Vezeték nélküli fejhallgató

TAKH402PK/00

5

| (11) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

Elérhető

Kék
Kék
Rózsaszín
Rózsaszín

Ragyogjanak, mint egy csillag

Készítsd fel őket a szórakozásra a menő, fülre illeszthető világító fejhallgatóval. A masszív, vezeték nélküli fejhallgató által kínált hangerő 85 dB-re korlátozott. A fülpárnán levő, színes fényekben játszó LED-panel segítségével a gyerekek ragyogóbbá tehetik a stílusukat.

Összes előny megtekintése

Ragyogjanak, mint egy csillag

  • 32 mm-es meghajtókkal, hátul zárt

  • Fülre illeszkedő

  • Puha fülpárnák

20 órányi lejátszási idő. Vezetékek és összegubancolódások nélkül.

Kezdve a kirándulásoktól a heti képernyőidőig, a gyerekek imádni fogják a vezeték nélküli, fülre illeszthető fejhallgatót. 20 órányi lejátszási időhöz jutnak egyetlen töltéssel, ami akár néhány napig tartó szórakozásra is elegendő.

32 mm-es akusztikus meghajtók. Tiszta hangzás.

A fiatal fülek védelmét szolgáló speciális kialakítású fejhallgatók 32 mm-es akusztikus meghajtókkal rendelkeznek, amelyek hangereje 85 dB-re korlátozott. Nem kell aggódnod, a gyerekeid biztonságosan élvezhetik kedvenc zeneszámaikat, videóikat és játékaikat.

Kényelmes fülpárna és puha fejpánt. Tökéletes a fiatal fülek számára.

A puha fülpárnák és a fejpánt kényelmes viseletet biztosítanak a gyerekeknek zenehallgatás és kedvenc YouTubereik nézése közben.

Műszaki adatok

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Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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5.0

5-ből

11

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
1

25/11/2020

Polska

Polska

Wygodne

Bardzo wygodne i świetnie brzmią. Wykonanie solidne. Polecam dla fanów JAZZU.

Előnyök

Wygoda, dźwięk

Hátrányok

kolor

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAKH402PK Słuchawki bezprzewodowe

Használat dátuma 2019-10-25

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAKH402PK Słuchawki bezprzewodowe

Használat dátuma 2019-10-25

24/11/2020

Polska

Polska

Udany zakup

Super jakość w tej cenie. Słuchawki bardzo dobrze grają, dźwięk jest czysty i mocny. Długo trzymają na baterii . W tym przedziale cenowym najlepszy wybór.

Előnyök

jakosc, cena

Hátrányok

brak

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAKH402PK Słuchawki bezprzewodowe

Használat dátuma 2020-10-24

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAKH402PK Słuchawki bezprzewodowe

Használat dátuma 2020-10-24

22/11/2020

Polska

Polska

Ładne i dobre!

Bardzo dobre i przy okazji ładne słuchawki. Dla dziecka bardzo fajny wybór. Polecam

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAKH402PK Słuchawki bezprzewodowe

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAKH402PK Słuchawki bezprzewodowe

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.