2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Ragyogjanak, mint egy csillag
Készítsd fel őket a szórakozásra a menő, fülre illeszthető világító fejhallgatóval. A masszív, vezeték nélküli fejhallgató által kínált hangerő 85 dB-re korlátozott. A fülpárnán levő, színes fényekben játszó LED-panel segítségével a gyerekek ragyogóbbá tehetik a stílusukat.
32 mm-es meghajtókkal, hátul zárt
Fülre illeszkedő
Puha fülpárnák
Kezdve a kirándulásoktól a heti képernyőidőig, a gyerekek imádni fogják a vezeték nélküli, fülre illeszthető fejhallgatót. 20 órányi lejátszási időhöz jutnak egyetlen töltéssel, ami akár néhány napig tartó szórakozásra is elegendő.
A fiatal fülek védelmét szolgáló speciális kialakítású fejhallgatók 32 mm-es akusztikus meghajtókkal rendelkeznek, amelyek hangereje 85 dB-re korlátozott. Nem kell aggódnod, a gyerekeid biztonságosan élvezhetik kedvenc zeneszámaikat, videóikat és játékaikat.
A puha fülpárnák és a fejpánt kényelmes viseletet biztosítanak a gyerekeknek zenehallgatás és kedvenc YouTubereik nézése közben.
5.0
5-ből
11
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Jp2krol
25/11/2020
Polska
Wygodne
Bardzo wygodne i świetnie brzmią. Wykonanie solidne. Polecam dla fanów JAZZU.
Előnyök
Wygoda, dźwięk
Hátrányok
kolor
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAKH402PK Słuchawki bezprzewodowe
Használat dátuma 2019-10-25
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAKH402PK Słuchawki bezprzewodowe
Használat dátuma 2019-10-25
frog336
24/11/2020
Polska
Udany zakup
Super jakość w tej cenie. Słuchawki bardzo dobrze grają, dźwięk jest czysty i mocny. Długo trzymają na baterii . W tym przedziale cenowym najlepszy wybór.
Előnyök
jakosc, cena
Hátrányok
brak
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAKH402PK Słuchawki bezprzewodowe
Használat dátuma 2020-10-24
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAKH402PK Słuchawki bezprzewodowe
Használat dátuma 2020-10-24
Lary27
22/11/2020
Polska
Ładne i dobre!
Bardzo dobre i przy okazji ładne słuchawki. Dla dziecka bardzo fajny wybór. Polecam
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAKH402PK Słuchawki bezprzewodowe
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAKH402PK Słuchawki bezprzewodowe