2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
TAM3205M2/12
Bass Reflex hangsugárzók
20 W
Bluetooth 5.4
FM, CD, USB, audiobemenet
Tiszta sztereó hangzást és mély basszust élvezhet, hiszen a könyvespolc-hangszórók a legtöbbet hozzák ki a rendszer nagy teljesítményű, 20 W-os (RMS) kimenetéből, a 3"-es mélynyomókból és a Bass Reflex portokból. A digitális hangszabályzás lehetővé teszi, hogy előre beállított hangstílusok közül válasszon – a zenétől kezdve a hangjátékig –, mindig az adott audiotartalomhoz legmegfelelőbb hangzást kapja.
Zenék, podcastok, hírek, hangjátékok, sportműsorok – a lista végtelen! Bluetooth-on keresztül streamelhet audiotartalmakat, FM-rádióra hangolhat, vagy más forrásokhoz, például USB-n keresztül flash meghajtóhoz vagy audiobemeneten keresztül lemezjátszóhoz csatlakozhat. A 20 programhellyel rendelkező digitális hangolóegység kristálytiszta vételt biztosít, a CD-lejátszó pedig képes MP3-CD-k és műsoros CD-k olvasására.
A Bluetooth LE Audio és az LC3 kodek támogatása észrevehetően jobb hangzást biztosít streamelés közben. Az Auracast is támogatott, így kompatibilis okoseszközről streamelhet a mikrorendszerre és más Auracast-kompatibilis hangsugárzókra.
5.0
5-ből
1
Vélemény
Czesiek49
07/05/2026
Polska
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Nie wiem jak ustawić zegar na wyświetlaczu.
Nie raz słyszałem opinie o produktach Phillips i muszę stwierdzić że opinia była słuszna !!!
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAM3205M2 Mikrowieża
Date of Use 2026-03-21
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAM3205M2 Mikrowieża
Date of Use 2026-03-21