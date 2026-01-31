2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Bass Reflex hangsugárzók
20 W
Bluetooth 5.4
DAB+/FM, CD, USB, audiobemenet
Tiszta sztereó hangzást és mély basszust élvezhet, hiszen a könyvespolc-hangszórók a legtöbbet hozzák ki a rendszer nagy teljesítményű, 20 W-os (RMS) kimenetéből, a 3"-es mélynyomókból és a Bass Reflex portokból. A digitális hangszabályzás lehetővé teszi, hogy előre beállított hangstílusok közül válasszon – a zenétől kezdve a hangjátékig –, mindig az adott audiotartalomhoz legmegfelelőbb hangzást kapja.
Zenék, podcastok, hírek, hangjátékok, sportműsorok – a lista végtelen! Kristálytiszta DAB+/FM-rádióra hangolhat, Bluetooth-on keresztül streamelhet audiotartalmakat, vagy más forrásokhoz, például USB-n keresztül flash meghajtóhoz vagy audiobemeneten keresztül lemezjátszóhoz csatlakozhat. A 20 programhellyel rendelkező digitális hangolóegység kristálytiszta vételt biztosít, a CD-lejátszó pedig képes MP3-CD-k és műsoros CD-k olvasására.
A Bluetooth LE Audio és az LC3 kodek támogatása észrevehetően jobb hangzást biztosít streamelés közben. Az Auracast is támogatott, így kompatibilis okoseszközről streamelhet a mikrorendszerre és más Auracast-kompatibilis hangsugárzókra.
4.5
5-ből
2
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
JirkaJ
31/01/2026
Česká republika
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Ok
Pro běžný poslech úplně dostačující. Na ozvučení většího prostoru by systém nestačil, do běžného pokoje ok
Előnyök
Malý, pěkný, funkčně dostačující
Hátrányok
Mohl by mít nastavitelný ekvalizer podle vlastních preferencí
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAM3505M2 Hudební mikrosystém
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAM3505M2 Hudební mikrosystém
Kapinko
11/10/2025
Slovensko
Ellenőrzött vevő
Dobrý produkt
Dizajnovo pekný výrobok, DAB zatiaľ málo využiteľný, FM dobrý príjem. Prehrávanie z telefónu (alebo iný zdroj) sa bije s ovládaním prístroja cez aplikáciu (automaticky sa vypne, treba v BT vypnúť prepojenie a znova aktivovať aplikáciu)
Előnyök
Dizajnovo pekný výrobok, DAB vynikajúca kvalita ale zatiaľ málo využiteľný, FM dobrý príjem, využite externých zdrojov prehrávania CD a USB..
Hátrányok
Prehrávanie z telefónu (alebo iný zdroj) sa bije s ovládaním prístroja cez aplikáciu (automaticky sa vypne, treba v BT vypnúť prepojenie a znova aktivovať aplikáciu
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAM3505M2 Hudobný mikrosystém
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAM3505M2 Hudobný mikrosystém