A '80-as évek ikonikus darabja, újragondolva

A The Tube ikonikus formája alatt egy 2 utas sztereorendszer található, amely max. 280 W (140 W RMS) teljesítményt és szélesebb, magával ragadóbb hangteret biztosít. Kültéri buli esetén bekapcsolhatja a Moving Sound funkciót, hogy a basszus ütősebb legyen, a hang pedig tiszta legyen kint a szabadban.