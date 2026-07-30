2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
TAMS80B/00
The Tube
Merész formák. Retró színek. Modern teljesítmény. A The Tube a 80-as évek egyik ikonját kelti új életre gazdagabb, szélesebb sztereó hangzással és zökkenőmentes csatlakoztathatósággal. Az otthoni zenéléstől az utcai bulikig: tekerd fel a hangerőt, és hagyd, hogy terjedjen a zene.
Lenyűgöző hangzás. Retró megjelenés
280 W max. (140 W RMS)
Akár 24 órás lejátszási idő
IP67 por- és vízállóság
A The Tube ikonikus formája alatt egy 2 utas sztereorendszer található, amely max. 280 W (140 W RMS) teljesítményt és szélesebb, magával ragadóbb hangteret biztosít. Kültéri buli esetén bekapcsolhatja a Moving Sound funkciót, hogy a basszus ütősebb legyen, a hang pedig tiszta legyen kint a szabadban.
A kettős, 5"-es meghajtók, a speciális kialakítású magassugárzók és az aktív hangváltó együttesen biztosítják a magas és mély hangok pontos elkülönítését. A passzív ikersugárzók még mélyebbé teszik a basszust. Az eredmény? Valódi sztereó hangzás erőteljes mélységgel és éles, tiszta részletekkel.
A Bluetooth® 6.0 technológiának köszönhetően zavaró tényezők miatti bosszankodás nélkül streamelhet, és a The Tube-ot egyszerre két eszközhöz is csatlakoztathatja. Ráadásul az USB-C portba külső eszközt is csatlakoztathat, és akár így is élvezheti a zenehallgatást.
Értékelések
A Bluetooth® szóvédjegy és logók a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegyei. Az Auracast™ szóvédjegy és logók a Bluetooth SIG, Inc. védjegyei.
Az IP67 minősítés azt jelenti, hogy a hangszóró porálló, és legfeljebb 1 m mélységben akár 30 percre vízbe meríthető.