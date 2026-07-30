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Összes sorozat

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  • The Tube
  • The Tube
  • The Tube
  • The Tube
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  • The Tube
  • The Tube
  • The Tube
  • The Tube
  • The Tube
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  • The Tube
  • The Tube
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  • The Tube
  • The Tube
  • The Tube
  • The Tube
  • The Tube
  • The Tube

Moving SoundVezeték nélküli hangszóró

TAMS80B/00

Elérhető

Black
Black
Yellow
Yellow

The Tube

Merész formák. Retró színek. Modern teljesítmény. A The Tube a 80-as évek egyik ikonját kelti új életre gazdagabb, szélesebb sztereó hangzással és zökkenőmentes csatlakoztathatósággal. Az otthoni zenéléstől az utcai bulikig: tekerd fel a hangerőt, és hagyd, hogy terjedjen a zene.

Összes előny megtekintése

The Tube

  • Lenyűgöző hangzás. Retró megjelenés

  • 280 W max. (140 W RMS)

  • Akár 24 órás lejátszási idő

  • IP67 por- és vízállóság

A '80-as évek ikonikus darabja, újragondolva

A '80-as évek ikonikus darabja, újragondolva

A The Tube ikonikus formája alatt egy 2 utas sztereorendszer található, amely max. 280 W (140 W RMS) teljesítményt és szélesebb, magával ragadóbb hangteret biztosít. Kültéri buli esetén bekapcsolhatja a Moving Sound funkciót, hogy a basszus ütősebb legyen, a hang pedig tiszta legyen kint a szabadban.

Új generációs akusztika. Aktív kétutas sztereorendszer

Új generációs akusztika. Aktív kétutas sztereorendszer

A kettős, 5"-es meghajtók, a speciális kialakítású magassugárzók és az aktív hangváltó együttesen biztosítják a magas és mély hangok pontos elkülönítését. A passzív ikersugárzók még mélyebbé teszik a basszust. Az eredmény? Valódi sztereó hangzás erőteljes mélységgel és éles, tiszta részletekkel.

Többpontos Bluetooth®-csatlakoztathatóság és USB-audio

Többpontos Bluetooth®-csatlakoztathatóság és USB-audio

A Bluetooth® 6.0 technológiának köszönhetően zavaró tényezők miatti bosszankodás nélkül streamelhet, és a The Tube-ot egyszerre két eszközhöz is csatlakoztathatja. Ráadásul az USB-C portba külső eszközt is csatlakoztathat, és akár így is élvezheti a zenehallgatást.

Műszaki adatok

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. A Bluetooth® szóvédjegy és logók a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegyei. Az Auracast™ szóvédjegy és logók a Bluetooth SIG, Inc. védjegyei.

  2. Az IP67 minősítés azt jelenti, hogy a hangszóró porálló, és legfeljebb 1 m mélységben akár 30 percre vízbe meríthető.