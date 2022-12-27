2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
TAPH805BK/00
40 mm-es meghajtók, hátul zárt
Fülre illeszkedő
Ez a fejhallgató bármilyen utazás során megállja a helyét. Egyetlen feltöltés mindössze 2 órát vesz igénybe. 30 órányi lejátszási (vagy beszélgetési) időt kap, ha az aktív zajszűrés ki van kapcsolva, és 25 órányit, ha működik. A két gyorstöltési szint, a Villámtöltés és a Gyorstöltés további 2 és 6 órányi lejátszási időt biztosít.
Feledkezzen meg mindenről az aktív zajszűrés segítségével. Egyetlen gombnyomással kizárhatja a vonat vagy a nyüzsgő iroda zaját. Ha éppen úton van, az Éber üzemmód segítségével zenét hallgathat, miközben a külvilágban zajló eseményeknek is tudatában van.
A tökéletesen hangolt akusztikus neodímium meghajtók a lejátszási listáktól kezdve a podcastokig erőteljes mélyhangot és tiszta középtartományú hangzást biztosítanak. A puha fülpárnák a fül teljes felületét lefedik, ezáltal a külső zajokat passzívan szűrik. A fejpánt könnyű, egyszerűen állítható és simulékony, így ez a fejhallgató nem fog a hajába akadni.
3.7
5-ből
74
Értékelések
zsiraf123
27/12/2022
Magyarország
kivalo termek
nagyon jo hangja van, a zajszures tokeletesen mukodik, az erinteses vezerles jol ki van talalva
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAPH805BK Hi-Res Audio vez. nélk., fülre illeszk. fejhallgató
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAPH805BK Hi-Res Audio vez. nélk., fülre illeszk. fejhallgató
13/10/2020
România
Un produs excelent
O experienta de sunet extraordinara, arata bine sunt facute bine si au tot ce inseamna premium integrat. - Durata de viata a bateriei exceptionala, viteza buna la fast charge - Sunetul este puternic si clar in general ascult de pe spotify - Izoleaza bine sunetul extrior cu noise cancelling - Functia cu touch de pe laterala m-a cucerit - Foarte usor de transportat datorita mecanismului folding si a cutiutei de transport incluse Intr-un regim de folosire normal castile arata la fel ca in prima zi dupa aproape 10 luni de folosire.
Előnyök
Sunet clar, Materiale Premium, Conectare usoara prin BT, Durata de viata a bateriei extraordinara
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAPH805BK Căşti supraauriculare Hi-Res Audio wireless
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAPH805BK Căşti supraauriculare Hi-Res Audio wireless
11/01/2022
Hrvatska
Vrlo dobar proizvod
Vrlo dobre slušalice. Zvuk odličan, kvaliteta izrade, udobnost... Nemam niti jednu zamjerku!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAPH805BK Bež. sluš. za preko ušiju za zvuk visoke rezolucije
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAPH805BK Bež. sluš. za preko ušiju za zvuk visoke rezolucije
A pillanatnyi értékek változóak lehetnek