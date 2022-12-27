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Gyártás megszűnt

Hi-Res Audio vez. nélk., fülre illeszk. fejhallgató

TAPH805BK/00

3.7
| (74) Értékelések
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A zenét hallgasd, ne az esőt. A vezeték nélküli, fülre illeszthető fejhallgatón a szituációhoz igazíthatod a zajkioltó funkciót. A 30 órányi működési idő és a rugalmas gyorstöltés révén pedig az egész útra elég az áramellátás.
Összes előny megtekintése

Fülre illeszthető, vezeték nélküli, aktív zajkioltó fejhallgató

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  • 40 mm-es meghajtók, hátul zárt

  • Fülre illeszkedő

30 órányi lejátszási vagy beszélgetési idő (25 óra bekapcsolt ANC mellett)

Ez a fejhallgató bármilyen utazás során megállja a helyét. Egyetlen feltöltés mindössze 2 órát vesz igénybe. 30 órányi lejátszási (vagy beszélgetési) időt kap, ha az aktív zajszűrés ki van kapcsolva, és 25 órányit, ha működik. A két gyorstöltési szint, a Villámtöltés és a Gyorstöltés további 2 és 6 órányi lejátszási időt biztosít.

Aktív zajszűrés (ANC). Engedje el magát, ne a zenét.

Feledkezzen meg mindenről az aktív zajszűrés segítségével. Egyetlen gombnyomással kizárhatja a vonat vagy a nyüzsgő iroda zaját. Ha éppen úton van, az Éber üzemmód segítségével zenét hallgathat, miközben a külvilágban zajló eseményeknek is tudatában van.

Fejre simuló, állítható fejpánt. Puha fülpárnák.

A tökéletesen hangolt akusztikus neodímium meghajtók a lejátszási listáktól kezdve a podcastokig erőteljes mélyhangot és tiszta középtartományú hangzást biztosítanak. A puha fülpárnák a fül teljes felületét lefedik, ezáltal a külső zajokat passzívan szűrik. A fejpánt könnyű, egyszerűen állítható és simulékony, így ez a fejhallgató nem fog a hajába akadni.

Műszaki adatok

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Értékelések

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3.7

5-ből

74

Értékelések

27/12/2022

Magyarország

Magyarország

kivalo termek

nagyon jo hangja van, a zajszures tokeletesen mukodik, az erinteses vezerles jol ki van talalva

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAPH805BK Hi-Res Audio vez. nélk., fülre illeszk. fejhallgató

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAPH805BK Hi-Res Audio vez. nélk., fülre illeszk. fejhallgató

13/10/2020

România

România

Un produs excelent

O experienta de sunet extraordinara, arata bine sunt facute bine si au tot ce inseamna premium integrat. - Durata de viata a bateriei exceptionala, viteza buna la fast charge - Sunetul este puternic si clar in general ascult de pe spotify - Izoleaza bine sunetul extrior cu noise cancelling - Functia cu touch de pe laterala m-a cucerit - Foarte usor de transportat datorita mecanismului folding si a cutiutei de transport incluse Intr-un regim de folosire normal castile arata la fel ca in prima zi dupa aproape 10 luni de folosire.

Előnyök

Sunet clar, Materiale Premium, Conectare usoara prin BT, Durata de viata a bateriei extraordinara

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAPH805BK Căşti supraauriculare Hi-Res Audio wireless

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAPH805BK Căşti supraauriculare Hi-Res Audio wireless

11/01/2022

Hrvatska

Hrvatska

Vrlo dobar proizvod

Vrlo dobre slušalice. Zvuk odličan, kvaliteta izrade, udobnost... Nemam niti jednu zamjerku!

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAPH805BK Bež. sluš. za preko ušiju za zvuk visoke rezolucije

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAPH805BK Bež. sluš. za preko ušiju za zvuk visoke rezolucije

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. A pillanatnyi értékek változóak lehetnek