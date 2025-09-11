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Összes sorozat

  • Fülre csíptethető kialakítás. Fül köré illeszkedik.
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  • Fülre csíptethető kialakítás. Fül köré illeszkedik.
  • Fülre csíptethető kialakítás. Fül köré illeszkedik.
  • Fülre csíptethető kialakítás. Fül köré illeszkedik.
  • Fülre csíptethető kialakítás. Fül köré illeszkedik.
  • Fülre csíptethető kialakítás. Fül köré illeszkedik.
  • Fülre csíptethető kialakítás. Fül köré illeszkedik.
  • Fülre csíptethető kialakítás. Fül köré illeszkedik.
  • Fülre csíptethető kialakítás. Fül köré illeszkedik.
  • Fülre csíptethető kialakítás. Fül köré illeszkedik.
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  • Fülre csíptethető kialakítás. Fül köré illeszkedik.
  • Fülre csíptethető kialakítás. Fül köré illeszkedik.
  • Fülre csíptethető kialakítás. Fül köré illeszkedik.
  • Fülre csíptethető kialakítás. Fül köré illeszkedik.
  • Fülre csíptethető kialakítás. Fül köré illeszkedik.
  • Fülre csíptethető kialakítás. Fül köré illeszkedik.
  • Fülre csíptethető kialakítás. Fül köré illeszkedik.
  • Fülre csíptethető kialakítás. Fül köré illeszkedik.

2000 seriesFül köré illeszkedő, vezeték nélküli fülhallgató

TAQ2000BK/00

5
| (1) Vélemény | 100% ajánlja ezt a terméket
Fülre csíptethető kialakítás. Fül köré illeszkedik.
Élvezze a tiszta hangzást és az egész napos kényelmet a valódi vezeték nélküli, fül köré illeszkedő fülhallgatóval, amelyet fülre csíptetve viselhet. Mindegyik fülhallgató finoman, de biztosan rögzül, a fül köré illeszkedő kialakításnak köszönhetően pedig a külvilágot éppúgy hallani fogja, mint azt, ami a fülhallgatóból szól.
Összes előny megtekintése

Fülre csíptethető kialakítás. Fül köré illeszkedik.

  • Valódi vezeték nélküli, fül köré illeszkedő fülhallgató

  • Fülre csíptethető kialakítás

  • Akár 28 órányi lejátszási idő

  • Többpontos Bluetooth

Fülre csíptethető, fül köré illeszkedő fülhallgató. Egész nap kényelmes

Fülre csíptethető, fül köré illeszkedő fülhallgató. Egész nap kényelmes

Ez a fül köré illeszkedő fülhallgató finoman, de biztosan illeszkedik a fül külső pereméhez, a rugalmas összekötőpánttal pedig a maximális kényelem érdekében állítható a tapadás mértéke. A precíziós légvezetésű meghajtók a hangokat közvetlenül a hallójáratba irányítják, anélkül hogy elzárnák azt, így azt is hallani fogja, ami a közvetlen környezetében történik.

Akár 28 órányi lejátszási idő. Vékony kialakítású töltőtok

Akár 28 órányi lejátszási idő. Vékony kialakítású töltőtok

A teljes töltés 7 óra lejátszási időt, a tok pedig további 21 órát biztosít. Ha gyors töltésre van szükség, helyezze vissza a fülhallgatókat a tokba 15 percre, és további egy órát kap. A fülhallgatók teljes feltöltése 2 órát vesz igénybe, a monó módban egy fülhallgató használható, miközben a másik töltődik.

Stabil többpontos Bluetooth-csatlakozás

Stabil többpontos Bluetooth-csatlakozás

A továbbfejlesztett Bluetooth-csatlakozás stabilabb kapcsolatot biztosít a zökkenőmentes streamelés érdekében, és egyszerre két Bluetooth-eszközhöz is csatlakoztatható. Élvezze a lejátszási listát, vagy hallgassa megszakítás nélkül kedvenc podcastját anélkül, hogy bosszantó tényezők zavarnák a hangzást.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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5.0

5-ből

1

Vélemény

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
1

11/09/2025

Česká republika

Česká republika

Ellenőrzött vevő

Malá, ale šikovná

Sluchátka jsem si vybrala proto, že to nejsou pecky do uší. Vyhovuje mi design - sedí dobře. Zvuk je za mě v pohodě (používám na podcasty a telefonování). Při při telefonování si občas druhá strana stěžuje, že zvuk je kovový a trhá se.

Előnyök

Váha, konstrukce okolo uší

Hátrányok

Občas druhá strana špatně slyší hovor.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 2000 series TAQ2000BK Pravá bezdrátová otevřená sluchátka

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 2000 series TAQ2000BK Pravá bezdrátová otevřená sluchátka

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.