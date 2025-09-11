2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
TAQ2000BK/00
Valódi vezeték nélküli, fül köré illeszkedő fülhallgató
Fülre csíptethető kialakítás
Akár 28 órányi lejátszási idő
Többpontos Bluetooth
Ez a fül köré illeszkedő fülhallgató finoman, de biztosan illeszkedik a fül külső pereméhez, a rugalmas összekötőpánttal pedig a maximális kényelem érdekében állítható a tapadás mértéke. A precíziós légvezetésű meghajtók a hangokat közvetlenül a hallójáratba irányítják, anélkül hogy elzárnák azt, így azt is hallani fogja, ami a közvetlen környezetében történik.
A teljes töltés 7 óra lejátszási időt, a tok pedig további 21 órát biztosít. Ha gyors töltésre van szükség, helyezze vissza a fülhallgatókat a tokba 15 percre, és további egy órát kap. A fülhallgatók teljes feltöltése 2 órát vesz igénybe, a monó módban egy fülhallgató használható, miközben a másik töltődik.
A továbbfejlesztett Bluetooth-csatlakozás stabilabb kapcsolatot biztosít a zökkenőmentes streamelés érdekében, és egyszerre két Bluetooth-eszközhöz is csatlakoztatható. Élvezze a lejátszási listát, vagy hallgassa megszakítás nélkül kedvenc podcastját anélkül, hogy bosszantó tényezők zavarnák a hangzást.
5.0
5-ből
1
Vélemény
100%
ajánlja ezt a terméket
HJanet
11/09/2025
Česká republika
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Malá, ale šikovná
Sluchátka jsem si vybrala proto, že to nejsou pecky do uší. Vyhovuje mi design - sedí dobře. Zvuk je za mě v pohodě (používám na podcasty a telefonování). Při při telefonování si občas druhá strana stěžuje, že zvuk je kovový a trhá se.
Előnyök
Váha, konstrukce okolo uší
Hátrányok
Občas druhá strana špatně slyší hovor.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 2000 series TAQ2000BK Pravá bezdrátová otevřená sluchátka
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 2000 series TAQ2000BK Pravá bezdrátová otevřená sluchátka