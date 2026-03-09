2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
TAR1509/00
FM/AM
Analóg hangolás
Elemes működtetés
Ezzel a rendkívül könnyen hordozható FM/AM rádióval minden kedvenc műsorának tiszta lesz a hangzása. Az analóg hangolásnak köszönhetően könnyen megtalálhatja, amit keres, a hosszú teleszkópos antenna pedig a lehető legjobb vételt biztosítja, bárhol is tartózkodik Ön.
Két forgatógombbal hangolható a rádió és szabályozható a hangerő, az FM és AM hullámsáv közötti váltáshoz pedig egy praktikus oldalsó kapcsoló áll rendelkezésre. A nagy, áttekinthető hangolási ablakban látható, hogy milyen frekvenciára van hangolva a rádió. Erős jel esetén egy LED-jelzőfény világít.
Ez az analóg rádió a kis méreténél fogva egyszerűen zsebbe csúsztatható vagy a mellékelt tartózsinórral a csuklóra is akasztható. A 2 db AAA elem biztosítja a működést, a fejhallgató-csatlakozó pedig lehetővé teszi a privát rádióhallgatást: tökéletes választás, ha vásárlás közben szeretné hallani a legújabb sporteredményeket!
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