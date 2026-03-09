Egyszerű, egykezes vezérlés

Két forgatógombbal hangolható a rádió és szabályozható a hangerő, az FM és AM hullámsáv közötti váltáshoz pedig egy praktikus oldalsó kapcsoló áll rendelkezésre. A nagy, áttekinthető hangolási ablakban látható, hogy milyen frekvenciára van hangolva a rádió. Erős jel esetén egy LED-jelzőfény világít.