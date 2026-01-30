2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Kompakt, hordozható rádió
FM/AM analóg hangolás
Beépített lítium-ion akkumulátor
SOS villogó lámpa
Ez a praktikus hordozható rádió tökéletes társ, ha hosszabb időt tölt házon kívül. Tiszta rádiójelvételt nyújt, lehetővé teszi egyéb készülékek töltését, valamint az erőteljes elemlámpa funkció világítást is biztosít. Ráadásul vészhelyzetben villogó fénnyel kísért, nagy hangerejű SOS riasztóhangot is ki tud bocsátani.
A praktikus kis rádió nem fogja cserben hagyni. A mellékelt USB-C kábellel töltheti a rádiót az akár 32 órányi – észszerű hangerőn történő – rádiózásért.
Ne fogyjon ki sose az energiából! A rádió tetején található napelemekkel vagy a csatlakoztatott kézi kurbli tekerésével mindig rendelkezésére áll tartalék töltés. A rádió 3 AAA elemet is igényel (nem tartozék). Az USB-A porton keresztül pedig egyéb eszközök töltésére is használhatja a rádiót vészhelyzet esetén.
5.0
5-ből
2
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Vitulis
30/01/2026
Latvija
Ellenőrzött vevő
Produkta īpašības pilnībā atbilst lietojuma mērķim
Produkts atbilst lietojuma mērķim pilnībā. Noteiktu ieteiktu.
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAR1609 Portatīvais radio ar lukturīti
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAR1609 Portatīvais radio ar lukturīti
Przemek81
19/08/2025
Polska
Radio na każdą sytuację
Świetne radyjko! Zaskakuje czystym i głębokim dźwiękiem jak na tak niewielki, 1-watowy głośniczek. Trzy źródła zasilania sprawiają, że działa niemal jak perpetuum mobile. Panel solarny ładuje bardzo sprawnie, wbudowane dynamo z korbką jeszcze szybciej, a dodatkowo można włożyć popularne baterie AAA, dostępne praktycznie wszędzie. Najpierw kupiłem jedno dla siebie, a dzień później dokupiłem jeszcze dwa dla rodziny. W sytuacjach awaryjnych, gdy zabraknie prądu i internetu, będzie to niezastąpione źródło informacji. Właśnie dlatego pełna analogowość tego radia jest jego największym atutem.
Előnyök
Małe, a potężne – radio zaskakuje bardzo czystym i całkiem głębokim dźwiękiem jak na taki niewielki, 1-watowy głośniczek Philips Philips . Trzy sposoby zasilania – możesz je ładować przez USB-C (dla wbudowanego akumulatora), energią słoneczną lub ręczną
Hátrányok
Brak Bluetooth i wejścia audio – jeśli ktoś chciałby podłączyć swoje urządzenie bezprzewodowo lub przez kabel, niestety – tutaj się nie da. To typowo prosty, analogowy sprzęt, co jak wspomniałem jest też jego największą zaletą
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAR1609 Przenośne radio z latarką
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAR1609 Przenośne radio z latarką