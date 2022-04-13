2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
TAR3205/12
FM, digitális hangolás
Kettős ébresztés
Az FM tuner tiszta vételt biztosít, és akár 10 kedvenc állomást is beállíthat. A kijelzőn tisztán látható az idő.
Merüljön álomba úgy, hogy a háttérben kedvenc rádiócsatornája szól. Az elalvásidőzítő akár 2 órára is beállítható. A beállított idő letelte után a rádió kikapcsol.
A kettős ébresztés funkció két különböző ébresztés beállítását teszi lehetővé, a Kíméletes ébresztő funkció pedig fokozatosan hangosítva kapcsolja be a rádiót a kellemesebb ébredés érdekében.
3.5
5-ből
13
Értékelések
cvika
13/04/2022
Hrvatska
Ellenőrzött vevő
Kvalitet i jednostavnost rukovanja
Za sada sam veoma zadovoljan, kako izgledom proizvoda tako i jednostavnošću rukovanja. Jedina zamerka je što se uz proizvod ne dobije "korisničko uputstvo" već samo crtež koji nedovoljno upućuje na podešavanje. Ja se služim internetom pa sam sedi odštampao pomenuto uputstvo, ali mnogo ljudi nema ili nezna koristiti internet, odnosno čak nema ni računar.
Előnyök
Cena i kvalitet, kao i dizajn.
Hátrányok
Pomenuto korisničko uputstvo
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAR3205 Radio sa satom
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAR3205 Radio sa satom
AnoniKolo
31/12/2024
Polska
Zajefajny
Ten radio budzik jest dla (prawie) każdej grupy wiekowej. Młodsi użytkownicy mogą słuchać radia, oraz ustawiać sobie budziki do szkoły, osoby dorosłe radia słuchają rzadziej ale budzik/zegarek nadal jest przydatny. Osoby starsze za to mogą dowiedzieć się co sie dzieje na świecie nie dotykając "technologii"
Előnyök
Prosty w obsłudze, analogiczny, dobry zasięg radiowy
Hátrányok
W sumie to nie znalazłem żadnych
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAR3205 Radiobudzik
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAR3205 Radiobudzik
Becko
02/09/2022
България
Ellenőrzött vevő
Отличен обхват и качествен звук.
Всички продукти на марката са с перфектно качество и до момента не са ми давали дефект. От години съм доволен от качеството и когато ми трябва нещо, първо проверявам дали се произвежда от Philips.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAR3205 Радиочасовник
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAR3205 Радиочасовник