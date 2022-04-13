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Gyártás megszűnt

Órás rádió

TAR3205/12

3.5
| (13) Értékelések
Ébredjen indulásra készen
Az FM digitális órás rádióval egyszerűvé teheti a dolgot. A rengeteg programhelynek köszönhetően az állomások közötti navigálás gyerekjáték. Az ébresztőt pedig beállíthatja fokozatosan erősödő rádióhangerőre. Tovább szeretne aludni? Csak nyomja le a szundítás gombot.
Összes előny megtekintése

Ébredjen indulásra készen

  • FM, digitális hangolás

  • Kettős ébresztés

FM digitális rádió

Az FM tuner tiszta vételt biztosít, és akár 10 kedvenc állomást is beállíthat. A kijelzőn tisztán látható az idő.

Elalváskapcsoló. Merüljön álomba a rádiót hallgatva.

Merüljön álomba úgy, hogy a háttérben kedvenc rádiócsatornája szól. Az elalvásidőzítő akár 2 órára is beállítható. A beállított idő letelte után a rádió kikapcsol.

Kettős ébresztés. Egy óra, két ébresztő.

A kettős ébresztés funkció két különböző ébresztés beállítását teszi lehetővé, a Kíméletes ébresztő funkció pedig fokozatosan hangosítva kapcsolja be a rádiót a kellemesebb ébredés érdekében.

Műszaki adatok

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Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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3.5

5-ből

13

Értékelések

13/04/2022

Hrvatska

Hrvatska

Ellenőrzött vevő

Kvalitet i jednostavnost rukovanja

Za sada sam veoma zadovoljan, kako izgledom proizvoda tako i jednostavnošću rukovanja. Jedina zamerka je što se uz proizvod ne dobije "korisničko uputstvo" već samo crtež koji nedovoljno upućuje na podešavanje. Ja se služim internetom pa sam sedi odštampao pomenuto uputstvo, ali mnogo ljudi nema ili nezna koristiti internet, odnosno čak nema ni računar.

Előnyök

Cena i kvalitet, kao i dizajn.

Hátrányok

Pomenuto korisničko uputstvo

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAR3205 Radio sa satom

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAR3205 Radio sa satom

31/12/2024

Polska

Polska

Zajefajny

Ten radio budzik jest dla (prawie) każdej grupy wiekowej. Młodsi użytkownicy mogą słuchać radia, oraz ustawiać sobie budziki do szkoły, osoby dorosłe radia słuchają rzadziej ale budzik/zegarek nadal jest przydatny. Osoby starsze za to mogą dowiedzieć się co sie dzieje na świecie nie dotykając "technologii"

Előnyök

Prosty w obsłudze, analogiczny, dobry zasięg radiowy

Hátrányok

W sumie to nie znalazłem żadnych

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAR3205 Radiobudzik

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAR3205 Radiobudzik

02/09/2022

България

България

Ellenőrzött vevő

Отличен обхват и качествен звук.

Всички продукти на марката са с перфектно качество и до момента не са ми давали дефект. От години съм доволен от качеството и когато ми трябва нещо, първо проверявам дали се произвежда от Philips.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAR3205 Радиочасовник

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAR3205 Радиочасовник

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.