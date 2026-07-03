2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
LED-es fényjáték
Bass+ és Auracast™
20 órányi lejátszási idő
Csuklópánt és fröccsenő víz elleni védelem
Ez a kompakt, hordozható hangszóró a méretéhez képest nagyon ütős: akár 20 W-os (10 W RMS) gazdag hangzást biztosít. A passzív ikersugárzók és az exkluzív Bass+ technológiánk mély és feszes basszust nyújtanak – még akkor is, ha alacsonyabb hangerőn hallgatja a zenét. Beépített mikrofon is rendelkezésre áll, így a bejövő hívásokat kihangosítva is fogadhatja.
Az egy töltéssel elérhető akár 20 órányi lejátszási időnek köszönhetően egész nap és még este is élvezheti a zenét. A praktikus csuklópánt révén a hangszóró könnyen hordozható, az IPX5 szabványnak megfelelő fröccsenésálló kialakítás pedig védelmet nyújt az esőcseppekkel és a fröccsenésekkel szemben. A 30 perces töltés 5 órányi lejátszási időt biztosít, a teljes feltöltés pedig körülbelül 2,5 órát vesz igénybe.
A lejátszási listák készen állnak? A Bluetooth® 5.4 stabil kapcsolatot biztosít a zökkenőmentes streameléshez. A többpontos csatlakoztathatóság egyszerre két Bluetooth® eszközhöz való csatlakozást tesz lehetővé, a hangszóró USB-A portjához pedig hordozható zenelejátszó vagy pendrive csatlakoztatható.
5.0
5-ből
1
Vélemény
100%
ajánlja ezt a terméket
Gică89
03/07/2026
România
Super mulțumit,se vede ca este o boxa de calitate. Philips un brand ce se respectă.
Előnyök
Este o boxă cu o construcție de calitate,o baterie foarte bună,finisaje frumoase,rezista la apă.Un produs premium.
Hátrányok
Nu vad ce dezavantaje ar fi!!!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAS2000B Boxă wireless
Date of Use 2026-07-03
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAS2000B Boxă wireless
Date of Use 2026-07-03
A Bluetooth® szóvédjegy és emblémák a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegyei. Az Auracast™ szóvédjegy és emblémák a Bluetooth SIG, Inc. védjegyei.
Az IPX5 besorolás azt jelenti, hogy a hangszóró vízsugár ellen védett.