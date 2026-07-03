TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

Összes sorozat

  • Világít és erőteljes hangzást biztosít
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Világít és erőteljes hangzást biztosít
  • Világít és erőteljes hangzást biztosít
  • Világít és erőteljes hangzást biztosít
  • Világít és erőteljes hangzást biztosít
  • Világít és erőteljes hangzást biztosít
  • Világít és erőteljes hangzást biztosít
  • Világít és erőteljes hangzást biztosít
  • Világít és erőteljes hangzást biztosít
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Világít és erőteljes hangzást biztosít
  • Világít és erőteljes hangzást biztosít
  • Világít és erőteljes hangzást biztosít
  • Világít és erőteljes hangzást biztosít
  • Világít és erőteljes hangzást biztosít
  • Világít és erőteljes hangzást biztosít
  • Világít és erőteljes hangzást biztosít

Vezeték nélküli hangszóró

TAS2000B/00

5

| (1) Vélemény | 100% ajánlja ezt a terméket

Elérhető

Fehér
Fehér
Fekete
Fekete

Világít és erőteljes hangzást biztosít

Indulj útnak ezzel a fröccsenésálló, kompakt hangszóróval, amely egyetlen feltöltéssel akár 20 óra lejátszási időt biztosít. A látványos LED-fények megteremtik a hangulatot, a Bass+ bármilyen hangerőn mély basszust biztosít, a még erőteljesebb hangzásért pedig más hangszórókhoz is csatlakozhatsz.

Összes előny megtekintése

Világít és erőteljes hangzást biztosít

  • LED-fényshow

  • Bass+ és Auracast™

  • 20 óra lejátszási idő

  • Csuklópánt és fröccsenésálló kivitel

Erőteljes hangzás meglepően mély basszussal bármilyen hangerőn

Erőteljes hangzás meglepően mély basszussal bármilyen hangerőn

Ez a kompakt, hordozható hangszóró a méretéhez képest nagyon ütős: akár 20 W-os (10 W RMS) gazdag hangzást biztosít. A passzív ikersugárzók és az exkluzív Bass+ technológiánk mély és feszes basszust nyújtanak – még akkor is, ha alacsonyabb hangerőn hallgatja a zenét. Beépített mikrofon is rendelkezésre áll, így a bejövő hívásokat kihangosítva is fogadhatja.

Hosszú ideig szolgáltatja a zenét, praktikus az utazáshoz, és egy kis eső nem zavarja

Hosszú ideig szolgáltatja a zenét, praktikus az utazáshoz, és egy kis eső nem zavarja

Az egy töltéssel elérhető akár 20 órányi lejátszási időnek köszönhetően egész nap és még este is élvezheti a zenét. A praktikus csuklópánt révén a hangszóró könnyen hordozható, az IPX5 szabványnak megfelelő fröccsenésálló kialakítás pedig védelmet nyújt az esőcseppekkel és a fröccsenésekkel szemben. A 30 perces töltés 5 órányi lejátszási időt biztosít, a teljes feltöltés pedig körülbelül 2,5 órát vesz igénybe.

Bluetooth® streaming, többpontos csatlakoztathatóság, USB-lejátszás

Bluetooth® streaming, többpontos csatlakoztathatóság, USB-lejátszás

A lejátszási listák készen állnak? A Bluetooth® 5.4 stabil kapcsolatot biztosít a zökkenőmentes streameléshez. A többpontos csatlakoztathatóság egyszerre két Bluetooth® eszközhöz való csatlakozást tesz lehetővé, a hangszóró USB-A portjához pedig hordozható zenelejátszó vagy pendrive csatlakoztatható.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

5.0

5-ből

1

Vélemény

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
1

03/07/2026

România

România

Super mulțumit,se vede ca este o boxa de calitate. Philips un brand ce se respectă.

Előnyök

Este o boxă cu o construcție de calitate,o baterie foarte bună,finisaje frumoase,rezista la apă.Un produs premium.

Hátrányok

Nu vad ce dezavantaje ar fi!!!

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAS2000B Boxă wireless

Date of Use 2026-07-03

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAS2000B Boxă wireless

Date of Use 2026-07-03

Iratkozzon fel hírlevelünkre az exkluzív ajánlatainkért​

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.

Szeretnék promóciós üzeneteket kapni a Philips termékeiről, szolgáltatásairól, eseményeiről és promócióiról a preferenciáim és viselkedésem alapján. Bármikor leiratkozhatok.

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. A Bluetooth® szóvédjegy és logók a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegyei. Az Auracast™ szóvédjegy és logók a Bluetooth SIG, Inc. védjegyei.

  2. Az IPX5 besorolás azt jelenti, hogy a hangszóró védett a vízsugarakkal szemben.