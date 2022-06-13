TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

Összes sorozat

  • Fő használat közbeni fénykép
  • Fénykép a termék részleteiről
  • Fénykép a termék részleteiről
  • Fénykép a termék részleteiről
  • Fénykép a termék részleteiről
  • Fénykép a termék részleteiről
  • A termék alternatív fényképe
  • A termék alternatív fényképe
  • A termék alternatív fényképe
  • A termék alternatív fényképe
  • A termék alternatív fényképe
  • Fénykép a termékről használat közben
  • Fénykép a termékről használat közben
  • Fénykép a termékről használat közben
  • Fénykép a termékről használat közben
  • Fénykép a termékről használat közben
  • Érzelmi előny fénykép
  • Érzelmi előny fénykép
  • Érzelmi előny fénykép
  • Érzelmi előny fénykép
  • Fénykép a termék részleteiről
  • Fénykép a termékről használat közben
  • Fénykép a tartozékkal kiegészített termékről
  • Elsődleges kép
  • Fő használat közbeni fénykép
  • Fénykép a termék részleteiről
  • Fénykép a termék részleteiről
  • Fénykép a termék részleteiről
  • Fénykép a termék részleteiről
  • Fénykép a termék részleteiről
  • A termék alternatív fényképe
  • A termék alternatív fényképe
  • A termék alternatív fényképe
  • A termék alternatív fényképe
  • A termék alternatív fényképe
  • Fénykép a termékről használat közben
  • Fénykép a termékről használat közben
  • Fénykép a termékről használat közben
  • Fénykép a termékről használat közben
  • Fénykép a termékről használat közben
  • Érzelmi előny fénykép
  • Érzelmi előny fénykép
  • Érzelmi előny fénykép
  • Érzelmi előny fénykép
  • Fénykép a termék részleteiről
  • Fénykép a termékről használat közben
  • Fénykép a tartozékkal kiegészített termékről
  • Elsődleges kép

Gyártás megszűnt

vezeték nélküli hangsugárzó

TAS7807B/00

5

| (2) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

1 díj

Elérhető

Fehér
Fehér
Fekete
Fekete

Tekerd fel a hangerőt! Nagyszerű hangzás minden kalandhoz.

Mozdulj együtt a zenével! A vízálló hangsugárzó erőteljes, merész hangzását bárhová magaddal viheted. A parkban edzel, vagy a kempingben bulizol? A 24 órányi lejátszási időnek és a hordpántnak köszönhetően a hangsugárzó mindig bevetésre kész.

Összes előny megtekintése

Tekerd fel a hangerőt! Nagyszerű hangzás minden kalandhoz.

  • IP67 por- és vízvédelem

  • Óriási hangzás

  • Beépített mikrofon a telefonhívásokhoz

  • Akár napi 24 óra zene

Óriási hangzás elegáns csomagolásban

Óriási hangzás elegáns csomagolásban

A parkoktól a kempingekig – vidd magaddal kedvenc zenédet, bárhová is mégy! A két 70 mm-es mélyhangszóró és a két magashangszóró erőteljes, tiszta hangzást biztosít, és ez a hangsugárzó lenyűgöző látványt is nyújt. Még pörgősebben szeretnél bulizni? Párosíts két hangsugárzót a buliindító sztereóhoz.

24 órányi lejátszási idő. Tartsd szinten a bulit

24 órányi lejátszási idő. Tartsd szinten a bulit

Felpörgetnéd a zenét? A hangsugárzó legalább olyan hosszú ideig bírja, mint te. Akár 24 órányi lejátszási időt kapsz egy teljesen feltöltött hangsugárzóval. A külső eszközt töltő akku funkcióval pedig a zene leállítása nélkül töltheted a csatlakoztatott eszközöket.

IP67 porállóság és vízállóság. Készen áll a bulira*

IP67 porállóság és vízállóság. Készen áll a bulira*

Akár terepen, akár strandon vagy, az IP67-es szabvány biztosítja, hogy a hangsugárzó bárhová elvihető legyen. A levehető tartózsinór megkönnyíti a hordozást, az akár 20 m-es Bluetooth hatótávolsággal pedig egyetlen ütemről sem maradsz le – még akkor sem, ha a telefon messze van a hangsugárzótól.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Díjak

  • TPV_PBTAWARD13 képe

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

5.0

5-ből

2

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
1

13/06/2022

Magyarország

Magyarország

a legjobb buli

ezzel buliztuk át a szilvesztert és meglepően jó hangzással elképesztő party volt

Előnyök

hangzás

Hátrányok

na

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAS7807B vezeték nélküli hangsugárzó

Használat dátuma 2022-02-13

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAS7807B vezeték nélküli hangsugárzó

Használat dátuma 2022-02-13

19/02/2025

Polska

Polska

2x Philips

Jako, że posiadam 2 takie, coś mogę napisać o nich. Dźwięk faktycznie jest potężny, ale do ok. 60 % głośności. Powyżej bas traci na mocy, sile i jakości. Jakość dźwięku, jak i efekt stereo na 2ch doskonała. Świetna głębia i detaliczność. Bas spokojnie schodzi poniżej deklarowanych 80Hz i jest bardzo dokładny. Wywołuje także mocne wibracje w otoczeniu. Czas pracy to ok 60 h przy głośności 30-40%. Łączenie w stereo powoduje, że możemy przyłączyć tylko jedno źródło dźwięku, a do jednego głośnika tylko dwa. Nie można także sparować różnych głośników philipsa, tylko ten sam typ. Z jednej strony to zalety, z drugiej wady. Ogólnie pełne 5, bo spełnia oczekiwania.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAS7807W Głośnik bezprzewodowy

Használat dátuma 2024-08-19

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAS7807W Głośnik bezprzewodowy

Használat dátuma 2024-08-19

Iratkozzon fel hírlevelünkre az exkluzív ajánlatainkért​

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.

Szeretnék promóciós üzeneteket kapni a Philips termékeiről, szolgáltatásairól, eseményeiről és promócióiról a preferenciáim és viselkedésem alapján. Bármikor leiratkozhatok.

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Az IP67 besorolás azt jelenti, hogy a hangszórómeghajtó por ellen védett, és az 1 m mély vízbe történő merítést akár 30 percig is bírja.