2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Tekerd fel a hangerőt! Nagyszerű hangzás minden kalandhoz.
Mozdulj együtt a zenével! A vízálló hangsugárzó erőteljes, merész hangzását bárhová magaddal viheted. A parkban edzel, vagy a kempingben bulizol? A 24 órányi lejátszási időnek és a hordpántnak köszönhetően a hangsugárzó mindig bevetésre kész.
IP67 por- és vízvédelem
Óriási hangzás
Beépített mikrofon a telefonhívásokhoz
Akár napi 24 óra zene
A parkoktól a kempingekig – vidd magaddal kedvenc zenédet, bárhová is mégy! A két 70 mm-es mélyhangszóró és a két magashangszóró erőteljes, tiszta hangzást biztosít, és ez a hangsugárzó lenyűgöző látványt is nyújt. Még pörgősebben szeretnél bulizni? Párosíts két hangsugárzót a buliindító sztereóhoz.
Felpörgetnéd a zenét? A hangsugárzó legalább olyan hosszú ideig bírja, mint te. Akár 24 órányi lejátszási időt kapsz egy teljesen feltöltött hangsugárzóval. A külső eszközt töltő akku funkcióval pedig a zene leállítása nélkül töltheted a csatlakoztatott eszközöket.
Akár terepen, akár strandon vagy, az IP67-es szabvány biztosítja, hogy a hangsugárzó bárhová elvihető legyen. A levehető tartózsinór megkönnyíti a hordozást, az akár 20 m-es Bluetooth hatótávolsággal pedig egyetlen ütemről sem maradsz le – még akkor sem, ha a telefon messze van a hangsugárzótól.
Díjak
5.0
5-ből
2
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Superstar 9
13/06/2022
Magyarország
a legjobb buli
ezzel buliztuk át a szilvesztert és meglepően jó hangzással elképesztő party volt
Előnyök
hangzás
Hátrányok
na
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAS7807B vezeték nélküli hangsugárzó
Használat dátuma 2022-02-13
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAS7807B vezeték nélküli hangsugárzó
Használat dátuma 2022-02-13
Jam jest
19/02/2025
Polska
2x Philips
Jako, że posiadam 2 takie, coś mogę napisać o nich. Dźwięk faktycznie jest potężny, ale do ok. 60 % głośności. Powyżej bas traci na mocy, sile i jakości. Jakość dźwięku, jak i efekt stereo na 2ch doskonała. Świetna głębia i detaliczność. Bas spokojnie schodzi poniżej deklarowanych 80Hz i jest bardzo dokładny. Wywołuje także mocne wibracje w otoczeniu. Czas pracy to ok 60 h przy głośności 30-40%. Łączenie w stereo powoduje, że możemy przyłączyć tylko jedno źródło dźwięku, a do jednego głośnika tylko dwa. Nie można także sparować różnych głośników philipsa, tylko ten sam typ. Z jednej strony to zalety, z drugiej wady. Ogólnie pełne 5, bo spełnia oczekiwania.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAS7807W Głośnik bezprzewodowy
Használat dátuma 2024-08-19
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAS7807W Głośnik bezprzewodowy
Használat dátuma 2024-08-19
Az IP67 besorolás azt jelenti, hogy a hangszórómeghajtó por ellen védett, és az 1 m mély vízbe történő merítést akár 30 percig is bírja.