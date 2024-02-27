2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
TAT1138WT/00
Halljon mindent tisztán
Halljon mindent tökéletesen tisztán! Ez a True Wireless fülhallgató 13 mm-es hangszórókat használ a telt hangzás és az erőteljes basszus érdekében, valamint AI-mikrofont a tiszta hívásokhoz. IPX4 fröccsenés- és izzadtságállósággal, valamint zsebméretű töltőtokkal a 15 órányi játékidőhöz.
Tiszta hang a telefonhívásokhoz
13 mm-es meghajtók az ütős basszusért
Ergonomikus kialakítás a kényelemért
IPX4 védettség fröccsenés/izzadás ellen
Halld a hangokat pontosan úgy, ahogyan megszólalniuk kell. Ez a fejhallgató egyedi kialakítású, 13 mm-es dinamikus meghajtókkal nyújt lenyűgöző zenehallgatási élményt. A meghajtók nagy teljesítménykapacitása fokozza a dinamikát és a basszust, így egyetlen ütemről sem maradsz le.
Nem számít, hogy milyen hosszú a nap, a fülhallgató nem hagyja cserben. 5 óra lejátszási időt nyújt, és a praktikus, zsebméretű töltőtok további 10 órát biztosít.
Ne hagyja, hogy a külvilág zajai megzavarják a zenehallgatást. Ez a fülhallgató mesterséges intelligenciával működő mikrofonnal rendelkezik, amely speciális AI algoritmust használ a nem kívánt zaj kiszűréséhez és a tiszta hívásminőség biztosításához. Minden alkalommal tisztán hallhatják egymást.
3.5
5-ből
4
Értékelések
Suco
27/02/2024
Slovensko
Výborné na bežné používanie
Ergonómia Výdrž batérie Cena - výkon Čistý zvuk Jeden ovládací prvok
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAT1138BK Skutočne bezdrôtové slúchadlá
Használat dátuma 2024-01-27
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAT1138BK Skutočne bezdrôtové slúchadlá
Használat dátuma 2024-01-27
demiudg
11/05/2024
Україна
Ellenőrzött vevő
норм
Гарний продукт за свої гроші. Звук хороший, баси соковиті. ергономіка продумана добре. у вусі їх практично не відчуваєш. Батарея тримає 4-5 годин постійного використання. кейса вистачає на 2-3 підзарядки. повністю не можу сказати, бо кейс жодним чином не показує рівень свого заряду )) це, мабуть, єдиний недолік.
Előnyök
гарний звук, ергономіка, тривалість використання
Hátrányok
відсутність індикації заряду на кейсі.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAT1138BK Справжні бездротові навушники
Használat dátuma 2023-04-11
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAT1138BK Справжні бездротові навушники
Használat dátuma 2023-04-11
Kojiko
15/04/2026
Україна
Ellenőrzött vevő
Не завжди правильно відключаються і заряджаються
Дуже часто після поверненні навушників у кейс для зарядки і закриття кейсу - навушники залишаються підʼєднаними до телефону. Дуже часто при поверненні навушників у кейс один із навушників не заряджається і коли я беру навушники і починаю слухати музику - виявляється що один миттєво сідає, бо він не заряджався. Така поведінка із зарядкою і не відключення з самого початку
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAT1138BK Справжні бездротові навушники
Használat dátuma 2025-04-15
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAT1138BK Справжні бездротові навушники
Használat dátuma 2025-04-15
Az akkumulátor üzemideje tájékoztató jellegű, és az alkalmazás körülményeitől függően változhat.