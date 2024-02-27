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Valódi vezeték nélküli fülhallgató

TAT1138WT/00

3.5

| (4) Értékelések

Elérhető

Fehér
Fehér
Fekete
Fekete
Kék
Kék

Halljon mindent tisztán

Halljon mindent tökéletesen tisztán! Ez a True Wireless fülhallgató 13 mm-es hangszórókat használ a telt hangzás és az erőteljes basszus érdekében, valamint AI-mikrofont a tiszta hívásokhoz. IPX4 fröccsenés- és izzadtságállósággal, valamint zsebméretű töltőtokkal a 15 órányi játékidőhöz.

Összes előny megtekintése

Halljon mindent tisztán

  • Tiszta hang a telefonhívásokhoz

  • 13 mm-es meghajtók az ütős basszusért

  • Ergonomikus kialakítás a kényelemért

  • IPX4 védettség fröccsenés/izzadás ellen

Egyedi 13 mm-es meghajtók a gazdag hangzásért és az ütős basszusért

Halld a hangokat pontosan úgy, ahogyan megszólalniuk kell. Ez a fejhallgató egyedi kialakítású, 13 mm-es dinamikus meghajtókkal nyújt lenyűgöző zenehallgatási élményt. A meghajtók nagy teljesítménykapacitása fokozza a dinamikát és a basszust, így egyetlen ütemről sem maradsz le.

Ne aggódjon! Akár 15 órányi lejátszási idő a tok segítségével

Nem számít, hogy milyen hosszú a nap, a fülhallgató nem hagyja cserben. 5 óra lejátszási időt nyújt, és a praktikus, zsebméretű töltőtok további 10 órát biztosít.

AI-mikrofon a tiszta hívásminőségért

Ne hagyja, hogy a külvilág zajai megzavarják a zenehallgatást. Ez a fülhallgató mesterséges intelligenciával működő mikrofonnal rendelkezik, amely speciális AI algoritmust használ a nem kívánt zaj kiszűréséhez és a tiszta hívásminőség biztosításához. Minden alkalommal tisztán hallhatják egymást.

Műszaki adatok

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Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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3.5

5-ből

4

Értékelések

4
3
1

27/02/2024

Slovensko

Slovensko

Výborné na bežné používanie

Ergonómia Výdrž batérie Cena - výkon Čistý zvuk Jeden ovládací prvok

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAT1138BK Skutočne bezdrôtové slúchadlá

Használat dátuma 2024-01-27

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAT1138BK Skutočne bezdrôtové slúchadlá

Használat dátuma 2024-01-27

11/05/2024

Україна

Україна

Ellenőrzött vevő

норм

Гарний продукт за свої гроші. Звук хороший, баси соковиті. ергономіка продумана добре. у вусі їх практично не відчуваєш. Батарея тримає 4-5 годин постійного використання. кейса вистачає на 2-3 підзарядки. повністю не можу сказати, бо кейс жодним чином не показує рівень свого заряду )) це, мабуть, єдиний недолік.

Előnyök

гарний звук, ергономіка, тривалість використання

Hátrányok

відсутність індикації заряду на кейсі.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAT1138BK Справжні бездротові навушники

Használat dátuma 2023-04-11

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAT1138BK Справжні бездротові навушники

Használat dátuma 2023-04-11

15/04/2026

Україна

Україна

Ellenőrzött vevő

Не завжди правильно відключаються і заряджаються

Дуже часто після поверненні навушників у кейс для зарядки і закриття кейсу - навушники залишаються підʼєднаними до телефону. Дуже часто при поверненні навушників у кейс один із навушників не заряджається і коли я беру навушники і починаю слухати музику - виявляється що один миттєво сідає, бо він не заряджався. Така поведінка із зарядкою і не відключення з самого початку

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAT1138BK Справжні бездротові навушники

Használat dátuma 2025-04-15

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAT1138BK Справжні бездротові навушники

Használat dátuma 2025-04-15

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  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Az akkumulátor üzemideje tájékoztató jellegű, és az alkalmazás körülményeitől függően változhat.