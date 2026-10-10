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Teljesen vezeték nélküli fejhallgató

TAT2149BK/00

1.7

| (3) Értékelések

Elérhető

Fekete
Fekete
Fehér
Fehér

Apró, mégis erőteljes

Rendkívül kényelmes kialakításuknak köszönhetően ezek az apró, valódi vezeték nélküli fülhallgatók egész nap kényelmes viseletet és nagyszerű megjelenést biztosítanak! Kis méretük ellenére erőteljes, kiváló hangzást és alacsony hangerőn is extra basszust nyújtanak. Elindul otthonról? A tok még egy kulcstartóra is ráfér.

Összes előny megtekintése

Apró, mégis erőteljes

  • Apró, valódi vezeték nélküli fülhallgató

  • Kulcstartóra rögzíthető töltőtok

  • Természetes hangzás. Dinamikus basszus

  • Tiszta hívások

Ultrapici fülhallgatók. Rendkívül kényelmes illeszkedés

Ultrapici fülhallgatók. Rendkívül kényelmes illeszkedés

Minden eddiginél kisebb, teljesen vezeték nélküli fülhallgatónk diszkrét kialakításának köszönhetően remekül illeszkedik, és egész napos viselés esetén is kényelmes. A fülhallgatók a fülkagylóban helyezkednek el, így nincs a hallójáratba nyomódó fülbetét. Ha biztosabb illeszkedésre van szüksége, háromféle méretű szilikonborítás (tartozék) közül választhat.

Nagyszerű hangzás alacsony hangerőn is a Dynamic Bass funkcióval

Nagyszerű hangzás alacsony hangerőn is a Dynamic Bass funkcióval

Ezek a teljesen vezeték nélküli fülhallgatók ugyan kicsik, de nem kell feltekernie a hangerőt ahhoz, hogy a legtöbbet hozza ki a 10 mm-es meghajtókból. Aktiválja a Dinamikus basszus funkciót a bal oldali fülhallgatóval vagy a Philips Headphones alkalmazásban, és kedvenc basszusfutamainak teljes erejét halk zenehallgatás közben is élvezheti.

Tiszta hívások. Minden szavadat hallani fogják

Tiszta hívások. Minden szavadat hallani fogják

Hívás közben hangja tisztán hallható. Egy külön mikrofon érzékeli a hangját, miközben egy zajcsökkentő algoritmus mérsékli a környezetből érkező háttérzajok egy részét.

Műszaki adatok

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Értékelések

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1.7

5-ből

3

Értékelések

5
4
3

10/10/2026

Česká republika

Česká republika

Vypadává spojeni

Líbí se mi inovativní design. V uších drží bez problémů. Nepravidelně selhává spojení mezi sluchátky a telefonem. Bluetooth připojení zůstává, ale hudba na chvíli vypadne, i při plně nabitých sluchátkách.

Előnyök

Kompaktní velikost

Hátrányok

Vypadává zvuk

Ez az értékelés a következőhöz készült: 2000 series TAT2149BK Pravá bezdrátová sluchátka

Használat dátuma 2026-07-30

Ez az értékelés a következőhöz készült: 2000 series TAT2149BK Pravá bezdrátová sluchátka

Használat dátuma 2026-07-30

18/10/2025

Polska

Polska

Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach.

Nie trzymają się w uszach, nie polecam! Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach. Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach.

Hátrányok

Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach.

Ez az értékelés a következőhöz készült: 2000 series TAT2149BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Használat dátuma 2025-09-18

Ez az értékelés a következőhöz készült: 2000 series TAT2149BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Használat dátuma 2025-09-18

09/05/2026

България

България

Не съм доволна!

Днес закупих слушалките и съм много разочарована! Изобщо не мога да ги закрепя на ушите ми, следователно не мога да ги използвам. Не препоръчвам!

Hátrányok

Не се прикрепя към ухото.

Ez az értékelés a következőhöz készült: 2000 series TAT2149BK Истински безжични слушалки

Használat dátuma 2026-05-09

Ez az értékelés a következőhöz készült: 2000 series TAT2149BK Истински безжични слушалки

Használat dátuma 2026-05-09

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.