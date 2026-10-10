2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
TAT2149BK/00
Apró, mégis erőteljes
Rendkívül kényelmes kialakításuknak köszönhetően ezek az apró, valódi vezeték nélküli fülhallgatók egész nap kényelmes viseletet és nagyszerű megjelenést biztosítanak! Kis méretük ellenére erőteljes, kiváló hangzást és alacsony hangerőn is extra basszust nyújtanak. Elindul otthonról? A tok még egy kulcstartóra is ráfér.
Apró, valódi vezeték nélküli fülhallgató
Kulcstartóra rögzíthető töltőtok
Természetes hangzás. Dinamikus basszus
Tiszta hívások
Minden eddiginél kisebb, teljesen vezeték nélküli fülhallgatónk diszkrét kialakításának köszönhetően remekül illeszkedik, és egész napos viselés esetén is kényelmes. A fülhallgatók a fülkagylóban helyezkednek el, így nincs a hallójáratba nyomódó fülbetét. Ha biztosabb illeszkedésre van szüksége, háromféle méretű szilikonborítás (tartozék) közül választhat.
Ezek a teljesen vezeték nélküli fülhallgatók ugyan kicsik, de nem kell feltekernie a hangerőt ahhoz, hogy a legtöbbet hozza ki a 10 mm-es meghajtókból. Aktiválja a Dinamikus basszus funkciót a bal oldali fülhallgatóval vagy a Philips Headphones alkalmazásban, és kedvenc basszusfutamainak teljes erejét halk zenehallgatás közben is élvezheti.
Hívás közben hangja tisztán hallható. Egy külön mikrofon érzékeli a hangját, miközben egy zajcsökkentő algoritmus mérsékli a környezetből érkező háttérzajok egy részét.
Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése
1.7
5-ből
3
Értékelések
Jokyiz
10/10/2026
Česká republika
Vypadává spojeni
Líbí se mi inovativní design. V uších drží bez problémů. Nepravidelně selhává spojení mezi sluchátky a telefonem. Bluetooth připojení zůstává, ale hudba na chvíli vypadne, i při plně nabitých sluchátkách.
Előnyök
Kompaktní velikost
Hátrányok
Vypadává zvuk
Ez az értékelés a következőhöz készült: 2000 series TAT2149BK Pravá bezdrátová sluchátka
Használat dátuma 2026-07-30
Ez az értékelés a következőhöz készült: 2000 series TAT2149BK Pravá bezdrátová sluchátka
Használat dátuma 2026-07-30
Olek Maslanski
18/10/2025
Polska
Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach.
Nie trzymają się w uszach, nie polecam! Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach. Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach.
Hátrányok
Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach.
Ez az értékelés a következőhöz készült: 2000 series TAT2149BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Használat dátuma 2025-09-18
Ez az értékelés a következőhöz készült: 2000 series TAT2149BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Használat dátuma 2025-09-18
09/05/2026
България
Не съм доволна!
Днес закупих слушалките и съм много разочарована! Изобщо не мога да ги закрепя на ушите ми, следователно не мога да ги използвам. Не препоръчвам!
Hátrányok
Не се прикрепя към ухото.
Ez az értékelés a következőhöz készült: 2000 series TAT2149BK Истински безжични слушалки
Használat dátuma 2026-05-09
Ez az értékelés a következőhöz készült: 2000 series TAT2149BK Истински безжични слушалки
Használat dátuma 2026-05-09