2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
TAV2000FB/00
Klasszikus kialakítás, modern hangzás
FM digitális hangolás
Bluetooth® 5.4
Felhasználó által cserélhető elem
Klasszikus kialakítás és meleg hangzás! Ez a hordozható rádió az 1950-es évek rádióinak lekerekített kialakítását és fizikai hangerőgombját idézi, és meglepően erőteljes, meleg hangot biztosít a 2,5"-es szélessávú meghajtóból. A hagyomány és az innováció tökéletes ötvözete.
Zene, hírek, rádiójáték vagy sport? Bármit is szeret hallgatni, ez az FM-rádió a teleszkópos antennának köszönhetően kristálytiszta vételt biztosít. A digitális hangolás segítségével az állomások rendkívül könnyen megtalálhatók – emellett 20 programhelyet is tárolhat, két kedvencét pedig a rádió elején található 1-es és 2-es jelzésű gyorsgombhoz is hozzárendelheti.
Ez a klasszikus megjelenésű készülék nem csupán egy rádió. A Bluetooth® 5.4 kapcsolat segítségével podcastokat, lejátszási listákat és egyéb tartalmakat streamelhet okoseszközéről a rádióra. Stabil kapcsolatot és kiváló minőségű hangot élvezhet, még akkor is, ha a másik helyiségben hagyott telefonról streameli a lejátszási listát.
Értékelések
A Bluetooth® szóvédjegy és emblémák a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegyei.