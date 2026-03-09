Bluetooth® 5.4 a stabil, nagyobb hatótávolságú kapcsolathoz

Ez a klasszikus megjelenésű készülék nem csupán egy rádió. A Bluetooth® 5.4 kapcsolat segítségével podcastokat, lejátszási listákat és egyéb tartalmakat streamelhet okoseszközéről a rádióra. Stabil kapcsolatot és kiváló minőségű hangot élvezhet, még akkor is, ha a másik helyiségben hagyott telefonról streameli a lejátszási listát.