Külső a múltból, hangzás a jelenből

Lehet, hogy úgy néz ki, mint a nagybátyja lemezjátszója, gazdag, meleg hangzásával és modern funkcióival azonban tökéletesen naprakész. A mindent egyben kialakítás remekül illik az íróasztalokra és a tálalószekrényekre – ráadásul a Bluetooth® kényelmét és a praktikus kísérőalkalmazásunkat is élvezheti bakelitlemezei hallgatásához.