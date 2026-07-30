2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
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TAV5000/10
A Stevie Pro
Hagyd, hogy a zene tegye a dolgát ezzel a beépített kétutas hangszórókkal felszerelt, retró Bluetooth® lemezjátszóval. A Stevie Pro nagyobb, tisztább és tágasabb sztereó hangzást biztosít az általad lejátszott lemezekhez és streamelt zeneszámokhoz.
Retró dizájn, modern hangzás
2 sebességes lemezjátszó
Bluetooth® 6.0
2 utas bass-reflex hangsugárzók
Lehet, hogy úgy néz ki, mint a nagybátyja lemezjátszója, gazdag, meleg hangzásával és modern funkcióival azonban tökéletesen naprakész. A mindent egyben kialakítás remekül illik az íróasztalokra és a tálalószekrényekre – ráadásul a Bluetooth® kényelmét és a praktikus kísérőalkalmazásunkat is élvezheti bakelitlemezei hallgatásához.
A Stevie Pro igazán érti a dolgát. A beépített, 2 utas bass-reflex hangsugárzók szárnyaló magas, kifejező közép- és mély, erőteljes basszushangokkal töltik meg a teret. A dinamika feszes, a hangszínpad széles, a teljesítmény pedig egy kisebb szoba megtöltéséhez is elegendő.
A lemezboltokban felfedezett kincsektől a legféltettebb limitált kiadásokig minden bakelitlemezt lejátszhat 33 1/3 vagy 45 rpm fordulatszámon a fröccsöntött alumínium lemeztányéron. Az ellensúllyal ellátott alumínium hangkar és a cserélhető Audio-Technica tű pontosan követi a barázdákat, az automatikus leállítás pedig megakadályozza, hogy a lemezek a lejátszás végén tovább forogjanak.
Értékelések
A Bluetooth® szóvédjegy és logók a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegyei. Az Auracast™ szóvédjegy és logók a Bluetooth SIG, Inc. védjegyei.