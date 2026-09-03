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Retro Bluetooth® lemezjátszó

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RetroBluetooth® lemezjátszó

TAV5000/10

Retro Bluetooth® lemezjátszó

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Philips Entertainment alkalmazás

Útmutatók és dokumentumok

EU megfelelőségi nyilatkozat

  • PDF fájl, 508.5 kB
  • 3 September 2026

Felhasználói útmutató

  • PDF fájl, 10.7 MB
  • 1 September 2026

Garancia és szerviz

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