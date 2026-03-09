2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
TAV9000D/10
Retró kialakítás, modern hangzás
Max. 240 W (120 W RMS)
2 sebességes lemezjátszó
DAB+/FM, Bluetooth® 5.4
A századközepet idéző, merész külső az 1930-as és 1950-es évek legendás Philips rádiómodelljei előtt tiszteleg, miközben a gazdag, erőteljes hangzás az itt és most dimenziójában tartja a hallgatót. A retró részletek, mint például a fából készült külső rész és az ívelt hangszórórács, olyan modern kényelmi funkciókkal párosulnak, mint a Bluetooth® és a praktikus társalkalmazásunk.
Adja át magát a lenyűgöző, 240 W-os (max.) (120 W RMS) gazdag, meleg hangzásnak streamelés vagy rádiózás közben – és élvezze a 120 W-os (max.) (60 W RMS) teljesítményt a lemezek pörgetésekor. A két nagy meghajtó és a két magassugárzó a mélynyomóval és a Bass Reflex porttal együtt szárnyaló magashangokat, expresszív középtartományú hangokat és szabályozott, erőteljes mélyhangokat biztosít.
A bakelitlemezek 33 1/3 vagy 45 fordulat/perc sebességgel tudnak forogni az öntött alumíniumból készült hanglemeztányéron, a porvédő pedig szükség esetén levehető a Tina készülékről. Az ellensúlyozott alumínium lemezjátszókar és a rezgésgátló mechanizmus biztosítja, hogy a cserélhető Audio-Technica lejátszótű pontosan kövesse a barázdákat: maximális hangerőnél mindenki ugrálni fog, kivéve a lemezeket.
Értékelések
A Bluetooth® szóvédjegy és emblémák a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegyei. Az Auracast™ szóvédjegy és emblémák a Bluetooth SIG, Inc. védjegyei.