A megjelenés a múltat idézi, a hangzás pedig a jelent

A századközepet idéző, merész külső az 1930-as és 1950-es évek legendás Philips rádiómodelljei előtt tiszteleg, miközben a gazdag, erőteljes hangzás az itt és most dimenziójában tartja a hallgatót. A retró részletek, mint például a fából készült külső rész és az ívelt hangszórórács, olyan modern kényelmi funkciókkal párosulnak, mint a Bluetooth® és a praktikus társalkalmazásunk.